Перевооружаемся потихоньку: морпехи КФл получили новые БТР-82А

Морские пехотинцы Каспийской флотилии получили ротный комплект новейших бронетранспортеров БТР-82А. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.Про словам руководителя пресс-службы ЮВО Вадима Астафьева подразделение морской пехоты Каспийской флотилии, дислоцированное в Дагестане, получило из Нижегородской области более 10 новейших БТР-82А, которые в данный момент готовятся к зимним условиям эксплуатации. Это не первая поставка бронетранспортеров в подразделения морской пехоты КФл, отметил он, в мае-июне этого года морпехи получили около 60 БТР-82А, которые заменили стоявшие более 25 лет на вооружении подразделений устаревшие БТР-80.Всего же с 2010 года в войска Южного военного округа в рамках госпрограммы перевооружения поступило более 8,5 тысяч единиц новейших и модернизированных образцов вооружения и техники. В планах командования округа к 2020 году довести долю современных образцов всех видов вооружения и военной техники по сухопутной, морской и авиационной составляющей до 70%, а по некоторым образцам до 100%.