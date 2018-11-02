В бразильских тропиках проголосовали за перемены

В минувшее воскресенье Бразилия выбрала себе президента. В понедельник Верховный избирательный суд страны обнародовал итоги голосования во втором туре президентских выборов. Их выиграл представитель Социал-либеральной партии Жаир Мессиас Болсонару. За него проголосовали 55,13 процента участвующих в выборах избирателей. Оппонент Болсонару, кандидат от социалистической Партии трудящихся Фернанду Аддад, получил 44,87 процента голосов.В мировых СМИ стараются избегать упоминания о партийной принадлежности Жаира Болсонару. За долгую политическую карьеру (впервые свой депутатский мандат он получил в 1988 году в горсовете Рио-де-Жанейро) избранный президент Бразилии сменил полдюжины партий. Одну из них даже пытался возглавить. К социал-либералам Болсонару примкнул только в этом году, а на прошедших выборах больше позиционировал себя в качестве самовыдвиженца.Всё это отразилось в характеристике, которую дают сегодня Жаиру Болсонару СМИ, не особенно стесняющиеся в выражениях. Свои отчёты об итогах выборов они, как правило, начинают словами «ультраправый кандидат», «правый экстремист», «радикальный кандидат» и т.д.Самые приличные сравнения в этом ряду: «бразильский Трамп» и «Трамп тропиков» (намёк на политическую несистемность избранного президента Бразилии). Администрации самого Дональда Трампа сравнение не очень понравилось. На брифинге в Белом доме пресс-секретарь президента США Сара Сандерс никакой схожести в персонах не нашла и жёстко заявила: «Есть только один Дональд Трамп!»Как бы то ни было, в мировой политике появился лидер, рукопожатность которого обеспечена авторитетом Бразилии – самобытной страны с крупной экономикой и серьёзным международным значением. Достаточно вспомнить место Бразилии в Союзе южноамериканских наций, МЕРКОСУР (общем рынке стран Южной Америки) или хорошо знакомом нам БРИКС.В самой Бразилии отмечают, что впервые за долгие годы страну возглавил выходец из военной среды. Это новое слово в бразильской политике. Здесь 21 год (с 1964 по 1985 год) царила военная диктатура. Она возникла после того, как в 1964 году местный генералитет совершил государственный переворот и оседлал власть в стране.То время в Бразилии называют «свинцовыми годами». Страна жила в условия жестоких репрессий. Противников режима арестовывали, подвергали пыткам и даже казнили. Политиков генералы оставляли без мандатов по одному подозрению в нелояльности. В СМИ господствовала цензура военных. Жестоко подавлялись публичные демонстрации оппозиции.В конце концов, от такой жизни устали даже военные. Один из последних генерал-президентов, Жоао Фигейредо, санкционировал принятие Закона об амнистии. Он восстановил политические права противников диктатуры и в то же время избавил от уголовной ответственности тех военных, которые запятнали себя арестами, пытками, казнями.Именно в эти годы уволился из бразильской армии капитан ВДВ Жаир Болсонару. Он благополучно переквалифицировался из военных в депутаты – сначала муниципалитета Рио-де-Жанейро, а затем и нижней палаты бразильского Конгресса, в которую затем переизбирался шесть раз подряд.После диктатуры военных Бразилия резко полевела. В начале нулевых её вообще возглавил человек из простой рабочей семьи – Луис Инасиу Лула да Силва. Лула, так звали нового президента и своего лидера товарищи по социалистической Партии трудящихся, сумел добиться снижения бедности, повысить темпы экономического роста.Вместе с этими благими переменами в страну пришла повальная коррупция, в которой активно поучаствовал и сам президент Лула да Силва. Летом 2017 года федеральный судья Сержиу Мору установил, что да Силва был выгодополучателем коррупционных схем, замешан в отмывании денег, и приговорил его к 9,5 годам тюрьмы. Нынешней весной федеральный суд пересмотрел приговор да Силвы и увеличил срок наказания – до 12 лет и одного месяца.Экономические успехи правящей Партии трудящихся оказались недолгими. Последние пять лет страна переживает кризис. Эта напасть принесла с собой другую – резкий рост преступности. По данным ООН, на которые недавно сослалась газета «ВЗГЛЯД», уровень умышленных убийств в Бразилии составляет 21 случай на 100 тысяч человек – почти вчетверо выше, чем в соседней Аргентине.Не обошла эта беда и Жаира Болсонару. В августе его ударил ножом в живот некий Аделиу Биспу ди Оливейра. Случилось это во время встречи с избирателями в городе Жуиз-ди-Фора. Врачи смогли спасти Болсонару, сделав ему две срочные операции, а люди ещё раз убедились, что в Бразилии от преступного нападения не защищены даже кандидаты в президенты страны.Впрочем, ди Оливейра объясняет своё нападение политическими мотивами, ненавистью к «правой мафии и еврейским масонам». За этой хлёсткой фразой преступника кроются претензии многих бразильцев, не разделяющих сегодня политические цели избранного президента.Жаир Болсонару в предвыборной риторике часто говорил о временах военной диктатуры, оправдывал её жестокость. Договорился до того, что пытки людей были необходимы. Ведь они применялись к тем, кто оказывал вооружённое сопротивление властям. Перед вторым туром голосования Болсонару пригрозил, что проведет в Бразилии «чистки, каких эта страна еще не видела» и пообещал всем, кто не подчинится воли большинства, изгнание или тюрьму.После этого никого уже не удивили планы Болсонару предоставить полиции широкие полномочия в борьбе с уличной преступностью и наркотрафиком и даже премировать полицейских за каждого убитого бандита. За этим просматривается свобода в выборе средств, что вполне укладывается в общий предвыборный посыл Жаира Болсонару – «Навести в стране порядок».Каким он будет? Многое объяснят поступки избранного президента. В Бразилии уже привыкли, что бывший десантник часто вёл себя в парламенте, как в казарме. Он мог, например, сказать коллеге-депутату из Партии трудящихся, что она «так уродлива, что даже не заслуживает быть изнасилованной».В другом случае Болсонару на полном серьёзе утверждал, что женщины не имеют права на равную оплату с мужчинами, поскольку их карьера прерывается на роды и воспитание детей. Не балует бывший десантник и сексуальные меньшинства. Ему принадлежит широко растиражированная фраза «лучше мертвый сын, чем гей», предсказывающая непростые времена для этой части бразильцев.С Трампом Болсонару сравнили не только за брутальный стиль поведения. В чём-то копируя американского президента, он пообещал перенести посольство Бразилии в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Похожа у двух лидеров и экономическая повестка. Болсонару собирается потеснить Китай на рынке страны.Сегодня Пекин – главный торговый партнёр Бразилии. Так сложилось во время правления левой Партии трудящихся. Новый президент к Китаю относится очень критически. По его мнению, китайцы не ведут бизнес, а просто «скупают страну». Болсонару собирается исправить ситуацию и переориентировать Бразилию на сближение с США, Израилем, Европой и Японией.В рамках этих планов намечается масштабная приватизация государственных компаний. Владельцами их активов Болсонару видит представителей западного бизнеса. На их деньги он собирается погасить государственные долги. Эта идея не принадлежит новому президенту Бразилии. В экономике он разбирается ещё хуже, чем в женщинах.Болсонару привлёк в свою команду экономическим советником банкира-мультимиллионера Пауло Гедеса. В новом бразильском правительстве 69-летнему Гедесу зарезервировано место министра экономики. Пожилой банкир не имеет опыта работы на таком посту, как и опыта переговоров с конгрессом. Тем не менее, президент верит в Гедеса и надеется на него.Эту надежду питает поддержка крупного бизнеса, который уже вполне определённо высказался в поддержку идей Пауло Гедеса по приватизации и ослаблению роли государства в экономике. За это выступила сильная фракция «BBB» (от слов «Boi» –- быки, «Bala» – пуля и «Biblia» – библия), объединяющая представителей агробизнеса, оружейного лобби и ультрарелигиозных сил.У фракции «ВВВ» большие возможности. Ей отводят главную роль в низвержении президента Дилмы Руссефф и организации уголовного преследования предшественника Руссеф – Лулы да Силва. По всему видно, что эти силы способны оказать существенную помощь Жаиру Болсонару в реализации его внутриполитических планов.На внешнем поле ясности пока меньше. Запад занял выжидательную позицию, отчасти даже агрессивную. Это видно по тому, как освещались в тамошних СМИ бразильские выборы. Washington Post посвятила им большой материал, озаглавленный «Как бразильский Болсонару угрожает планете», New York Times добавила другую оценку – «Бразилия готовится выбрать лицемера». О том, как подводились итоги выборов, здесь уже упоминалось.Жаир Мессиас Болсонару вступит в должность президента Бразилии 1 января 2019 года. По всему видно, бразильцев ждут очевидные перемены. Найдут они отклик и в мировой политике. В её многоголосом хоре зазвучат новые тона, к которым уже начали привыкать в мировых столицах.