Пенсионная реформа как способ скрыть «чёрные дыры» в ПФР?

Пенсионная реформа 2018 года, обсуждение которой продолжается, стала следствием нецелевого использования средств Пенсионного Фонда РФ, считает главный редактор еженедельника «Аргументы недели» Андрей Угланов.Чтобы скрыть огромную дыру в Пенсионном фонде на сумму примерно в 200 млрд. рублей, министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова и председатель Счётной Палаты Алексей Кудрин инициировали проведение пенсионной реформы под предлогом нехватки денег. Данная инициатива, как известно, спровоцировала дискуссию и специфическую атмосферу в информационном пространстве. Даже президент Владимир Путин нарушил данное своим гражданам обещание не повышать пенсионный возраст и согласился с так называемыми «спасителями» российских пенсионеров. При этом президент отметил, что повышение пенсионного возраста он не поддерживает, но понимает, что реформа необходима, чтобы в будущем пенсионеры не остались без средств к существованию.Вопрос всё же в том, кто разворовал или растратил нецелевым образом денежные средства ПФР? Почему Голикова и Силуанов тщательно пытаются замести следы истинных тех, кто оказался в группе нецелевого расходования пенсионных средств? Почему за расхищение этих денег должны расплачиваться крупнейшие российские госкорпорации и представители бизнеса? И наконец, куда «осели» миллиарды рублей, накопленные гражданами после предыдущих реформ? Смотрите видео на YouTube–канале «За углом».