Годички и другие изменения на ВО
Уважаемые читатели!
Администрация доводит до вашего сведения, что информационно-аналитический портал «Военное обозрение» претерпел существенные изменения технического плана. Многие из этих изменений, все подробности о которых приведены ниже, стали нашей реакцией на ваши жалобы и предложения, мимо которых мы не смогли пройти. Ваше мнение, наши постоянные читатели, крайне важно для работы информационного ресурса, ведь вы стали его большой и значимой частью.
Теперь непосредственно об изменениях, которые были внедрены в работу сайта в последнее время.
Скорость работы сайта
Была проведена большая работа по оптимизации сайта. Это дало значительное повышение скорости загрузки и работы. Ещё остаются некоторые проблемы на страницах с большим количеством читательских комментариев. Но мы работаем над решением этой задачи.
Уведомления о новых комментариях
Мы создали уведомления об ответах на читательские комментарии. При ответе на Ваш комментарий приходит уведомление во всплывающем окошке на сайте. Также они (уведомления) отображаются в окне с иконкой «колокольчик», нажав на который, Вы можете просмотреть все полученные сообщения и при необходимости очистить список. Чуть позже будет реализована возможность отключать эти уведомления, если они Вам не нужны или каким-то образом Вас тяготят.
Об этом функционале просили наши постоянные читатели.
Новая система персональных сообщений
Мы переработали внутреннюю систему персональных сообщений. Общение на сайте теперь значительно удобнее и проще. Надеемся, что новая система Вам уже успела понравиться. У некоторых пользователей в списке контактов может быть пользователь без ника.
Для того чтобы его удалить, нужно очистить всю историю переписки.
Рейтинг в профиле
Мы сделали возможность просмотра текущего рейтинга на странице Профиля.
Годички
Многие из вас уж заметили, что рядом с ником появились годички, которые соответствуют тому, как давно человек зарегистрирован на сайте. Всё очень просто – любой читатель получает возможность увидеть, общается ли он с «новичком» или со «старожилом» нашего сайта.
Флаги
Убрали флаги, так как это приводило к конфликтам и зачастую необоснованным и предвзятым оценкам комментаторов из других государств.
Комментарии
При наведении на рейтинг комментария появляется всплывающее окошко с количеством голосов за и против.
Решение проблемы с отображением комментариев у неавторизованных посетителей.
Для того чтобы комментарии корректно отображались, необходимо использовать современные браузеры Google Chrome, Yandex, Firefox, Opera и другие. Нужно отметить, что некоторые блокировщики рекламы блокируют скрипт, отвечающий за вывод комментариев. То же самое касается и мобильных браузеров. Именно поэтому у пользователей, которые пользуются блокировщиками рекламных сообщений, некоторые возможности и элементы интерфейса могут работать некорректно.
Важно: ни в одной из версий Internet Explorer комментарии работать не будут.
Другие изменения
Кнопка «Добавить в избранное» переместилась вниз страницы, там она более заметна, и, как нам кажется, это место просто логичнее.
Также мы исправили большое количество ошибок и недоработок.
Ждём отзывы по текущим изменениям и готовы принять во внимание все конструктивные предложения и замечания.
Администрация доводит до вашего сведения, что информационно-аналитический портал «Военное обозрение» претерпел существенные изменения технического плана. Многие из этих изменений, все подробности о которых приведены ниже, стали нашей реакцией на ваши жалобы и предложения, мимо которых мы не смогли пройти. Ваше мнение, наши постоянные читатели, крайне важно для работы информационного ресурса, ведь вы стали его большой и значимой частью.
Теперь непосредственно об изменениях, которые были внедрены в работу сайта в последнее время.
Скорость работы сайта
Была проведена большая работа по оптимизации сайта. Это дало значительное повышение скорости загрузки и работы. Ещё остаются некоторые проблемы на страницах с большим количеством читательских комментариев. Но мы работаем над решением этой задачи.
Уведомления о новых комментариях
Мы создали уведомления об ответах на читательские комментарии. При ответе на Ваш комментарий приходит уведомление во всплывающем окошке на сайте. Также они (уведомления) отображаются в окне с иконкой «колокольчик», нажав на который, Вы можете просмотреть все полученные сообщения и при необходимости очистить список. Чуть позже будет реализована возможность отключать эти уведомления, если они Вам не нужны или каким-то образом Вас тяготят.
Об этом функционале просили наши постоянные читатели.
Новая система персональных сообщений
Мы переработали внутреннюю систему персональных сообщений. Общение на сайте теперь значительно удобнее и проще. Надеемся, что новая система Вам уже успела понравиться. У некоторых пользователей в списке контактов может быть пользователь без ника.
Для того чтобы его удалить, нужно очистить всю историю переписки.
Рейтинг в профиле
Мы сделали возможность просмотра текущего рейтинга на странице Профиля.
Годички
Многие из вас уж заметили, что рядом с ником появились годички, которые соответствуют тому, как давно человек зарегистрирован на сайте. Всё очень просто – любой читатель получает возможность увидеть, общается ли он с «новичком» или со «старожилом» нашего сайта.
Флаги
Убрали флаги, так как это приводило к конфликтам и зачастую необоснованным и предвзятым оценкам комментаторов из других государств.
Комментарии
При наведении на рейтинг комментария появляется всплывающее окошко с количеством голосов за и против.
Решение проблемы с отображением комментариев у неавторизованных посетителей.
Для того чтобы комментарии корректно отображались, необходимо использовать современные браузеры Google Chrome, Yandex, Firefox, Opera и другие. Нужно отметить, что некоторые блокировщики рекламы блокируют скрипт, отвечающий за вывод комментариев. То же самое касается и мобильных браузеров. Именно поэтому у пользователей, которые пользуются блокировщиками рекламных сообщений, некоторые возможности и элементы интерфейса могут работать некорректно.
Важно: ни в одной из версий Internet Explorer комментарии работать не будут.
Другие изменения
Кнопка «Добавить в избранное» переместилась вниз страницы, там она более заметна, и, как нам кажется, это место просто логичнее.
Также мы исправили большое количество ошибок и недоработок.
Ждём отзывы по текущим изменениям и готовы принять во внимание все конструктивные предложения и замечания.