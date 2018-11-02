Экономика непризнанных республик. Как и на что живут ЛДНР

Донбасс, даже та его небольшая часть, которая осталась под контролем ополчения в 2014 г., несмотря на все разрушения, был и остается богатейшим краем. Контроль над этой территорией жизненно важен для Украины. Киев раз за разом бросал на верную смерть самые боеспособные подразделения далеко не ради престижа или амбиций, но ради необходимого для ТЭЦ антрацита и промышленных гигантов, приносивших в украинскую казну 25-30% валютных поступлений.К сожалению, промышленность Донбасса сильно пострадала не только от боевых действий, но и от мародерства, а также деятельности бывших владельцев, находивших возможности прямо или через подставных лиц и дальше управлять своими предприятиями. Немало заводов и комбинатов было вывезено из республик в качестве металлолома.В 2017 году часть предприятий была переведена под внешнее управление, однако процесс вытеснения украинских финансовых воротил все еще продолжается. Неизвестно, сколько он еще продлится. Тем не менее, благотворный эффект от так называемой «национализации» очевиден. Например, если за весь 2017 год Украина закупила у России угля на 1,5 млрд. у. е., то за первое полугодие 2018 г. — уже на 1,1 млрд. у. е. Налицо последствия перехода угольной отрасли в ЛДНР под контроль «Внешторгсервиса».Экономика ЛДНР требует серьезных вливаний, но не меньше она нуждается в тотальном контроле: борьбе с нелегальной добычей угля (так называемыми копанками), с контрабандой, с нецелевым использованием бюджетных средств, коррупцией, всеми унаследованными от Украины пороками и десятком новых.Но даже в этой ситуации нужно быть справедливым: жизнь в республиках постепенно движется в сторону улучшения. Это тяжело заметить тем, кто провел 2014 год за пределами республик. В сравнении с достаточно высоким довоенным уровнем благосостояния сейчас в Новороссии просто невероятная нищета. Зато тем, кто жил в ЛДНР в первые годы существования республик, есть с чем сравнивать.Все дело в том, что Украина, по которой многие ностальгируют, в 2014 году канула в Лету – сегодня уровень жизни в ЛДНР и на Украине приблизительно равен. Правильнее будет сказать, что и в «нэзалэжной», и в Новороссии подавляющее большинство населения живет на грани нищеты.Главный плюс жизни в ЛДНР – крайне низкая стоимость коммунальных тарифов. Летом общий ценник составляет около 500 рублей. Зимой доходит до 1 тыс. рублей. Дешевле сигареты и алкоголь, а также бензин – как и обещали республиканские власти, с 1 ноября на АЗС цены на дизтопливо снизились на 7 рублей, 92-й бензин на 6 рублей и 95-й на 4 рубля и достигли показателей Ростова-на-Дону.Средняя зарплата также соответствует украинской периферии и составляет 6-7 тыс. рублей. При нынешней стоимости продуктов питания (практически соответствует РФ, но немного выше, чем на Украине) и промышленных товаров (выше, чем в РФ и на Украине) этих денег достаточно, чтобы более или менее нормально питаться. Если цены вырастут, баланс будет нарушен, и многим в республиках придется совсем отказаться от мяса, рыбы и молокопродуктов.Рабочих мест в ЛДНР достаточно, и постепенно их становится больше, однако чаще всего речь идет о работе в бюджетной сфере или госсекторе при зарплате в 6-8 тыс. рублей. Мужчинам в здравом уме и нормальной физической форме нетрудно устроиться в шахту (зарплата 10-15 тыс. рублей) или на службу в народную милицию (от 15 тыс. рублей «грязными»). Желающие вполне могут сделать карьеру в армии: учитывая нехватку личного состава, получить звание можно довольно быстро – достаточно обходиться без «залетов» и проявлять инициативу.В целом голодных обмороков на улицах не бывает, но и особого благоденствия не наблюдается. Хотя даже в это сложное время находятся люди, которым удается построить свой бизнес исходя из реалий – например, распространенная услуга по обналичиванию денежных переводов. Постепенно в городах Новороссии вновь появляются дорогие автомобили – значит, есть люди, у которых имеются средства ездить на них, причем они не боятся это делать, что говорит в пользу улучшения криминогенной обстановки.В республиках есть потенциал для повышения уровня жизни и все еще есть надежда на воссоединение с Россией или же на «самостоятельность» в стиле Абхазии или Осетии. В любом случае существующие тенденции позволяют предполагать, что в скором будущем уровень жизни в Новороссии в целом будет комфортнее, чем на Украине. Хотя это и небольшое утешение с учётом того, какие жертвы пришлось принести Донбассу…