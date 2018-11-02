Русские дети для украинской армии

Зажженные факелы, дети в боевой форме, с лицами, закрытыми балаклавами, правая рука с распрямленной ладонью поднята вверх.

Невероятно, но западные журналисты опять заметили на Украине нацизм. Причем уже не в первый раз они замечают самое мерзкое его проявление – детские лагеря, под патронажем откровенных нацистов осуществляющие подготовку малолетних граждан «в духе патриотизма», как об этом говорится в рекламных проспектах.Журналистка испанского издания El Confidencial, некая Этель Бонет, «поимела счастье» посетить такой лагерь, расположенный где-то под Киевом, и ужаснулась тому, что там увидела. В частности, детей в лагерь принимают с шести лет, с ними занимают инструкторы в военной форме, они учат детей стрелять из помповых ружей, разбирать автомат Калашникова, а также проводят курс общей физической подготовки. А дополняет это громко звучащий в лагере украинский панк-рок, хождение строевым шагом и выкрикивание националистических лозунгов.Наверное, Киев может радостно выдохнуть – заметили, ура! Но надежды на то, что это всерьез кого-нибудь озаботит на толерантном Западе, все-таки очень мало: если вы готовите нацистов для войны с русскими, к этому в европейских столицах отнесутся спокойно. Главное, чтобы не слишком громко гомофобствовали…Временные прояснения в сознании случаются у западных журналистов с некоторой периодичностью. В частности, ещё в 2015 году британская «Daily Mail» выходила с похожим репортажем. Тогда он ничего, кроме дружного «шиканья», не вызвал. Вероятно, резонанс от статьи в испанской газете будет ещё меньше.Увы, проблема эта действительно не нова, и масштабы её таковы, что испанская журналистка пришла бы в ужас, если бы рискнула провести соответствующее расследование. Так, ещё в 2014 году распоряжением Арсения Яценюка Дмитро Ярошу выделили 23 детских лагеря по всей Украине. Тогда они требовались лидеру запрещенного в России «Правого сектора» для того, чтобы готовить добровольцев для зоны АТО. Но прошло время, добровольческие батальоны на востоке Украины были заменены регулярными частями, а переданную собственность Ярош прежним владельцам так и не вернул. Сейчас на их базе «Правый сектор» создал целую сеть «патриотических лагерей». И не исключено, что испанская журналистка была в одном из лагерей именно этой сети.Не отстает от Яроша и другой известный украинский нацист – Андрей Билецкий. Возглавляемый им батальон «Азов» также известен своей «просветительской» работой с детьми. Лагеря, созданные под эгидой этого формирования, есть уже почти по всему Юго-востоку Украины: это и лагерь «Укроп» под Одессой, и «Херсонская Спарта» в Херсонской области, и лагерь «Единая Украина» под Луганском, и многие другие. А самым известным является, наверное, детский лагерь «Азовец», фото из которого вы можете наблюдать ниже.То есть эта проблема носит отнюдь не локальный характер. Это норма для современной Украины, в которой, как известно со слов наших либералов, «нацизма нет». Но помимо констатации этого факта нам, наверное, следует ещё кое-что отметить.Прежде всего нужно обратить внимание на географический охват этих «патриотических» лагерных сетей. Явный акцент при их создании делается именно на Юго-восток Украины, где до сих пор преобладает русское население. Если в девяностых годах основной акцент делался на Западную Украину, и проведенная там работа показала свою эффективность во время «майдана», когда с Запада приезжали целые колонны автобусов с подготовленными провокаторами, то сейчас, похоже, пришло время русских детей, которым выпало несчастье родиться на временно утерянных Россией территориях. И это, наверное, самое страшное.Также хотелось бы отметить, что подготовка в этих лагерях имеет много общего с подготовкой малолетних боевиков ИГИЛ (группировка запрещена в России). В частности, постоянно звучащая там громкая музыка вовсе не так безобидна. Меня как-то угораздило посмотреть ролики игиловцев, и после получаса постоянных маршей и бравурных песнопений пришлось минут пять приходить в себя и возвращаться в реальность. Наверное, психологи могли бы лучше описать механизм действия громкой музыки на сознание, но очевидно, что она постепенно вытесняет из сознания все «лишнее», делая ребенка или подростка восприимчивее к усвоению простых команд, приказов, идей.Да, система подготовки «львят халифата» была гораздо более серьезной и радикальной – детей просто отлучали от родителей и привычного окружения на полгода, а то и более, заставляя полностью сосредоточиться на идеологической и военной подготовке. Но вряд ли церемонились бы с детьми и украинские нацисты, если бы им дали настоящий карт-бланш.Наверное, кто-то просто отмахнётся от подобной информации – подумаешь, ребенок! Да что он сможет сделать? Но это будет очень неразумное пренебрежение действительно серьезной опасностью: ребенок, от которого не ждут подвоха, может стать пусть и «одноразовым», но чрезвычайно опасным диверсантом.Конечно, на все, сказанное выше, могут возразить: а ведь в России тоже есть патриотические детские лагеря! И они тоже военизированные (хотя бы отчасти), там тоже учат собирать-разбирать автомат, стрелять или делать перевязки.Все так. Но есть одно существенное различие: в российских лагерях детей не учат ненавидеть конкретные нации. И тем более никому и в голову не приходит готовить из украинских детей будущих убийц украинцев.И это отличие меняет все…Очень сложно сделать какой-то однозначный вывод из озвученной выше информации. Кроме, может быть, одного…Время работает не только на нас. Оно работает, увы, и против. И особенно это касается русских детей, живущих сейчас на Юго-востоке Украины. И как бы власти России ни оттягивали начало активного противостояния, похоже, кое-где нам надо бы и поторопиться.Иначе мы потом сами себе не простим промедления…