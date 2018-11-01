Завод экспериментального машиностроения отмечает вековой юбилей

ЗЭМ РКК «Энергия» не просто градообразующее предприятие, хотя именно благодаря переезду в 1918 году орудийного завода в Подлипки тихое дачное место превратилось в рабочий поселок. Затем поселок стал городом и наконец – наукоградом имени Главного конструктора, великого Королёва.

Легендарная «семерка», Р-7, черты которой сохранились до сих пор в РН «Союз», собранная и испытанная в специально построенной «большой высотке» завода, стала не только первой в мире МБР, но и открыла человечеству дорогу в космос. С начала космической эры и по сей день на ЗЭМе собираются все экспериментальные и мелкосерийные изделия, требующие особого подхода, сверхчёткой организации производственных процессов и высочайшей трудовой дисциплины. Это ракетные двигатели различного назначения, разгонные блоки, искусственные спутники Земли, автоматические станции, спутники связи. Здесь создавались первые пилотируемые космические корабли, начиная с «Востоков», комплектующие орбитальных станций «Салют», «Мир», велись работы по программе «Энергия–Буран», изготавливались модули Международной космической станции: МИМ-2 («Поиск»), СО-1 («Пирс»), узловой модуль «Причал».