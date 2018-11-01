МО РФ подготовит офицеров для работы с «гиперзвуком». О сроках подготовки
С этого года Академии РВСН им. Петра Великого приступила к реализации учебной программы по подготовке специалистов по обслуживанию ракетных комплексов «Сармат» и «Авангард», сообщают Известия.
Отмечается, что это будет не переподготовка офицеров, а пятилетнее обучение курсантов, что называется «с нуля». В связи со сложностью комплексов пришлось создавать новую программу.
Академия будет выпускать специалистов по обслуживанию систем, управлению ракетами в полете, а также боевые расчеты.
По словам начальника главного штаба РВСН Виктора Есина, в первую очередь будущим операторам комплекса необходимо будет овладеть современными технологиями программирования, поскольку без них невозможно задать параметры полета ракеты.
Такой системы нет нигде в мире – это первый комплекс, где в качестве, можно сказать, беспилотника, используется изделие, способное активно маневрировать и по направлениям, и по высоте. Система настолько отличается от остальных, что проще готовить для нее кадры со школьной скамьи, чем переучивать, сказал Есин.
Как отметил декан факультета информатики МГТУ Андрей Пролетарский, в связи с развитием информационных технологий, офицеры ракетных войск должны не просто знать «железо», но и уметь создавать программную начинку. В данном случае военные идут в ногу со временем. А подготовленные для работы на столь сложных системах специалисты будут востребованы и в гражданской сфере.
Отмечается, что это будет не переподготовка офицеров, а пятилетнее обучение курсантов, что называется «с нуля». В связи со сложностью комплексов пришлось создавать новую программу.
Академия будет выпускать специалистов по обслуживанию систем, управлению ракетами в полете, а также боевые расчеты.
По словам начальника главного штаба РВСН Виктора Есина, в первую очередь будущим операторам комплекса необходимо будет овладеть современными технологиями программирования, поскольку без них невозможно задать параметры полета ракеты.
Такой системы нет нигде в мире – это первый комплекс, где в качестве, можно сказать, беспилотника, используется изделие, способное активно маневрировать и по направлениям, и по высоте. Система настолько отличается от остальных, что проще готовить для нее кадры со школьной скамьи, чем переучивать, сказал Есин.
Как отметил декан факультета информатики МГТУ Андрей Пролетарский, в связи с развитием информационных технологий, офицеры ракетных войск должны не просто знать «железо», но и уметь создавать программную начинку. В данном случае военные идут в ногу со временем. А подготовленные для работы на столь сложных системах специалисты будут востребованы и в гражданской сфере.
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- Минобороны РФ