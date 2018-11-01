Тбилиси: Американское оружие в надежных руках - будем покупать ещё

В личной беседе господин Мэттис сказал мне, что решения о передаче противотанковых систем Javelin принимаются только в отношении стран, которые пользуются особым доверием

Грузия не собирается отказываться от американского оружия и продолжит закупать военную технику у США. Об этом заявил министр обороны Леван Изория во время выступления на Международной конференции по вопросам обороны и безопасности в Батуми.Как пояснил грузинский министр обороны, у Тбилиси и Вашингтона "хорошая динамика" и с каждым годом связи только крепнут. В настоящее время в Грузии идет подготовка к встрече роты американских солдат, которые пройдут обучение на территории Грузии. Кроме этого, по словам Изория, передача Грузии противотанковых систем Javelin является очень важным событием.- заявил Изория.Грузинский министр заверил США, что благодаря их доверию и поддержке Грузия продолжит покупать у США вооружение другого типа. Также он заявил, что слухи о том, что Грузия может передать противотанковых систем Javelin России - "не соответствуют действительности и Грузия никогда на это не пойдет". Американское оружие в надежных руках, добавил он.