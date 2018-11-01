Армянский парламент "пал". Какую Армению куёт Пашинян?
Парламент Армении распущен. Таким образом, можно констатировать, что посетивший Ереван Джон Болтон не зря поражался «удивительному везению» Никола Пашиняна.
Ситуация для Армении на самом деле удивительная: человек не просто взял власть в свои руки на волне уличных протестов, но и в кратчайшие сроки поставил в определённую позу все политические элиты республики. Заявив о своём де-юре уходе с поста премьера и оставшись на этом же посту де-факто, Пашинян сделал парламенту предложение, от которого тот в конечном итоге не смог отказаться...
Посыл от Пашиняна «демократически» прост: Я предъявляю себя в качестве кандидата на пост премьера – и либо вы меня поддерживаете, и я снова становлюсь премьером, либо я распускаю парламент, и уже новый парламент утверждает мою безальтернативную кандидатуру в премьерском кресле.
Парламент, отказав Пашиняну дважды подряд, в итоге распустился. И теперь Армению ожидают внеочередные парламентские выборы, венцом которых Никол Пашинян видит себя в качестве премьера с контролируемым большинством в парламенте.
Сегодня Армению и.о. премьера назвал «островом без моря» в том смысле, что границы с некоторыми из соседей закрыты. По словам Пашиняна, он готов разрешить эту ситуацию, начав переговорный процесс с Турцией. Для многих армян это болезненный вопрос в том смысле, что отношения с Турцией упираются в вопрос геноцида 1915 года. Турция его не признаёт. На этом фоне возникает вопрос: будет ли Пашинян вести переговоры без исторического контекста?
Из высказываний по карабахской проблеме.
По словам Пашиняна, многие глубоко ошибаются, считая, что могут принудить Армению к решению вопроса Карабаха вне учёта армянских интересов. И.о.премьер-министра заявил, что Армения будет консолидироваться, чтобы добиться реализации своих национальных целей. А этими целями Пашинян ранее называл налаживание отношений с Европой без разлада с Россией. Хитрая многовекторность или реальное желание сделать Армению более благополучной в экономическом и военно-политическом планах?
На таком фоне в самой Армении одни считают Пашиняна современным и мудрым политиком, готовым защищать национальные интересы страны, а другие видят в Пашиняне приспособленца, готового интересами торговать, вплоть до "сдачи" Карабаха.
Ситуация для Армении на самом деле удивительная: человек не просто взял власть в свои руки на волне уличных протестов, но и в кратчайшие сроки поставил в определённую позу все политические элиты республики. Заявив о своём де-юре уходе с поста премьера и оставшись на этом же посту де-факто, Пашинян сделал парламенту предложение, от которого тот в конечном итоге не смог отказаться...
Посыл от Пашиняна «демократически» прост: Я предъявляю себя в качестве кандидата на пост премьера – и либо вы меня поддерживаете, и я снова становлюсь премьером, либо я распускаю парламент, и уже новый парламент утверждает мою безальтернативную кандидатуру в премьерском кресле.
Парламент, отказав Пашиняну дважды подряд, в итоге распустился. И теперь Армению ожидают внеочередные парламентские выборы, венцом которых Никол Пашинян видит себя в качестве премьера с контролируемым большинством в парламенте.
Сегодня Армению и.о. премьера назвал «островом без моря» в том смысле, что границы с некоторыми из соседей закрыты. По словам Пашиняна, он готов разрешить эту ситуацию, начав переговорный процесс с Турцией. Для многих армян это болезненный вопрос в том смысле, что отношения с Турцией упираются в вопрос геноцида 1915 года. Турция его не признаёт. На этом фоне возникает вопрос: будет ли Пашинян вести переговоры без исторического контекста?
Из высказываний по карабахской проблеме.
По словам Пашиняна, многие глубоко ошибаются, считая, что могут принудить Армению к решению вопроса Карабаха вне учёта армянских интересов. И.о.премьер-министра заявил, что Армения будет консолидироваться, чтобы добиться реализации своих национальных целей. А этими целями Пашинян ранее называл налаживание отношений с Европой без разлада с Россией. Хитрая многовекторность или реальное желание сделать Армению более благополучной в экономическом и военно-политическом планах?
На таком фоне в самой Армении одни считают Пашиняна современным и мудрым политиком, готовым защищать национальные интересы страны, а другие видят в Пашиняне приспособленца, готового интересами торговать, вплоть до "сдачи" Карабаха.
- Использованы фотографии:
- Инстаграм Никола Пашинян