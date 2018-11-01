Звено "Суперграчей" пополнило авиационное соединение ЮВО

Летное соединение 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированное в Краснодарском крае, получило звено в составе трех модернизированных штурмовиков Су-25СМ3, сообщает пресс-служба ЮВО.Как заявил руководитель пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев, глубоко модернизированные штурмовики значительно усилили боевые возможности соединения. На модернизированных машинах установили цифровой дисплей, на котором отображается наземная и воздушная обстановка, установлена новая система управления огнем и спутниковая навигация ГЛОНАСС. Боевая эффективность машины улучшилась втрое по сравнению с предыдущими модификациями.Всего же с начала года в авиационные соединения ЮВО поступило 15 единиц авиационной техники, включая военно-транспортные Ан-148-100.Су-25СМ3 - глубоко модернизированный многоцелевой штурмовик, предназначен для уничтожения малоразмерных подвижных и неподвижных наземных объектов, а также малоскоростных воздушных целей.Длина - 15 м; размах крыльев - 14,5 м; высота - 4,8 м.; масса пустого - 9,4 т,; масса взлётная - 14,6 т; масса взлетная максимальная - 19 т; топливный бак - 3 т; силовые установки 2ТРД Р195 – 2 единицы, с суммарной тягой 88,3 кН.; максимальная скорость 975 км/ч у поверхности и на высоте; радиус действия 650 км.; максимальная дальность полёта 1950 км; максимальная высота – 10 км. Имеет 10 точек подвески для вооружения