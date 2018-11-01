Семимильными шагами: китайские беспилотники уже в армии Алжира

Алжирское Министерство национальной обороны официально подтвердило приобретение беспилотных летательных аппаратов китайского производства. Согласно опубликованной информации, вооруженные силы Алжира приобрели два типа китайских беспилотников, передает блог bmpd.Согласно фотографиям и видеосюжету алжирского телевидения, во время посещения авиабазы Айн-Усера в 1-м военном округе замминистру национальной обороны - начальнику генерального штаба Национальной народной армии генерал-лейтенанту Ахмеду Гаиду Салаху были представлены китайские беспилотники CH-4 и CH-3, а также были продемонстрированы полеты БПЛА. На продемонстрированных беспилотниках вооружения не было, но на СН-4 видны внешние точки подвески. CH-4 имеет длину 8,5 и высоту в 3,4 метра соответственно, размах крыльев этого дрона составляет 18 метров. Силовая установка представлена одним поршневым двигателем, который позволяет дрону осуществлять полёты на крейсерской скорости в 180 км\ч., при этом автономность эксплуатации БПЛА составляет до 30 часов (без дополнительной нагрузки).Кроме этого, согласно сообщению Министерства национальной обороны Алжира, в ходе последних учений БЛА осуществляли целеуказание для алжирских вертолетов Ми-28НЭ "Ночной охотник" российского производства.Алжир стал уже четвертым эксплуатантом китайского БПЛА CH-4 в арабском мире после ВВС Ирака, Иордании и Саудовской Аравии. Другая модель СН-3 поставлена в Нигерию и Туркменистан, а в Пакистане производится версия китайского БЛА CH-3 под обозначением "Буррак".