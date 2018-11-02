После «Минска». Не пора ли Москве признать Донецк и Луганск?

Постпред России при ООН Василий Небензя сделал жёсткое заявление по Украине: обвинил Евросоюз и США в том, что Киев не выполняет Минские соглашения. Вообще, это явная смена риторики Москвы, пожалуй, впервые вместо обычных призывов Москва прямо обвиняет Запад в ответ на призыв французского МИД не проводить выборы 11 ноября на Донбассе.Выборы на Донбассе «западных гарантов» не касаются вообще никак, к убийству же главы ДНР Александра Захарченко причастен Киев, имеются веские доказательства, добавил Небензя. Однако он ещё не упомянул о причастности к этому убийству западных спецслужб: официальных итогов следствия пока нет.Всё это ещё одно свидетельство того, что выборы 11 ноября в Донецке и Луганске будут признаны Москвой в каком-то формате. Если Киев и Запад не выполняют «Минск», то Москве нужно признавать Донецк и Луганск, то есть выполнять в одиночку то, ради чего был подписан «Минск». Выборы – хороший повод для этого.США вплотную занялись Киевом, и повод аналогичный – выборы. Самый серьёзный конкурент Порошенко – это, конечно, леди Ю, Тимошенко. Она делает соответствующие «тяжёлые» заявления о «политическом конце Порошенко» и некоем «новом курсе». В общем, совершенно правильные, только никто не знает, и она тоже, каков будет этот «политический конец», и какой будет в действительности «новый курс».Тимошенко повторяет все принятые мантры о «российской агрессии», подкрепляет их требованием выплаты Россией 100 млрд. евро, что как бы не позволяет усомниться в её радикальной свидомости. Она выступает против «Минска», который хотела бы сменить на «Будапештский формат» — предвыборный лозунг, и это всё, что можно о нём сказать.Настоящие бандеровские патриоты в Тимошенко всё равно сомневаются, как дело пойдёт «после того как». А Донбасс хорошо помнит, что Юля хотела расстреливать его из «атомного пистолета». Сейчас она объявляет о формировании своего «военного кабинета», который будет заниматься якобы безобидными вещами, но название устрашающее.Вообще, страна находится в чудовищном положении, по мнению многих экспертов, а её политики занимаются откровенной демагогией. Главный вопрос этих выборов другой. Радикальные и вооружённые бандеровские нацистские организации почувствовали свою силу и запах крови: хлопнут предвыборной дверью нацисты или нет? А могут ведь «хлопнуть» и Порошенко или ещё кого. Сакральные жертвы – их конёк.Пресса пишет, что интегральный нацист Дмитро Ярош «будет ковать победу Порошенко», его добровольцы станут личной армией президента. Шеф МВД Арсен Аваков с «Нацкорпусом» «белого вождя» Андрея Билецкого поддерживает вроде бы Юлию Тимошенко. Возникает известное нацистское противоречие «у кого длиннее ножи в ночи», к тому же известна давняя взаимная неприязнь Яроша и Авакова. «Старые» нацисты против «молодых». Ярош демонстративно снял своих боевиков с фронта на Донбассе для обеспечения внутренней стабильности, как говорится, «возможны эксцессы».Вообще, Тимошенко – наиболее приемлемый кандидат в президенты Украины для Запада, если его «тёмные силы» решат менять Порошенко. Спецпредставитель Курт Волкер и старые друзья покойного Маккейна формально поддерживают Порошенко, однако начальник Курта, госсекретарь США Майк Помпео — человек Дональда Трампа, который недолюбливал Маккейна и Украину его. Позиция Трампа и Помпео о судьбе Порошенко до сих пор не сформулирована, возможно, именно о ней вели торг в Москве Болтон и Патрушев на костях ракет средней дальности. Очевидно, что позиция Трампа проявится после подведения итогов выборов в Конгресс 6 ноября.Выборы 11 ноября на Донбассе так или иначе станут неким Рубиконом, после которого политика России на Украине претерпит серьёзные изменения: Россия ужесточает свои позиции, и экономические – санкциями, и политические – перешла к обвинениям своих «западных партнёров». Отныне они не партнёры России на Украине?..В Лондоне наш бывший соотечественник Александр Лебедев, совладелец газеты «Independent», запустил в ней пробный шар. Сделал в своей статье открытие, что «культурно и исторически Россия принадлежит к европейской семье народов», и поэтому «возможен, необходим и неизбежен альянс России и США». Для этого Вашингтон должен отказаться от стратегии Збигнева Бжезинского «На восток!» и сделать шаг назад от границ России, подтвердив нейтральный статус Украины. И согласиться де-факто с российским статусом Крыма. Токмо ради совместного противодействия поднимающему голову китайскому гегемонизму.От этого можно отмахнуться, мол, несерьёзно, с другой стороны, в Лондоне без ведома пресс-мастеров МИ5 и МИ6 ничего не происходит, а эта статья Лебедева совпадает с посылом Трампа «поладить с Россией» именно против Китая. Вообще, высказана реальная стратегия, как США могут попытаться поладить с Россией. После всех разбитых горшков! «России обязательно будут предлагать переговоры» (вспоминается Сергей Караганов).Фактически в Москве пятичасовой встречей Болтона и Патрушева начались переговоры, которые предсказывает Караганов. 11 ноября в Париже их продолжит короткая встреча Путина и Трампа. Ставки высоки, и бандеровской Украины из-за них совсем не видно…