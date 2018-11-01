Тайны двора. Почему британцы уходят в ирландское гражданство

Великобритания вот уже почти три года находится в процессе переговоров по брекситу с Европейским союзом. Какой станет жизнь в Соединенном Королевстве после официального «развода», до сих пор не знает даже правящая партия, но жизнь британцев уже начала меняться.С июня 2016-го года, когда состоялся референдум по брекситу, жители Британии начали подавать документы на получение паспорта Республики Ирландия.Получить ирландский паспорт может не любой желающий. Гражданство Ирландии положено тем, кто был рожден на острове Ирландия. Если человек родился позднее 1 января 2005 года, и один или оба его родителя имеют ирландское гражданство, то он тоже автоматически становится гражданином Ирландии. Право на получение паспорта также есть у тех, кто родился в семье ирландца, даже если оба – и родитель, и ребенок – появились на свет вне пределов Ирландской республики. Наконец, на гражданство могут претендовать те, чьи бабушка или дедушка являются ирландцами, при этом гражданство родителей значения не имеет.Сегодня в Великобритании проживают примерно миллион ирландцев, которые имеют гражданство Ирландии по факту рождения. С учетом вышеперечисленных условий шанс стать обладателями ирландского паспорта есть ещё и у других граждан Британии. Таким образом, Лондону следует приготовиться к тому, что примерно 10% населения Королевства получат паспорта соседнего государства.Главное преимущество ирландского гражданства, которое и побудило тысячи людей озаботиться его получением, - это право свободного перемещения по территории Евросоюза, поскольку Ирландия входит в его состав. Это важно не только для любителей путешествовать, но и для тех, у кого есть родственники или бизнес в Европе. Заплатить один раз и получить гражданство Ирландии гораздо выгоднее, чем платить регулярно за продление визы в ЕС.Председатель комиссии по брекситу в сенате Ирландии Нил Ричмонд прокомментировал происходящее так: «Как минимум 10 процентов населения Великобритании, помимо тех, кто проживает в Северной Ирландии, имеют право на ирландское гражданство, и многие, включая членов моей собственной семьи, не преминут этим правом воспользоваться».Если на минуту забыть обо всех негативных последствиях брексита, которые могут подстерегать обычных подданных Елизаветы II, ситуация получается довольно забавной. Люди проголосовали за независимость от Европейского союза, а в результате им пришлось изучать свою родословную в поисках ирландских корней.