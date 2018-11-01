Завод экспериментального машиностроения отмечает вековой юбилей
1 ноября 2018 года свой вековой юбилей отмечает Завод экспериментального машиностроения. Это веха не только для самого завода, но и для всей ракетно-космической отрасли России.
Пресс-служба:
Ещё до покорения космоса ЗЭМ стал знаменит своей продукцией, качество и значимость которой трудно переоценить. Речь идёт о выпуске артиллерии различных видов, включая противотанковую и зенитную.
Основное производство было эвакуировано в 1941 году, что открыло новую страницу в истории завода. Заводчане занимались ремонтном военной техники и оружия, которое к тому моменту уже успело побывать в боевых условиях. А затем завод, получивший две восьмёрки в качестве номера, начал производство знаменитых 25-мм автоматических зениток.
В 1946 году начался поистине космический взлёт завода №88, который был преобразован в Государственный союзный головной Научно-исследовательский институт №88. Главным конструктором первых советских баллистических ракет был назначен человек, который и проложил дорогу для всей советской космической отрасли – Сергей Королёв.
Пресс-служба:
Сегодня завод строит пилотируемые корабли «Союз МС», космические грузовики «Прогресс МС», спутники связи, разгонные блоки. Ведётся комплекс работы по созданию пилотируемого транспортного корабля нового поколения. Это «Федерация», которая должна открыть новую веху в отечественной и мировой космонавтике.
"Военное обозрение" поздравляет нынешних сотрудников и ветеранов с юбилеем ЗЭМ.
Пресс-служба:
ЗЭМ РКК «Энергия» не просто градообразующее предприятие, хотя именно благодаря переезду в 1918 году орудийного завода в Подлипки тихое дачное место превратилось в рабочий поселок. Затем поселок стал городом и наконец – наукоградом имени Главного конструктора, великого Королёва.
Ещё до покорения космоса ЗЭМ стал знаменит своей продукцией, качество и значимость которой трудно переоценить. Речь идёт о выпуске артиллерии различных видов, включая противотанковую и зенитную.
Основное производство было эвакуировано в 1941 году, что открыло новую страницу в истории завода. Заводчане занимались ремонтном военной техники и оружия, которое к тому моменту уже успело побывать в боевых условиях. А затем завод, получивший две восьмёрки в качестве номера, начал производство знаменитых 25-мм автоматических зениток.
В 1946 году начался поистине космический взлёт завода №88, который был преобразован в Государственный союзный головной Научно-исследовательский институт №88. Главным конструктором первых советских баллистических ракет был назначен человек, который и проложил дорогу для всей советской космической отрасли – Сергей Королёв.
Пресс-служба:
Легендарная «семерка», Р-7, черты которой сохранились до сих пор в РН «Союз», собранная и испытанная в специально построенной «большой высотке» завода, стала не только первой в мире МБР, но и открыла человечеству дорогу в космос. С начала космической эры и по сей день на ЗЭМе собираются все экспериментальные и мелкосерийные изделия, требующие особого подхода, сверхчёткой организации производственных процессов и высочайшей трудовой дисциплины. Это ракетные двигатели различного назначения, разгонные блоки, искусственные спутники Земли, автоматические станции, спутники связи. Здесь создавались первые пилотируемые космические корабли, начиная с «Востоков», комплектующие орбитальных станций «Салют», «Мир», велись работы по программе «Энергия–Буран», изготавливались модули Международной космической станции: МИМ-2 («Поиск»), СО-1 («Пирс»), узловой модуль «Причал».
Сегодня завод строит пилотируемые корабли «Союз МС», космические грузовики «Прогресс МС», спутники связи, разгонные блоки. Ведётся комплекс работы по созданию пилотируемого транспортного корабля нового поколения. Это «Федерация», которая должна открыть новую веху в отечественной и мировой космонавтике.
"Военное обозрение" поздравляет нынешних сотрудников и ветеранов с юбилеем ЗЭМ.