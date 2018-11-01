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Военная полиция пополнилась конными подразделениями

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В военной полиции начали появляться конные подразделения, которые в мирное время занимаются патрулированием и поддержанием правопорядка в гарнизонах, сообщают Известия.

Военная полиция пополнилась конными подразделениями



Сообщается, что во время учений или в военное время конники должны будут выставлять блокпосты, прочесывать лесистые и другие труднодоступные районы в поисках диверсантов и дезертиров.

Такие подразделения создаются не во всех гарнизонах. В первую очередь они появятся на Северном Кавказе, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, то есть там, где преобладают горная, лесистая и степная местность.

Возможности кавалеристов были опробованы в рамках учения «Восток-2018». Они «защищали» от действий РДГ условного противника подразделения российской, китайской и монгольской армий, размещенные на полигоне Цугол в ВВО. Военные полицейские на лошадях активно патрулировали периметр лагеря и подступы к нему. Их действия признаны эффективными.

По словам военного эксперта Владислава Шурыгина, лошади незаменимы при проведении операций в труднодоступных районах, где не пройдет колесная или гусеничная техника. В таких условиях лошадь – достойная замена тяжелой военной технике.

Кроме патрулирования конные подразделения могут привлекаться также к снабжению продовольствием и боеприпасами отдаленных блокпостов и застав военной полиции.

Лошади до сих пор используются в вооруженных силах многих стран мира. Есть они в британской и германской армиях. В Беларуси используют лошадей для патрулирования границы, проходящей по лесистым участкам. В Казахстане существует конно-егерский батальон. В России кавалеристы проходят службу как в вооруженных силах, так и в МВД.
Использованы фотографии:
https://мвд.рф/Fotoarhiv
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