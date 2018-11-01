Иорданский манёвр ИГИЛ: как США планируют зацепиться за Эт-Танф?
В последние дни СМИ пишут о некоем возможном реванше ИГИЛ (запрещено в РФ) в Иордании. Дескать, боевики несут огромные потери в Ираке и Сирии, потому давно думают о передислокации. И якобы лучше места, чем Иордания для этого не придумать.
Иордания является одним из ключевых союзников США по борьбе с ИГИЛ, поэтому боевики захотят отомстить, считают, например, авторы National Interest. К тому же контингент игиловцев насчитывает сразу 3 тысячи выходцев из Иордании, потому им будет проще навести там шороху.
Похоже, что нам вбрасывают откровенную дезу. Да, действительно террористы и их западные советники несут в последнее время невосполнимые потери в Сирии и Ираке, потому американские вертолёты и перебрасывают их в Афганистан. Но причём здесь Иордания?!
Иордания преданный союзник США, потому и активно поставляет рекрутов в иррегулярную американскую армию ИГИЛ. Зачем же огород городить и устраивать террористическую вакханалию в полностью лояльной стране?! Всё это выглядит, как операция прикрытия.
Последние сирийские переговоры с участием Владимира Путина, Реджепа Эрдогана, Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель в Стамбуле сильно навредили американской партии войны. Меркель теперь даже подталкивают к отставке. Стороны на стамбульских переговорах подтвердили невозможность раздела Сирии и приняли российский сценарий политического урегулирования. Это означает, что для военной базы США в Эт-Танфе включился обратный отсчёт.
Дополнительно американским военным насолили своим высокоточным оружием хуситы. Йеменские повстанцы теперь умеют бить ракетами по наводке БПЛА. Это вам ничего не напоминает? Ранее подобным навыком овладели сирийцы. Госсекретарь США Майк Помпео резко возжелал прекращения огня и начала переговоров.
Провал у американцев сразу по двум фронтам и в Сирии они до сих пор только потому, что там есть ИГИЛ. База в Эт-Танфе находится близ границы с Иорданией и вот тут-то всё становится на места. Мнимым ростом террористической угрозы в Иордании американцы будут цепляться за свою сирийскую базу. Иорданские боевики станут предлогом для сохранения базы в Эт-Танфе. Не реванш ИГИЛ, конечно, но американцам сейчас не до жиру.
Иордания является одним из ключевых союзников США по борьбе с ИГИЛ, поэтому боевики захотят отомстить, считают, например, авторы National Interest. К тому же контингент игиловцев насчитывает сразу 3 тысячи выходцев из Иордании, потому им будет проще навести там шороху.
Похоже, что нам вбрасывают откровенную дезу. Да, действительно террористы и их западные советники несут в последнее время невосполнимые потери в Сирии и Ираке, потому американские вертолёты и перебрасывают их в Афганистан. Но причём здесь Иордания?!
Иордания преданный союзник США, потому и активно поставляет рекрутов в иррегулярную американскую армию ИГИЛ. Зачем же огород городить и устраивать террористическую вакханалию в полностью лояльной стране?! Всё это выглядит, как операция прикрытия.
Последние сирийские переговоры с участием Владимира Путина, Реджепа Эрдогана, Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель в Стамбуле сильно навредили американской партии войны. Меркель теперь даже подталкивают к отставке. Стороны на стамбульских переговорах подтвердили невозможность раздела Сирии и приняли российский сценарий политического урегулирования. Это означает, что для военной базы США в Эт-Танфе включился обратный отсчёт.
Дополнительно американским военным насолили своим высокоточным оружием хуситы. Йеменские повстанцы теперь умеют бить ракетами по наводке БПЛА. Это вам ничего не напоминает? Ранее подобным навыком овладели сирийцы. Госсекретарь США Майк Помпео резко возжелал прекращения огня и начала переговоров.
Провал у американцев сразу по двум фронтам и в Сирии они до сих пор только потому, что там есть ИГИЛ. База в Эт-Танфе находится близ границы с Иорданией и вот тут-то всё становится на места. Мнимым ростом террористической угрозы в Иордании американцы будут цепляться за свою сирийскую базу. Иорданские боевики станут предлогом для сохранения базы в Эт-Танфе. Не реванш ИГИЛ, конечно, но американцам сейчас не до жиру.
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