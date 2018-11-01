Напугали бабу туфлями на каблуках. Реакция политиков Украины на санкции Москвы

Как говорил когда-то Виктор Степанович Черномырдин, "напугали бабу туфлями на каблуках"): Вообще считаю, что политики, которые не попали в этот список, должны задаться вопросом: а что же они делают в украинской политике?

Это война. Гибридная. Серьёзной составляющей которой является экономическая война. Конечно, украинскому бизнесу, десятилетиями ориентированном на рынки РФ и СНГ, было в 2014 очень трудно, это эхо бьёт по экспортерам и сейчас, но бизнес потихоньку приходит в себя, переориентируется на другие рынки. Уверена, Украина и украинский бизнес всё это переживут, станут лишь конкурентоспособнее и и сильнее.