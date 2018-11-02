День национального позора. Как 200 тысяч французов сдались пруссакам

День 27 октября 1870 года не зря называют во Франции днем национального позора. В разгар франко-прусской войны в плен неприятелю сдалась почти 200-тысячная французская армия. Подобные случаи в мировой истории можно пересчитать по пальцам, тем более, что численно французы превосходили немцев практически на 60 тысяч человек.Франко-прусская война началась 19 июля 1870 года и практически с самого начала ситуация стала складываться далеко не в пользу французов. Собственно боевые действия начались в первые дни августа. Французская армия, которая была не готова к войне, стала сразу же терпеть поражение за поражением. 18 августа 1870 г. в битве при Сен-Прива — Гравелот столкнулись германские и французские войска. Численность немцев в этой битве составляла более 178 тыс. человек, французских войск - 130 тыс. человек. Немцы почти в два раза превосходили французов и по количеству артиллерийских орудий. Прусская армия наступала сомкнутым строем на французские позиции и несла огромные потери, но, тем не менее, немцам удалось оттеснить французов к городу Мец.Мец, старинный город и исторический центр Лотарингии, во время описываемых событий находился в составе Франции. Это был хорошо укрепленный город с крепостными стенами, позволявшими организовать оборону от противника. После того, как в Мец отошли французские войска, участвовавшие в битве при Сен-Прива – Гравелот, общая численность находившихся здесь французских военнослужащих составила более 191 тыс. человек. Отошедшей в Мец французской армией командовал маршал Франсуа Ашиль Базен.На момент описываемых событий Франсуа Базену было почти 60 лет. Маршальское звание он получил в 1868 году во время Мексиканской кампании, когда за плечами было уже более тридцати пяти лет тяжелой службы. Базен начал служить еще в 1831 г. – в Иностранном легионе, участвовал в завоевании Алжира, затем – в войне в Испании против карлистов. Довелось Базену принять участие и в Крымской войне против России – к этому времени он был уже бригадным генералом, а после осады Севастополя получил звание дивизионного генерала.Кстати, по иронии судьбы, отец маршала Франции генерал-лейтенант Пьер-Доминик Базен двадцать пять лет прослужил Российской империи в составе Корпуса инженеров путей сообщения. С 1824 по 1834 гг. он занимал пост директора Института инженеров путей сообщения в Петербурге, на этом посту и получив звание генерал-лейтенанта. Лишь незадолго перед смертью Пьер-Доминик вернулся во Францию, которой к этому времени уже давно служил его сын Франсуа.После того, как французские войска эвакуировались из Мексики, маршал Базен командовал 3-м армейским, а затем и гвардейским корпусами, а к моменту начала франко-прусской войны стал командующим многочисленной Рейнской армией. Правивший во Франции Наполеон III полагался на большой военный опыт маршала Базена. Однако маршал имел собственные политические амбиции и свои взгляды на войну с Германией.Отойдя в Мец, Базен распорядился приступить к обороне крепости. Он был убежден в том, что нужно не оставлять крепость, а просто оборонять ее, сохраняя свои силы и не ввязываясь в прямые столкновения с противником. В частности, Базен отказался от идеи прорыва блокады для объединения с другими французскими войсками под командованием Мак-Магона. Судя по всему, маршал рассчитывал «отсидеться» в Меце до конца войны, сохранив свою армию и получив статус непобежденного полководца.Понимая, что страна находится в состоянии политического хаоса, Базен очевидно рассчитывал, что слава полководца, который не сдал Мец, поможет ему начать политическую карьеру и занять какие-то высокие государственные посты. Но, как показали дальнейшие события, маршал Базен жестоко ошибался. Стремление отсидеться в Меце очень дорого стоило и Франции в целом, и самому командующему Рейнской армии. Немецкие войска, преследовавшие французов, подошли к стенам Меца и начали осаду города.Общее командование немецкими войсками осуществлял принц Прусский генерал Фридрих Карл Николай – сын принца Фридриха Карла Александра и внук короля Фридриха Вильгельма III.Несмотря на королевское происхождение, принц Фридрих Карл Николай действительно был настоящим военачальником, а не формальным руководителем операции. Принц получал военное образование под руководством майора Альбрехта фон Роона. Впоследствии Альбрехт фон Роон дослужился до генерала от инфантерии и с 1859 по 1873 годы был военным министром Пруссии. Именно под руководством Альбрехта фон Роона и отчасти и самого принца Фридриха и проводилось масштабное реформирование прусской армии.Военная реформа стала одним из главных факторов, сыгравших ключевую роль в победе во франко-прусской войне. Так, была создана хорошая мобилизационная система, позволявшая в считанные дни поставить под ружье всех прусских мужчин призывного возраста. Кроме того, было налажено тыловое обеспечение – залог успеха войск в боевых действиях. Этим прусская армия выгодно отличалась от французских войск, в которых господствовал настоящий тыловой бардак, приведший к плачевным последствиям во время войны.Принц Фридрих Карл Николай участвовал в целом ряде войн и операций прусской армии – в шлезвигском походе, подавлении баденского восстания, войнах с Данией и Австрией. В 1864 г. во время войны с Данией принц был главнокомандующим прусской армии, в войне с Австрией командовал 1-й армией, одержав несколько важных побед над австрийскими войсками, а когда началась франко-прусская война, принц Фридрих Карл Николай получил должность командующего 2-й армией, которая одержала ряд побед в Лотарингии и оттеснила войска маршала Базена к Мецу. Затем 1-я и 2-я прусские армии начали осаду Меца - также под командованием принца Фридриха Карла Николая.Как оказалось, французская армия была совершенно не готова держать столь долгую оборону. Осада началась 23 сентября и уже к середине октября в крепости начали заканчиваться продукты питания. Поэтому маршал Базен решил предпринять атаку немецких позиций. 7 октября несколько французских корпусов начали наступление на правом берегу Мозеля. Учитывая численный перевес, они смогли несколько оттеснить немецкие соединения, но затем подошли дополнительные немецкие войска. Немцы начали контратаку наступавшей французской армии, сопровождая ее сильным артиллерийским огнем по французским позициям.Впрочем, бой под Бельвью мало походил на реальную попытку прорыва блокады. Так, в нем участвовало всего 23 тыс. французских военнослужащих, что составляло менее 15% от общей численности находившихся в Меце французских войск.Вполне вероятно, что если бы Базен вывел против немцев как минимум половину своих войск, германская армия не смогла бы воспрепятствовать прорыву блокады. Но выступление, закончившееся боем при Бельвью, больше напоминало не прорыв блокады, а рейд за продовольствием. Скорее всего, маршал рассчитывал захватить германские продовольственные обозы и доставить продукты в крепость, что позволило бы французам еще некоторое время продержаться в осажденном Меце.Командовал немецкими войсками во время сражения генерал-лейтенант Рудольф Фердинанд фон Куммер – опытный офицер, участник подавления польского восстания в Познани и австро-прусской войны. Куммер, правильно организовав контратаку, смог отбить у французов все занятые ими прежде позиции. Тем не менее, 8 октября французские войска вновь попытались атаковать пруссаков на правом берегу Мозеля, но атака очень быстро ослабела и немцы оттеснили противника.Тем временем, продовольственные запасы в крепости подходили к концу. Каждый день французские войска съедали до 1000 лошадей, а всего в Меце находилось чуть более 20 тысяч лошадей. Что касается продовольственных пайков, то их перестали выдавать уже 20 октября. При этом Франсуа Базен не предпринимал никаких шагов, даже не приступал к новой попытке захвата продовольствия.В войсках нарастало недовольство обороной, однако маршал Базен еще рассчитывал некоторое время продержаться и не хотел сдавать крепость. Он вступил в переговоры с немецким командованием и требовал от него свободного вывода французских войск из Меца. Но немцы, прекрасно понимавшие, что французы оказались в очень сложном положении, настаивали на немедленной полной капитуляции. Переговоры зашли в тупик, но, в конечном итоге, маршал Базен все же был вынужден согласиться с требованиями немецкого командования.27 октября 1870 года гарнизон Меца и находившиеся в нем французские войска общей численностью более 190 тысяч человек капитулировали. Сам маршал Базен был доставлен в Кассель, где давно находился в немецком плену бывший император Франции Наполеон III, а ныне просто Луи Бонапарт – военнопленный, попавший в плен к немцам еще до того, как сдался Мец, а во Франции произошел антимонархический переворот. Что касается французских военнослужащих, то немецкое командование поступило с ними достаточно гуманно. Все раненые и больные солдаты были тут же отпущены по домам, а около 150 тыс. здоровых солдат и офицеров направлены в лагеря для военнопленных до момента окончания боевых действий.Здесь следует понимать, что содержание одномоментно поступивших новых партий военнопленных общей численностью в 150 тысяч человек влекло за собой серьезные расходы для немецкой казны, даже если учесть, что пленных кормили не очень хорошо. Поэтому в том, чтобы поскорее отпустить домой пленных французов, было заинтересовано и само германское руководство.Что касается принца Фридриха Карла Николая, командовавшего прусскими армиями во время осады Меца, то уже на следующий день после падения крепости, 28 октября 1870 года, он был произведен в генерал-фельдмаршалы, а после окончания войны назначен главным инспектором всей прусской кавалерии. Генерал-лейтенант Рудольф Фердинанд фон Куммер в 1873 г. также получил повышение и был назначен генерал-губернатором Кельна.Французское общество отреагировало на сдачу Меца очень негативно и эмоционально. Маршала Базена обвиняли в измене, требовали его скорейшего ареста и смертной казни. Но и сам военачальник был готов понести наказание. В 1872 году он был арестован. Военный трибунал приговорил Франсуа Базена к смертной казни, которая по решению президента Франции Мак-Магона была заменена 20-летним тюремным заключением.Учитывая, что Базену было уже более 60 лет, шансов выйти на свободу по истечению срока заключения у бывшего маршала не было почти никаких. Военачальника отвезли на остров Сент-Маргерит, но уже 10 августа 1874 года ему удалось бежать из заключения. Впрочем, многие историки считают, что побег был инициирован самой тюремной охраной, причем с ведома самых высших кругов страны – в свое время, еще до провозглашения республики, маршал Базен близко дружил с маршалом Патрисом де Мак-Магоном – тоже ветераном Алжира и Крымской войны, который затем стал президентом Франции. В любом случае, Базену удалось не только бежать из заключения, но и спокойно покинуть страну. Он перебрался в Испанию, где обосновался в Мадриде и прожил там еще четырнадцать лет, скончавшись в 1888 году в возрасте 77 лет.Одним из главных результатов франко-прусской войны стал и ряд территориальных потерь Франции. В частности, область Лотарингия с городом Мец по итогам войны вошла в состав Германии. Также Германия аннексировала Эльзас. В Эльзасе и Лотарингии проживало более 1,5 млн жителей, были сосредоточены до 20% всех горно-металлургических запасов страны, развитая металлургическая промышленность. Кроме того, объединилась сама Германия – в ее состав вошли южногерманские государства, включая Баварию, поскольку до войны Франция была главным противником объединения германского государства.Капитуляцию в крепости Мец во Франции не зря считают днем национального позора. Ведь она проходила на фоне того ожесточенного сопротивления, которое немцам пытались оказывать французские войска и милиционные формирования в других районах Франции. Если бы Мец не капитулировал, армии, которыми командовал принц Фридрих, оставались бы скованными его осадой, так как были бы вынуждены контролировать огромную армию маршала Базена. Теперь же, после капитуляции Меца, германское командование получило возможность бросить против французских войск и освободившиеся армии принца Фридриха.