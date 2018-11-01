Учения или шоу? В Латвии прошли "масштабные" маневры Iron Tomahawk-2018
В Латвии на Адажскому полигоне прошли "масштабные" международные военные учения Iron Tomahawk-2018 ("Железный Томагавк 2018"), в которых приняли участие представители групп расширенного присутствия НАТО в Прибалтике и Польше.
Как сообщают украинские СМИ учения были организованы "Боевой группой расширенного присутствия НАТО в Латвии", а заявленная цель учений - совершенствование сотрудничества и совместимости групп расширенного присутствия НАТО и готовность оказать поддержку союзникам, если возникнет такая необходимость.
В то же время "Российская газета" сообщает, что в "масштабных" учениях приняло участие целых 17 танков, представляющих все четыре "боевые группы" (Литва, Латвия, Эстония и Польша). При этом были представлены почти все модели танков, стоящих на вооружении НАТО: испанские Leopard-2E, германские Leopard-2A6, американские М1А1СА, британские Challenger-2 и польские ПТ-91 "Тварды". Отсутствовали французский Leclerc (очень часто выходит из строя) и итальянский C1 Ariete (считается "невыездным" из-за устаревания).
Как пишут авторы материала, проходящие маневры меньше всего напоминали военные учения, а больше - шоу, устроенное для успокоения жителей Прибалтики и Польши: танки совершали какие-то маневры, выстраивались в линию и, включив проблесковые маячки, дружно палили по мишеням.
Вместе с тем, военные эксперты, наблюдавшие за этим шоу, все-таки смогли почерпнуть для себя что-то интересное. По их мнению, из всех показанных моделей танков, стоящих в настоящее время на вооружении НАТО, только польские ПТ-91 "Тварды" могут спокойно преодолевать дороги и мосты на территории бывших советских прибалтийских республик. Остальные монстры, перевалившие массой 60 тонн, хорошо чувствуют себя только лишь на таких шоу.
Как сообщают украинские СМИ учения были организованы "Боевой группой расширенного присутствия НАТО в Латвии", а заявленная цель учений - совершенствование сотрудничества и совместимости групп расширенного присутствия НАТО и готовность оказать поддержку союзникам, если возникнет такая необходимость.
В то же время "Российская газета" сообщает, что в "масштабных" учениях приняло участие целых 17 танков, представляющих все четыре "боевые группы" (Литва, Латвия, Эстония и Польша). При этом были представлены почти все модели танков, стоящих на вооружении НАТО: испанские Leopard-2E, германские Leopard-2A6, американские М1А1СА, британские Challenger-2 и польские ПТ-91 "Тварды". Отсутствовали французский Leclerc (очень часто выходит из строя) и итальянский C1 Ariete (считается "невыездным" из-за устаревания).
Как пишут авторы материала, проходящие маневры меньше всего напоминали военные учения, а больше - шоу, устроенное для успокоения жителей Прибалтики и Польши: танки совершали какие-то маневры, выстраивались в линию и, включив проблесковые маячки, дружно палили по мишеням.
Вместе с тем, военные эксперты, наблюдавшие за этим шоу, все-таки смогли почерпнуть для себя что-то интересное. По их мнению, из всех показанных моделей танков, стоящих в настоящее время на вооружении НАТО, только польские ПТ-91 "Тварды" могут спокойно преодолевать дороги и мосты на территории бывших советских прибалтийских республик. Остальные монстры, перевалившие массой 60 тонн, хорошо чувствуют себя только лишь на таких шоу.
- Использованы фотографии:
- https://milnavigator.tv/