Саудовский спецназ предпочёл российские автоматы
Российское стрелковое оружие продолжает оставаться одним из самых популярных в мире, теперь его можно увидеть и в Саудовской Аравии, где раньше доминировала военная продукция стран НАТО, пишет Российская газета.
В Сети появились фотографии саудовских военнослужащих с АК-103, выполняющих задачи в приграничном с Йеменом районе.
По словам военного эксперта Юрия Лямина, автоматы Калашникова получили признание не только в армии, но и других силовых структурах. И это несмотря на то, что страна уже длительное время является эксплуатантом и традиционным потребителем военной продукции, произведенной западными компаниями.
В настоящее время в королевстве в большом количестве имеются германские Heckler & Koch G36 и более ранние G3. Российские же автоматы АК-103 Эр-Рияд приобрел несколько лет назад. Этим оружием оснастили лишь элитные подразделения – десантников и спецназовцев, рассказал эксперт.
Правда, до этого была закуплена большая партия АК румынского производства. Она-то и получила большое распространение в силовых структурах Саудовской Аравии.
Возможно, в скором времени саудиты начнут производить лицензионные АК – в прошлом году об этом договорились «Рособоронэкспорт» и Саудовская военно-промышленная компания. Но пока о реализации данного проекта ничего не слышно, добавил Лямин.
Напомним, АК-103 рассчитан под патрон 7,62х39. Прицельная дальность стрельбы автомата – 1000 м, темп стрельбы – до 600 выстр./мин. Вес – 3,6 кг.
В Сети появились фотографии саудовских военнослужащих с АК-103, выполняющих задачи в приграничном с Йеменом районе.
По словам военного эксперта Юрия Лямина, автоматы Калашникова получили признание не только в армии, но и других силовых структурах. И это несмотря на то, что страна уже длительное время является эксплуатантом и традиционным потребителем военной продукции, произведенной западными компаниями.
В настоящее время в королевстве в большом количестве имеются германские Heckler & Koch G36 и более ранние G3. Российские же автоматы АК-103 Эр-Рияд приобрел несколько лет назад. Этим оружием оснастили лишь элитные подразделения – десантников и спецназовцев, рассказал эксперт.
Правда, до этого была закуплена большая партия АК румынского производства. Она-то и получила большое распространение в силовых структурах Саудовской Аравии.
Возможно, в скором времени саудиты начнут производить лицензионные АК – в прошлом году об этом договорились «Рособоронэкспорт» и Саудовская военно-промышленная компания. Но пока о реализации данного проекта ничего не слышно, добавил Лямин.
Напомним, АК-103 рассчитан под патрон 7,62х39. Прицельная дальность стрельбы автомата – 1000 м, темп стрельбы – до 600 выстр./мин. Вес – 3,6 кг.
- Использованы фотографии:
- https://twitter.com/YemeniObserv