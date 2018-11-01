Напугали бабу туфлями на каблуках. Реакция политиков Украины на санкции Москвы
Украинские средства массовой информации и блогосфера незалежной активно обсуждают введённые Россией в отношении политиков, бизнесменов и компаний санкции. Напомним, что в списках, составленных правительством РФ, 322 гражданина Украины и 68 компаний в украинской юрисдикции. Крайне интересно выглядит реакция различных экспертов на Украине.
Нередко позиция такова, что многие едва ли сдерживают радость по поводу того, что Россия наконец-то ответила. И такая реакция зачастую связана с тем, что большинство украинцев прекрасно понимали и понимают, что многие из тех, в отношении кого Россией введены санкционные меры, на самом деле всё последнее время эксплуатировали антироссийскую риторику, но при этом продолжали получать выгоду от сотрудничества с российскими компаниями.
В списке немало украинских олигархов.
Среди них – миллиардер Виктор Пинчук (в 2008 году «Форбс» признавал его самым богатым гражданином Украины). На сегодняшний день его состояние оценивается в 1,1 млрд долларов США. Является ключевой фигурой в металлургической компании «Интерпайп», занимающейся производством труб и колёсных пар для железнодорожного транспорта.
Под санкциями оказался такой представитель украинского крупного бизнеса как Анатолий Редер – ключевая фигура одесского «Интерхима».
В санкционном списке такие крупные украинские компании и предприятия как «АвтоКрАЗ», государственная продовольственно-зерновая корпорация, ПАО «ДнепрАзот».
Так, «ДнепрАзот» находился в числе стратегически важных компаний Украины. В июне текущего года производство было остановлено «вследствие неблагоприятной рыночной конъюнктуры». После попадания список санкций «ДнепрАзот» теряет последние возможности по преодолению кризиса, что автоматически наносит удар по бюджету Украины, так как предприятие было крупным налогоплательщиков в химической отрасли.
Под санкциями – «Запорожкокс», «Кремнийполимер», «Криворожский железорудный комбинат», «Марганецкий ГОК», «Покровский ГОК», «РовноАзот», «СумыХимпром», ТД «Агроимпорт», АО «Украинский бекон», «Харьковский тракторный завод», «Химдивизион».
Украинская блогосфера обратила внимание на то, что санкции распространены в основном на компании химической и металлургической промышленности, а также на сферу сельского хозяйства. Это именно те сектора украинской экономики, которые приносят наибольший доход украинскому олигархату, продолжающему осуществление попыток зарабатывать на войне.
Украинские политики, оказавшиеся в санкционном списке, пытаются шутить, но выходит не очень. Нардеп ВРУ Ирина Геращенко заявила, что всё это проявление «гибридной войны» со стороны России. При этом она же задала тренд: искать врагов Украины, руководствуясь санкционным списком. Смысл в следующем: если политика нет в санкционном списке, то это повод заподозрить его в «антиукраинстве».
Геращенко:
Из её же поста в Фейсбуке:
А вот глава «Нафтогаза» всего несколько дней назад назвал Украину «фейл-кейсом», что наносит удар по суждениям г-жи Геращенко.
Нередко позиция такова, что многие едва ли сдерживают радость по поводу того, что Россия наконец-то ответила. И такая реакция зачастую связана с тем, что большинство украинцев прекрасно понимали и понимают, что многие из тех, в отношении кого Россией введены санкционные меры, на самом деле всё последнее время эксплуатировали антироссийскую риторику, но при этом продолжали получать выгоду от сотрудничества с российскими компаниями.
В списке немало украинских олигархов.
Среди них – миллиардер Виктор Пинчук (в 2008 году «Форбс» признавал его самым богатым гражданином Украины). На сегодняшний день его состояние оценивается в 1,1 млрд долларов США. Является ключевой фигурой в металлургической компании «Интерпайп», занимающейся производством труб и колёсных пар для железнодорожного транспорта.
Под санкциями оказался такой представитель украинского крупного бизнеса как Анатолий Редер – ключевая фигура одесского «Интерхима».
В санкционном списке такие крупные украинские компании и предприятия как «АвтоКрАЗ», государственная продовольственно-зерновая корпорация, ПАО «ДнепрАзот».
Так, «ДнепрАзот» находился в числе стратегически важных компаний Украины. В июне текущего года производство было остановлено «вследствие неблагоприятной рыночной конъюнктуры». После попадания список санкций «ДнепрАзот» теряет последние возможности по преодолению кризиса, что автоматически наносит удар по бюджету Украины, так как предприятие было крупным налогоплательщиков в химической отрасли.
Под санкциями – «Запорожкокс», «Кремнийполимер», «Криворожский железорудный комбинат», «Марганецкий ГОК», «Покровский ГОК», «РовноАзот», «СумыХимпром», ТД «Агроимпорт», АО «Украинский бекон», «Харьковский тракторный завод», «Химдивизион».
Украинская блогосфера обратила внимание на то, что санкции распространены в основном на компании химической и металлургической промышленности, а также на сферу сельского хозяйства. Это именно те сектора украинской экономики, которые приносят наибольший доход украинскому олигархату, продолжающему осуществление попыток зарабатывать на войне.
Украинские политики, оказавшиеся в санкционном списке, пытаются шутить, но выходит не очень. Нардеп ВРУ Ирина Геращенко заявила, что всё это проявление «гибридной войны» со стороны России. При этом она же задала тренд: искать врагов Украины, руководствуясь санкционным списком. Смысл в следующем: если политика нет в санкционном списке, то это повод заподозрить его в «антиукраинстве».
Геращенко:
Как говорил когда-то Виктор Степанович Черномырдин, "напугали бабу туфлями на каблуках"): Вообще считаю, что политики, которые не попали в этот список, должны задаться вопросом: а что же они делают в украинской политике?
Из её же поста в Фейсбуке:
Это война. Гибридная. Серьёзной составляющей которой является экономическая война. Конечно, украинскому бизнесу, десятилетиями ориентированном на рынки РФ и СНГ, было в 2014 очень трудно, это эхо бьёт по экспортерам и сейчас, но бизнес потихоньку приходит в себя, переориентируется на другие рынки. Уверена, Украина и украинский бизнес всё это переживут, станут лишь конкурентоспособнее и и сильнее.
А вот глава «Нафтогаза» всего несколько дней назад назвал Украину «фейл-кейсом», что наносит удар по суждениям г-жи Геращенко.
- Использованы фотографии:
- Фейсбук