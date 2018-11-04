Бронепоезда. Часть 4. И чем не воинская часть?

Интерес читателей к теме бронепоездов просто обязал авторов значительно расширить круг вопросов, связанных с этим, не побоимся этого слова, железнодорожным комплексом. И сегодня мы расскажем о небронированной составляющей. О тех, для кого бой был не только на передовой, но и в ближайшем тылу. О тех, кто обеспечивал автономность бронепоезда, и не только. Короче, речь пойдет о базе бронепоезда.Любой поезд, как мы неоднократно писали, это прежде всего железнодорожный состав. И как любой состав, бронепоезд состоит из множества разнообразных платформ и вагонов. Разнообразие это вызвано не только теми задачами, которые выполняет бронепоезд, но и возможностями самой железной дороги, а также просто требованиями времени.Бронепоезд часто работал автономно. Не так чтобы вдали, правильно было бы сказать – на определенном удалении. От складов, ремонтных мастерских, гарнизонов и госпиталей.По сути, бронепоезд и был гарнизоном. Только передвижным. Меняющим место дислокации в зависимости от нужд фронта.Именно поэтому, как и в любом гарнизоне, поезда имели не только собственные склады боеприпасов, но и клубы, пекарни, лазареты, мастерские и даже "гостиницы" для отдыха расчетов и перевозки пассажиров (десантников).Повторимся: двух одинаковых баз бронепоездов не было. В каждой базе были собственные "изюминки".Рассказать о всех базах у нас возможности нет. Прежде всего потому, что нет документальных подтверждений для большинства БП о составе этих баз. Потому рассказ сегодня будет о тех составных частях бронепоезда, которые были основными.И начать следует с платформы, на которую почему-то мало обращают внимание даже посетители музеев, не говоря уже о специалистах. Платформы, которая хоть и относится к базе, но полноценно участвует во всех боевых операциях БП.Это платформа именуется по-разному. Платформа прикрытия, контрольная платформа и даже платформа десанта. Бронепоезд обычно оснащен четырьмя, реже двумя такими платформами. И располагаются они впереди и сзади состава.Чаще всего, эти платформы совершенно не защищены от огня противника. Хотя были и бронированные платформы. Однако самое большое распространение получило блиндированное бронирование. Просто потому, что блиндирование очень легко и быстро могло быть проведено силами экипажа поезда или десанта.Что есть блиндирование? Да элементарные мешки с песком по всему периметру платформы. Дешево и сердито, как говорится. Например, так:И тут ещё один нюанс. Песок вполне мог пригодиться при ремонте поврежденных путей. В особенности, для засыпки неизбежных воронок, образующихся при взрыве снаряда, бомбы, мины…Внимательные читатели не раз подчеркивали сходство бронепоезда с военным кораблем. Добавим ещё один аргумент сторонникам этой точки зрения. Очень часто на второй платформе располагался наблюдатель. Тот самый впередсмотрящий!Задача контрольных платформ проста. Среагировать на мину противника и принять на себя удар, предназначенный боевым платформам и вагонам.Кроме этого, платформы были нужны для перевозки шпал, рельсов и всего того, что было необходимо ремонтным бригадам БП. Иногда платформы использовались как места для транспортировки отходящих или наступающих штурмовых подразделений, или раненых бойцов.Теперь о "доме" бронепоезда, куда он возвращается после очередной боевой операции. Базу бронепоезда оставляли на ближайшей станции, перегоне или в другом удобном месте. Что автоматически делало это место центром военного гарнизона.Главным "зданием" гарнизона был штаб. В данном конкретном случае — штабной вагон. Вагон был действительно штабной. Практически все необходимые для работы штаба, чаще всего дивизиона БП, составляющие были. От радиостанций, телеграфа и автономного электропитания, до бытовых удобств. Обычно штабной вагон по внешнему виду не отличался от обычного пассажирского вагона.Далее база включала в себя от 2 до 4-х пассажирских вагонов для размещения сменного экипажа бепо и других специалистов. Вагоны не отличались от стандартных, "гражданских", пассажирских вагонов. Таким образом, экипаж получал необходимый между боями отдых без отрыва от бронепоезда.Обязательным был и ещё один вагон — склад боеприпасов. Бронепоезд — достаточно хорошо вооруженный комплекс. И, соответственно, боеприпасов ему необходимо много. Потому и возил черный паровоз целый вагон патронов и снарядов. Вместе с запасными частями для ремонта вооружения. Визуально вагон выглядел как обычный грузовой вагон.Не забывали и о ППР (партийно-политической работе). В базе бронепоезда зачастую был и вагон-клуб. Клуб обычно оборудовался в грузовом вагоне и внешне так же не отличался от обычного.Какие развлечения были доступны бойцам? Естественно, радио и кино. Это было реализуемо. Библиотека. Патефон с пластинками, какие-нибудь музыкальные инструменты. Из игр могло быть только домино или шашки-шахматы, карточные игры не поощрялись.Не были удивлением и такие вагоны, как, например, вагон-пекарня. В первую очередь, конечно, для снабжения экипажа БП хлебом.Смена из трех специалистов пекарского дела выпекала 108 буханок хлеба каждые три часа. Смен, понятное дело, могло быть две или три. То есть вагон спокойно мог выпекать 864 килограммовых буханок в сутки.Естественно, таких потребностей у экипажа БП не было. Соответственно, возможности вагона можно было использовать для снабжения хлебом воинских эшелонов, проезжающих через станцию. Это было в ведении военного коменданта станции, на которой находился вагон.В документах того времени можно иногда встретить упоминание вагонов-лазаретов. Однако речь скорее всего идет о лазаретах, оборудованных в пассажирских вагонах. Обычно одно-два купе в вагоне для поездной бригады и мастеров-ремонтников оборудовались под нужды лазарета. Там же проживали и медицинские работники с минимальным запасом лекарств.Можно сказать, что это «на всякий случай», который мог произойти на перегоне от одной станции к другой. Авианалет, внезапно появившийся противник, диверсия и так далее. Раненые и больные находились на базе БП только до появления первой же возможности передать их в госпиталь или на санитарный поезд.Конечно, в составе поездов были и кухни.Некоторые поезда имели в своем составе слесарные мастерские. Но это были единичные случаи, поскольку все необходимое для ремонта обычно имелось в железнодорожных депо на станциях базирования.Ну и ещё один элемент базы, о котором нельзя забывать. "Овечка".Гражданский паровоз серии "О", который и возил весь бронепоезд по фронтовым дорогам. Ресурс бронепаровоза был небольшой и не использовался вне зоны боев.Черный паровоз, гражданский работяга железных дорог, благодаря которому бронепоезда перебрасывались с одного участка фронта на другой или выводились для ремонта в тыловые мастерские. Паровоз, которых сегодня во множестве можно видеть на многочисленных российских станциях в качестве памятников.В различных источниках можно встретить и другие вагоны, которые были какое-то время в базах бронепоездов. Но это штучные экземпляры. И описывать их думаем, нецелесообразно.Занимаясь бронепоездами авторы пришли к выводу, что правильнее бронепоезда все-таки называть железнодорожными комплексами. Не случайно именно такое словосочетание мы использовали в статье.Бронепоезд — это не только бронированная артиллерийская или противовоздушная батарея. Это вполне самостоятельная воинская часть. Со всеми присущими воинской части составляющими. А то, как использовалась база бронепоездов в период войны, только доказывает этот тезис.Но об использовании бронепоездов, точнее, о тактике их применения, мы поговорим уже в следующей статье.