В США указали на главный признак деградации российского флота
Российские корабли, уходящие в дальнее плавание в сопровождении буксиров – являются знаковым свидетельством основной проблемы российского военного флота, приводит Лента.ру мнение американского эксперта Брайана Кларка.
Он вспомнил несколько аварий, произошедших в последние десятилетия, в том числе катастрофу подлодки «Курск», инциденты с «Адмиралом Кузнецовым» и пожары на верфях.
По мнению эксперта, вся эта серия аварий приводит к единственному выводу» - у ВМФ РФ существует проблема технического обслуживания. Есть целый ряд кораблей, которые ни разу не отправлялись в дальнее плавание без буксиров. Среди них – авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».
Он отметил, что военная техника без капремонта может служить лишь первые 25 лет. По его словам, Россия не может обслуживать устаревшие корабли из-за отсутствия необходимых для замены комплектующих, доступ к которым в настоящее время затруднен, либо их производство попросту невозможно.
Кларк добавил, что ситуация, когда боевые корабли сопровождает буксирная техника, стала стандартной для России, и это должно стать уроком для остального мира.
В свою очередь российский военный эксперт Алексей Леонков указал на проблемы американского флота.
По его словам, ситуация с американскими авианосцами, которые всё реже стали появляться в океанах, схожа с положением дел в ВВС, где 60% авиапарка требует срочного ремонта. Эксперт считает, что авианесущие гиганты скоро вовсе уйдут в прошлое.
Это, по его мнению, произойдет по трем причинам: во-первых, постоянно растет стоимость эксплуатации устаревающих кораблей, теряющих боеспособность от ремонта до ремонта; во-вторых, уровень боеспособности новых кораблей, по сравнению с затратами на производство, повышается незначительно; в-третьих, наблюдаются проблемы с истребителями.
Он отметил, что ситуацию с авианосцами можно рассматривать как начало системного кризиса американского ВПК. Если сюда добавить информацию о том, что американцы отстают также в разработке средств РЭБ, новых МБР и гиперзвукового оружия, то признаки упадка оборонной промышленности США проступают достаточно явно, считает эксперт.
Он вспомнил несколько аварий, произошедших в последние десятилетия, в том числе катастрофу подлодки «Курск», инциденты с «Адмиралом Кузнецовым» и пожары на верфях.
По мнению эксперта, вся эта серия аварий приводит к единственному выводу» - у ВМФ РФ существует проблема технического обслуживания. Есть целый ряд кораблей, которые ни разу не отправлялись в дальнее плавание без буксиров. Среди них – авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».
Он отметил, что военная техника без капремонта может служить лишь первые 25 лет. По его словам, Россия не может обслуживать устаревшие корабли из-за отсутствия необходимых для замены комплектующих, доступ к которым в настоящее время затруднен, либо их производство попросту невозможно.
Кларк добавил, что ситуация, когда боевые корабли сопровождает буксирная техника, стала стандартной для России, и это должно стать уроком для остального мира.
В свою очередь российский военный эксперт Алексей Леонков указал на проблемы американского флота.
По его словам, ситуация с американскими авианосцами, которые всё реже стали появляться в океанах, схожа с положением дел в ВВС, где 60% авиапарка требует срочного ремонта. Эксперт считает, что авианесущие гиганты скоро вовсе уйдут в прошлое.
Это, по его мнению, произойдет по трем причинам: во-первых, постоянно растет стоимость эксплуатации устаревающих кораблей, теряющих боеспособность от ремонта до ремонта; во-вторых, уровень боеспособности новых кораблей, по сравнению с затратами на производство, повышается незначительно; в-третьих, наблюдаются проблемы с истребителями.
Он отметил, что ситуацию с авианосцами можно рассматривать как начало системного кризиса американского ВПК. Если сюда добавить информацию о том, что американцы отстают также в разработке средств РЭБ, новых МБР и гиперзвукового оружия, то признаки упадка оборонной промышленности США проступают достаточно явно, считает эксперт.
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