Судимые топ-менеджеры не получат военный заказ
Для российских компаний, претендующих на оборонный заказ, введут новые требования – на этих предприятиях не должно быть топ-менеджеров, судимых за превышение должностных полномочий и различные злоупотребления, сообщают Известия.
Если судимые всё же окажутся, то военное ведомство будет вправе расторгнуть уже заключенный контракт. Исключением является погашенная судимость.
В ближайшее время поправки в закон «О государственном оборонном заказе» поступят в Госдуму.
В подготовленном военным ведомством проекте говорится, что контракты не будут заключаться с предприятиями, руководители (топ-менеджеры) которых судимы за производство либо сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК), злоупотребление полномочиями, в том числе при выполнении оборонзаказа (ст. ст. 285, 285.4) и превышение должностных полномочий (ст. 286).
Не будут допущены к военному заказу и те компании, в штате которых есть руководители, лишенные права занимать определенные должности, а также привлекавшиеся к административной ответственности за нарушения требований в отношении оборонной продукции (ст. 14.49 КоАП).
Указанные поправки должны помочь в решении проблемы поставок недоброкачественной продукции как самому военному ведомству, так и связанным с ним предприятиям и организациям.
По словам главы Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова, поправки, кроме того, вводят нормы делового поведения, указывая на то, что держать людей с сомнительной репутацией на руководящих должностях не только некрасиво, но и вредно для бизнеса.
Ранее Минобороны стало инициатором поправки в уголовный кодекс, предложив дополнить его статьей, вводящей ответственность за обращение фальсифицированной оборонной продукции. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
Если судимые всё же окажутся, то военное ведомство будет вправе расторгнуть уже заключенный контракт. Исключением является погашенная судимость.
В ближайшее время поправки в закон «О государственном оборонном заказе» поступят в Госдуму.
В подготовленном военным ведомством проекте говорится, что контракты не будут заключаться с предприятиями, руководители (топ-менеджеры) которых судимы за производство либо сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК), злоупотребление полномочиями, в том числе при выполнении оборонзаказа (ст. ст. 285, 285.4) и превышение должностных полномочий (ст. 286).
Не будут допущены к военному заказу и те компании, в штате которых есть руководители, лишенные права занимать определенные должности, а также привлекавшиеся к административной ответственности за нарушения требований в отношении оборонной продукции (ст. 14.49 КоАП).
Указанные поправки должны помочь в решении проблемы поставок недоброкачественной продукции как самому военному ведомству, так и связанным с ним предприятиям и организациям.
По словам главы Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова, поправки, кроме того, вводят нормы делового поведения, указывая на то, что держать людей с сомнительной репутацией на руководящих должностях не только некрасиво, но и вредно для бизнеса.
Ранее Минобороны стало инициатором поправки в уголовный кодекс, предложив дополнить его статьей, вводящей ответственность за обращение фальсифицированной оборонной продукции. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
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