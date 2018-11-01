Тбилиси: Американское оружие в надежных руках - будем покупать ещё
Грузия не собирается отказываться от американского оружия и продолжит закупать военную технику у США. Об этом заявил министр обороны Леван Изория во время выступления на Международной конференции по вопросам обороны и безопасности в Батуми.
Как пояснил грузинский министр обороны, у Тбилиси и Вашингтона "хорошая динамика" и с каждым годом связи только крепнут. В настоящее время в Грузии идет подготовка к встрече роты американских солдат, которые пройдут обучение на территории Грузии. Кроме этого, по словам Изория, передача Грузии противотанковых систем Javelin является очень важным событием.
Грузинский министр заверил США, что благодаря их доверию и поддержке Грузия продолжит покупать у США вооружение другого типа. Также он заявил, что слухи о том, что Грузия может передать противотанковых систем Javelin России - "не соответствуют действительности и Грузия никогда на это не пойдет". Американское оружие в надежных руках, добавил он.
Как пояснил грузинский министр обороны, у Тбилиси и Вашингтона "хорошая динамика" и с каждым годом связи только крепнут. В настоящее время в Грузии идет подготовка к встрече роты американских солдат, которые пройдут обучение на территории Грузии. Кроме этого, по словам Изория, передача Грузии противотанковых систем Javelin является очень важным событием.
В личной беседе господин Мэттис сказал мне, что решения о передаче противотанковых систем Javelin принимаются только в отношении стран, которые пользуются особым доверием- заявил Изория.
Грузинский министр заверил США, что благодаря их доверию и поддержке Грузия продолжит покупать у США вооружение другого типа. Также он заявил, что слухи о том, что Грузия может передать противотанковых систем Javelin России - "не соответствуют действительности и Грузия никогда на это не пойдет". Американское оружие в надежных руках, добавил он.
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