Учения или шоу? В Латвии прошли "масштабные" маневры Iron Tomahawk-2018

В Латвии на Адажскому полигоне прошли "масштабные" международные военные учения Iron Tomahawk-2018 ("Железный Томагавк 2018"), в которых приняли участие представители групп расширенного присутствия НАТО в Прибалтике и Польше.Как сообщают украинские СМИ учения были организованы "Боевой группой расширенного присутствия НАТО в Латвии", а заявленная цель учений - совершенствование сотрудничества и совместимости групп расширенного присутствия НАТО и готовность оказать поддержку союзникам, если возникнет такая необходимость.В то же время "Российская газета" сообщает, что в "масштабных" учениях приняло участие целых 17 танков, представляющих все четыре "боевые группы" (Литва, Латвия, Эстония и Польша). При этом были представлены почти все модели танков, стоящих на вооружении НАТО: испанские Leopard-2E, германские Leopard-2A6, американские М1А1СА, британские Challenger-2 и польские ПТ-91 "Тварды". Отсутствовали французский Leclerc (очень часто выходит из строя) и итальянский C1 Ariete (считается "невыездным" из-за устаревания).Как пишут авторы материала, проходящие маневры меньше всего напоминали военные учения, а больше - шоу, устроенное для успокоения жителей Прибалтики и Польши: танки совершали какие-то маневры, выстраивались в линию и, включив проблесковые маячки, дружно палили по мишеням.Вместе с тем, военные эксперты, наблюдавшие за этим шоу, все-таки смогли почерпнуть для себя что-то интересное. По их мнению, из всех показанных моделей танков, стоящих в настоящее время на вооружении НАТО, только польские ПТ-91 "Тварды" могут спокойно преодолевать дороги и мосты на территории бывших советских прибалтийских республик. Остальные монстры, перевалившие массой 60 тонн, хорошо чувствуют себя только лишь на таких шоу.