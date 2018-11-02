Комплекс борьбы с БПЛА REX-1
Беспилотные летательные аппараты легкого и среднего класса могут использоваться для решения различных задач и потому способны представлять угрозу для важных объектов. Соответственно, для защиты от беспилотников необходимы специализированные системы радиоэлектронной борьбы. Подобная аппаратура уже создается в нашей стране и за рубежом. К настоящему времени это направление успело показать определенные успехи. Любопытным представителем важного класса специализированных систем является отечественный комплекс REX-1.
Перспективный переносной комплекс радиоэлектронной борьбы для работы по БПЛА был впервые представлен в августе 2017 года на международном военно-техническом форуме «Армия». Изделие REX-1 было разработано компанией «Zala Aero Group Беспилотные системы», входящей в состав концерна «Калашников». К моменту первого публичного показа комплекс был готов к эксплуатации и мог применяться по своему прямому назначению. Новая разработка в области РЭБ закономерно привлекла внимание специалистов и общественности.
Позже компания-разработчик несколько раз демонстрировала свой перспективный комплекс прессе, а также привозила его на новые выставки. Так, в рамках форума «Армия-2018» был представлен обновленный вариант системы, доработанный по результатам испытаний и проверок. В ходе модернизации была изменена комплектация изделия, за счет чего удалось расширить круг решаемых задач. Кроме того, заметным образом изменился внешний вид системы. Имевшиеся ранее агрегаты теперь имеют иные обводы и дополняются новыми устройствами. При этом, несмотря на все доработки, общая архитектура комплекса осталась без существенных изменений.
В прошлом году утверждалось, что комплекс борьбы с БПЛА REX-1 был разработан компанией Zala в инициативном порядке. На конструкторские работы потратили всего месяц. Работы удалось ускорить за счет применения правильных подходов. В конструкции комплекса используются некоторые готовые компоненты того или иного рода, в том числе и узнаваемые. К сожалению, на тот момент не удалось обойтись только отечественной компонентной базой, и в составе электронной аппаратуры присутствовали детали зарубежного производства. Впрочем, наличие импортных компонентов оправдано полученными результатами.
Комплекс REX-1 выполнен в форм-факторе винтовки / автомата с компоновкой булл-пап – если к радиоэлектронной аппаратуре применима подобная терминология. Такая компоновка определена базовым компонентом изделия, заимствованным у существующего образца спортивного оружия. Все электронные компоненты устанавливаются на пластиковой ложе, взятой у пневматической винтовки МР-514К. Последняя известна своим необычным видом и хорошо знакома всем любителям спортивной и развлекательной стрельбы. Ложу спортивного оружия посчитали пригодной для применения в особом проекте.
Ложа лишается всех штатных компонентов, вместо которым устанавливается новая аппаратура. Передняя часть ложи, ранее поддерживавшая дульный отрезок ствола, теперь предназначается для установки набора излучающих антенн и других средств воздействия на цель. Внутри ложи располагаются электронные приборы управления и формирования радиосигналов. Также в пластиковом корпусе помещается собственная аккумуляторная батарея, дополненная разъемом для подключения внешнего питания.
В прошлом году выставочный образец системы REX-1 имел излучатели с коробчатым корпусом и трапециевидными радиопрозрачными крышками. Рядом с ними находились иные антенны, фонари и т.д. Характерной особенностью комплекса являлось внешнее размещение антенных устройств, вследствие чего они соединялись с внутренней аппаратурой ложи при помощи незащищенных кабелей и внешних разъемов.
Комплекс борьбы образца 2018 года отличается формой основных агрегатов и способами их крепления. В частности, теперь антенны устанавливаются на кронштейнах новой конструкции, обеспечивающих их правильное положение и наведение на цель. Собственно антенные устройства теперь имеют корпуса круглого сечения. Сами корпуса уменьшены, тогда как размер радиопрозрачных крышек увеличен. Также предусматривается установка трех дополнительных устройств, работающих в радио- и оптическом диапазонах.
Все модули комплекса REX-1 имеют свое назначение, и каждый из них отвечает за решение конкретной задачи. Модульный принцип построения облегчает ремонт и модернизацию системы. Поврежденный модуль можно быстро и просто снять с ложи, заменив новым. Обновление может производиться схожим образом. Набор модулей позволяет воздействовать на цель сразу несколькими способами, предотвращая ее эффективную работу.
Комплекс предлагается использовать против беспилотных летательных аппаратов легкого и среднего класса. Подобная техника использует средства радиоуправления и телеметрии, работающие на известных частотах. Два модуля предназначаются для подавления каналов связи, работающих на частотах 2,4 и 5,8 ГГц. Направленные антенны этих модулей блокируют работу средств связи беспилотника. Подавление радиоканала связи с оператором, в зависимости от типа и модели цели, затрудняет или делает невозможной ее дальнейшую работу. Также направленные антенны могут работать в других диапазонах, в том числе используемых в гражданской связи.
Третий модуль комплекса REX-1 излучает помехи на частотах, используемых системами спутниковой навигации. При работе этого устройства БПЛА теряет возможность точного определения своего местоположения. Потеря связи с пультом и невозможность навигации не позволяет большинству современных беспилотников продолжать работу. Наиболее вероятным исходом применения трех модулей радиоэлектронной борьбы является посадка или падение летательного аппарата.
Также проект компании Zala Aero Group предусматривает применение средств оптико-электронного подавления. С их помощью комплекс REX-1 способен воздействовать на оптические приборы цели, мешая их работе. Предусматриваются два способа воздействия на цель при помощи света и оптических сигналов.
Первый оптико-электронный модуль построен на основе фонаря большой мощности с функцией стробоскопа. Яркий мигающий свет способен негативно воздействовать на камеру БПЛА и мешать работе его оператора, получающего видеосигнал на экране пульта. С той же целью используется и второй модуль, включающий лазер оптического диапазона. Направленный луч должен давать засветку и исключать нормальную работу камеры. Некоторые лазерные комплексы оптико-электронного подавления отличаются высокой мощностью и способны выводить из строя или повреждать оптические приборы. Имеет ли такие функции REX-1 – не уточнялось.
С точки зрения эргономики комплекс борьбы с БПЛА похож на стрелковое оружие. Пластиковая ложа имеет интегрированную пистолетную рукоятку, при помощи продольной планки соединенной с плечевым упором. Для большего удобства удержания предусматривается использование «тактической» передней рукоятки, закрепленной на планке Пикатинни. Рядом с ней устанавливается складная двуногая сошка. Для переноски предлагается использовать ремень с двумя точками крепления. Управление осуществляется при помощи нескольких переключателей. Один из них находится на месте спускового крючка.
Наведение комплекса на беспилотник-цель производится при помощи прицела «оружейного» типа. Прототипы, показанные в 2017 и 2018 годах, несли коллиматорные прицелы разных моделей. Наведение REX-1 упрощается благодаря тому, что радиоэлектронные и оптические модули излучают сигнал в некотором секторе. Более точное наведение необходимо только при применении лазера.
Комплекс REX-1 в рабочем состоянии имеет длину 700 мм при высоте 240 мм и максимальной высоте 160 мм. Масса – всего 4,5 кг. Для транспортировки изделия предназначается жесткий кейс. Встроенная батарея обеспечивает непрерывную работу в течение 3 часов и способна хранить заряд 36 месяцев. При необходимости возможно использование внешнего питания, что практически не ограничивает время работы.
По информации разработчика, аналоговые радиосигналы подавляются при помощи направленной антенны в секторе шириной 30°. Дальность подавления – 500 м. Направленное подавление сигналов сотовой связи или Wi-Fi обеспечено на дальностях до 1 км. Модуль подавления сигналов спутниковых навигационных систем обеспечивает круговое прикрытие и действует в радиусе 2 км. Важно, что при работе комплекс не оказывает существенного воздействия на оператора. По электромагнитному воздействию REX-1 на человека похож на пару работающих смартфонов.
Комплекс борьбы с БПЛА Zala REX-1 предназначается, в первую очередь, для армии и силовых структур. Армейские подразделения, структуры министерства внутренних дел и т.д. могут получать задачу предотвращения доступа БПЛА в заданные зоны. Комплексы наподобие REX-1 способны исключить пролет беспилотников без каких-либо рисков для инфраструктуры, людей или окружающей среды. Радиоэлектронное или оптическое воздействие на цель «мягко» предотвращает ее эффективную работу и не позволяет противнику решать свои задачи.
Не исключается возможность поставки новых комплексов зарубежным заказчикам. В августе сообщалось, что REX-1 прошел необходимые проверки и получил сертификат безопасности для экспорта. Также упоминалась возможность продажи новых систем частным лицам и организациям. Впрочем, полный комплект устройств предназначается только для военных и силовиков. Гражданским заказчикам придется использовать аппаратуру в сокращенной комплектации и с меньшим количеством функций.
Комплекс REX-1 уже прошел необходимые испытания, причем проверялся как специалистами компании Zala Aero Group, так и военными. В конце сентября сообщалось, что в ходе международных учений «Восток-2018» российские бойцы опробовали на полигоне новейшее средство для борьбы с беспилотниками. Вполне возможно, что министерство обороны, изучив результаты недавних учений, примет решение о постановке нового комплекса на вооружение.
***
Необходимо отметить, что сам факт разработки нового комплекса противодействия беспилотным летательным аппаратам уже не может быть громкой новостью. Подобная аппаратура создается в разных странах, и некоторые зарубежные образцы успели выйти на рынок. Таким образом, каждая новая разработка такого рода, в том числе российский комплекс REX-1, становится лишь очередным образцом своего класса.
На основании доступных данных можно предполагать, что изделие REX-1 от компании Zala действительно представляет интерес для потенциальных заказчиков. В отличие от ряда аналогов отечественного и зарубежного производства, REX-1 воздействует не только на радиоканалы, но и на оптические приборы цели. Это понятным образом сказывается на результатах работы по БПЛА. Кроме того, появляется возможность воздействия на другие цели. К примеру, стробоскоп или лазер может использоваться против любой видеосистемы или живой силы.
REX-1 имеет весьма удачную эргономику, а кроме того, строится на основе готовых комплектующих. Заявлена крайняя простота эксплуатации: подготовки к работе и «стрельбе» по цели. Все эти факторы могут стать преимуществами перед конкурирующими изделиями и повлиять на коммерческий потенциал проекта. Сведения о заказах и поставках пока отсутствуют, но есть все основания ожидать, что контракты на серийные устройства появятся в ближайшем времени.
Согласно разным оценкам, российская оборонная промышленность является мировым лидером в сфере средств радиоэлектронной борьбы. Практика подтверждает эти оценки, а также указывает на тот факт, что новые удачные разработки присутствуют во всех основных областях. Российские предприятия способны строить не только крупные армейские комплексы РЭБ, но и компактные специализированные системы.
По материалам сайтов:
http://zala.aero/
http://rostec.ru/
https://rg.ru/
http://tass.ru/
http://iz.ru/
Перспективный переносной комплекс радиоэлектронной борьбы для работы по БПЛА был впервые представлен в августе 2017 года на международном военно-техническом форуме «Армия». Изделие REX-1 было разработано компанией «Zala Aero Group Беспилотные системы», входящей в состав концерна «Калашников». К моменту первого публичного показа комплекс был готов к эксплуатации и мог применяться по своему прямому назначению. Новая разработка в области РЭБ закономерно привлекла внимание специалистов и общественности.
Позже компания-разработчик несколько раз демонстрировала свой перспективный комплекс прессе, а также привозила его на новые выставки. Так, в рамках форума «Армия-2018» был представлен обновленный вариант системы, доработанный по результатам испытаний и проверок. В ходе модернизации была изменена комплектация изделия, за счет чего удалось расширить круг решаемых задач. Кроме того, заметным образом изменился внешний вид системы. Имевшиеся ранее агрегаты теперь имеют иные обводы и дополняются новыми устройствами. При этом, несмотря на все доработки, общая архитектура комплекса осталась без существенных изменений.
В прошлом году утверждалось, что комплекс борьбы с БПЛА REX-1 был разработан компанией Zala в инициативном порядке. На конструкторские работы потратили всего месяц. Работы удалось ускорить за счет применения правильных подходов. В конструкции комплекса используются некоторые готовые компоненты того или иного рода, в том числе и узнаваемые. К сожалению, на тот момент не удалось обойтись только отечественной компонентной базой, и в составе электронной аппаратуры присутствовали детали зарубежного производства. Впрочем, наличие импортных компонентов оправдано полученными результатами.
Комплекс REX-1 выполнен в форм-факторе винтовки / автомата с компоновкой булл-пап – если к радиоэлектронной аппаратуре применима подобная терминология. Такая компоновка определена базовым компонентом изделия, заимствованным у существующего образца спортивного оружия. Все электронные компоненты устанавливаются на пластиковой ложе, взятой у пневматической винтовки МР-514К. Последняя известна своим необычным видом и хорошо знакома всем любителям спортивной и развлекательной стрельбы. Ложу спортивного оружия посчитали пригодной для применения в особом проекте.
Ложа лишается всех штатных компонентов, вместо которым устанавливается новая аппаратура. Передняя часть ложи, ранее поддерживавшая дульный отрезок ствола, теперь предназначается для установки набора излучающих антенн и других средств воздействия на цель. Внутри ложи располагаются электронные приборы управления и формирования радиосигналов. Также в пластиковом корпусе помещается собственная аккумуляторная батарея, дополненная разъемом для подключения внешнего питания.
В прошлом году выставочный образец системы REX-1 имел излучатели с коробчатым корпусом и трапециевидными радиопрозрачными крышками. Рядом с ними находились иные антенны, фонари и т.д. Характерной особенностью комплекса являлось внешнее размещение антенных устройств, вследствие чего они соединялись с внутренней аппаратурой ложи при помощи незащищенных кабелей и внешних разъемов.
Комплекс борьбы образца 2018 года отличается формой основных агрегатов и способами их крепления. В частности, теперь антенны устанавливаются на кронштейнах новой конструкции, обеспечивающих их правильное положение и наведение на цель. Собственно антенные устройства теперь имеют корпуса круглого сечения. Сами корпуса уменьшены, тогда как размер радиопрозрачных крышек увеличен. Также предусматривается установка трех дополнительных устройств, работающих в радио- и оптическом диапазонах.
Все модули комплекса REX-1 имеют свое назначение, и каждый из них отвечает за решение конкретной задачи. Модульный принцип построения облегчает ремонт и модернизацию системы. Поврежденный модуль можно быстро и просто снять с ложи, заменив новым. Обновление может производиться схожим образом. Набор модулей позволяет воздействовать на цель сразу несколькими способами, предотвращая ее эффективную работу.
Комплекс предлагается использовать против беспилотных летательных аппаратов легкого и среднего класса. Подобная техника использует средства радиоуправления и телеметрии, работающие на известных частотах. Два модуля предназначаются для подавления каналов связи, работающих на частотах 2,4 и 5,8 ГГц. Направленные антенны этих модулей блокируют работу средств связи беспилотника. Подавление радиоканала связи с оператором, в зависимости от типа и модели цели, затрудняет или делает невозможной ее дальнейшую работу. Также направленные антенны могут работать в других диапазонах, в том числе используемых в гражданской связи.
Третий модуль комплекса REX-1 излучает помехи на частотах, используемых системами спутниковой навигации. При работе этого устройства БПЛА теряет возможность точного определения своего местоположения. Потеря связи с пультом и невозможность навигации не позволяет большинству современных беспилотников продолжать работу. Наиболее вероятным исходом применения трех модулей радиоэлектронной борьбы является посадка или падение летательного аппарата.
Также проект компании Zala Aero Group предусматривает применение средств оптико-электронного подавления. С их помощью комплекс REX-1 способен воздействовать на оптические приборы цели, мешая их работе. Предусматриваются два способа воздействия на цель при помощи света и оптических сигналов.
Первый оптико-электронный модуль построен на основе фонаря большой мощности с функцией стробоскопа. Яркий мигающий свет способен негативно воздействовать на камеру БПЛА и мешать работе его оператора, получающего видеосигнал на экране пульта. С той же целью используется и второй модуль, включающий лазер оптического диапазона. Направленный луч должен давать засветку и исключать нормальную работу камеры. Некоторые лазерные комплексы оптико-электронного подавления отличаются высокой мощностью и способны выводить из строя или повреждать оптические приборы. Имеет ли такие функции REX-1 – не уточнялось.
С точки зрения эргономики комплекс борьбы с БПЛА похож на стрелковое оружие. Пластиковая ложа имеет интегрированную пистолетную рукоятку, при помощи продольной планки соединенной с плечевым упором. Для большего удобства удержания предусматривается использование «тактической» передней рукоятки, закрепленной на планке Пикатинни. Рядом с ней устанавливается складная двуногая сошка. Для переноски предлагается использовать ремень с двумя точками крепления. Управление осуществляется при помощи нескольких переключателей. Один из них находится на месте спускового крючка.
Наведение комплекса на беспилотник-цель производится при помощи прицела «оружейного» типа. Прототипы, показанные в 2017 и 2018 годах, несли коллиматорные прицелы разных моделей. Наведение REX-1 упрощается благодаря тому, что радиоэлектронные и оптические модули излучают сигнал в некотором секторе. Более точное наведение необходимо только при применении лазера.
Комплекс REX-1 в рабочем состоянии имеет длину 700 мм при высоте 240 мм и максимальной высоте 160 мм. Масса – всего 4,5 кг. Для транспортировки изделия предназначается жесткий кейс. Встроенная батарея обеспечивает непрерывную работу в течение 3 часов и способна хранить заряд 36 месяцев. При необходимости возможно использование внешнего питания, что практически не ограничивает время работы.
По информации разработчика, аналоговые радиосигналы подавляются при помощи направленной антенны в секторе шириной 30°. Дальность подавления – 500 м. Направленное подавление сигналов сотовой связи или Wi-Fi обеспечено на дальностях до 1 км. Модуль подавления сигналов спутниковых навигационных систем обеспечивает круговое прикрытие и действует в радиусе 2 км. Важно, что при работе комплекс не оказывает существенного воздействия на оператора. По электромагнитному воздействию REX-1 на человека похож на пару работающих смартфонов.
Комплекс борьбы с БПЛА Zala REX-1 предназначается, в первую очередь, для армии и силовых структур. Армейские подразделения, структуры министерства внутренних дел и т.д. могут получать задачу предотвращения доступа БПЛА в заданные зоны. Комплексы наподобие REX-1 способны исключить пролет беспилотников без каких-либо рисков для инфраструктуры, людей или окружающей среды. Радиоэлектронное или оптическое воздействие на цель «мягко» предотвращает ее эффективную работу и не позволяет противнику решать свои задачи.
Не исключается возможность поставки новых комплексов зарубежным заказчикам. В августе сообщалось, что REX-1 прошел необходимые проверки и получил сертификат безопасности для экспорта. Также упоминалась возможность продажи новых систем частным лицам и организациям. Впрочем, полный комплект устройств предназначается только для военных и силовиков. Гражданским заказчикам придется использовать аппаратуру в сокращенной комплектации и с меньшим количеством функций.
Комплекс REX-1 уже прошел необходимые испытания, причем проверялся как специалистами компании Zala Aero Group, так и военными. В конце сентября сообщалось, что в ходе международных учений «Восток-2018» российские бойцы опробовали на полигоне новейшее средство для борьбы с беспилотниками. Вполне возможно, что министерство обороны, изучив результаты недавних учений, примет решение о постановке нового комплекса на вооружение.
***
Необходимо отметить, что сам факт разработки нового комплекса противодействия беспилотным летательным аппаратам уже не может быть громкой новостью. Подобная аппаратура создается в разных странах, и некоторые зарубежные образцы успели выйти на рынок. Таким образом, каждая новая разработка такого рода, в том числе российский комплекс REX-1, становится лишь очередным образцом своего класса.
На основании доступных данных можно предполагать, что изделие REX-1 от компании Zala действительно представляет интерес для потенциальных заказчиков. В отличие от ряда аналогов отечественного и зарубежного производства, REX-1 воздействует не только на радиоканалы, но и на оптические приборы цели. Это понятным образом сказывается на результатах работы по БПЛА. Кроме того, появляется возможность воздействия на другие цели. К примеру, стробоскоп или лазер может использоваться против любой видеосистемы или живой силы.
REX-1 имеет весьма удачную эргономику, а кроме того, строится на основе готовых комплектующих. Заявлена крайняя простота эксплуатации: подготовки к работе и «стрельбе» по цели. Все эти факторы могут стать преимуществами перед конкурирующими изделиями и повлиять на коммерческий потенциал проекта. Сведения о заказах и поставках пока отсутствуют, но есть все основания ожидать, что контракты на серийные устройства появятся в ближайшем времени.
Согласно разным оценкам, российская оборонная промышленность является мировым лидером в сфере средств радиоэлектронной борьбы. Практика подтверждает эти оценки, а также указывает на тот факт, что новые удачные разработки присутствуют во всех основных областях. Российские предприятия способны строить не только крупные армейские комплексы РЭБ, но и компактные специализированные системы.
По материалам сайтов:
http://zala.aero/
http://rostec.ru/
https://rg.ru/
http://tass.ru/
http://iz.ru/
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- Zala Aero Group / zala.aero, Rostec.ru