Система ПРО США в Европе направлена против России? В США ответили, что да

Американские системы ПРО, расположенные в Европе на территории Польши и Румынии легко "переводятся" из оборонительного в наступательное вооружение при наличии определенного типа ракет, запрещенных ДРСМД. Об этом заявил бывший чиновник американского Минобороны Абрахам Денмарк, пишет USNI News.Денмарк, являющийся на данный момент главой азиатского направления в Центре поддержки ученых Вудро Вильсона, в частности заявил, что преобразование объектов Aegis Ashore в Польше и Румынии с оборонительной позиции против иранских баллистических ракет на наступательную позицию в отношении России "производится очень легко" и в сочетании с уже имеющимися ракетами морского и воздушного базирования может осложнить планы Кремля по защите от возможных атак с европейского направления. По его мнению такое преобразование является прямой угрозой России и нарушает договор РСМД. Денмарк заявил, что по мнению Москвы, именно такие возможности были изначальным планом США при создании ПРО в Восточной Европе.Договор РМСД запрещает Соединенным Штатам иметь наземные крылатые ракеты, которые могли бы быть размещены на объектах Aegis Ashore.Ранее в России заявляли, что Соединенные Штаты специально обвиняют в нарушении Договора ДРСД Россию, чтобы якобы в ответ на эти нарушения выйти из договора и разместить ракеты малой и средней дальности в Европе.Кроме того, российский МИД обвинил Вашингтон в развязывании гонки вооружений с целью достижения абсолютного доминирования США в мире.