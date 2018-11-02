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Раскрыты секретные подробности деятельности контрразведки СМЕРШ

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Работа контрразведки всегда была окутана завесой тайны. Вот и сегодня, когда стали рассекречиваться многие закрытые для доступа материалы, документы, касающиеся оперативной деятельности контрразведки СМЕРШ ("Смерть шпионам") в годы Великой Отечественной войны, по-прежнему продолжают оставаться под грифом "секретно".

Эта легендарная советская контрразведка была образована в переломный период ВОВ и вела свою деятельность в течение трёх лет. Но за этот короткий период ей удалось полностью парализовать деятельность таких органов немецкой военной разведки как Абвер и СД.


В послевоенные годы контрразведка СМЕРШ была переименована, а многие её создатели подверглись репрессиям.

О том, через какие испытания пришлось пройти лучшей в мире (в годы войны) контрразведке, и как сложились непростые судьбы смершевцев, обсудили на фестивале «Цифровая история» в Санкт-Петербурге известный блогер Дмитрий Пучков и доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Зданович. Об этом смотрите видео «Разведопрос Live: Александр Зданович про мифы и факты о Смерше».

Использованы фотографии:
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19 апреля 1943 г. организовано Главное управление контрразведки «Смерш»
СМЕРШ – контрразведка под грифом «секретно»
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