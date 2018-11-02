Аналитика

Русские дети для украинской армии

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Невероятно, но западные журналисты опять заметили на Украине нацизм. Причем уже не в первый раз они замечают самое мерзкое его проявление – детские лагеря, под патронажем откровенных нацистов осуществляющие подготовку малолетних граждан «в духе патриотизма», как об этом говорится в рекламных проспектах.




Журналистка испанского издания El Confidencial, некая Этель Бонет, «поимела счастье» посетить такой лагерь, расположенный где-то под Киевом, и ужаснулась тому, что там увидела. В частности, детей в лагерь принимают с шести лет, с ними занимают инструкторы в военной форме, они учат детей стрелять из помповых ружей, разбирать автомат Калашникова, а также проводят курс общей физической подготовки. А дополняет это громко звучащий в лагере украинский панк-рок, хождение строевым шагом и выкрикивание националистических лозунгов.

Зажженные факелы, дети в боевой форме, с лицами, закрытыми балаклавами, правая рука с распрямленной ладонью поднята вверх.


Наверное, Киев может радостно выдохнуть – заметили, ура! Но надежды на то, что это всерьез кого-нибудь озаботит на толерантном Западе, все-таки очень мало: если вы готовите нацистов для войны с русскими, к этому в европейских столицах отнесутся спокойно. Главное, чтобы не слишком громко гомофобствовали…

Временные прояснения в сознании случаются у западных журналистов с некоторой периодичностью. В частности, ещё в 2015 году британская «Daily Mail» выходила с похожим репортажем. Тогда он ничего, кроме дружного «шиканья», не вызвал. Вероятно, резонанс от статьи в испанской газете будет ещё меньше.

Увы, проблема эта действительно не нова, и масштабы её таковы, что испанская журналистка пришла бы в ужас, если бы рискнула провести соответствующее расследование. Так, ещё в 2014 году распоряжением Арсения Яценюка Дмитро Ярошу выделили 23 детских лагеря по всей Украине. Тогда они требовались лидеру запрещенного в России «Правого сектора» для того, чтобы готовить добровольцев для зоны АТО. Но прошло время, добровольческие батальоны на востоке Украины были заменены регулярными частями, а переданную собственность Ярош прежним владельцам так и не вернул. Сейчас на их базе «Правый сектор» создал целую сеть «патриотических лагерей». И не исключено, что испанская журналистка была в одном из лагерей именно этой сети.

Не отстает от Яроша и другой известный украинский нацист – Андрей Билецкий. Возглавляемый им батальон «Азов» также известен своей «просветительской» работой с детьми. Лагеря, созданные под эгидой этого формирования, есть уже почти по всему Юго-востоку Украины: это и лагерь «Укроп» под Одессой, и «Херсонская Спарта» в Херсонской области, и лагерь «Единая Украина» под Луганском, и многие другие. А самым известным является, наверное, детский лагерь «Азовец», фото из которого вы можете наблюдать ниже.

Русские дети для украинской армии


То есть эта проблема носит отнюдь не локальный характер. Это норма для современной Украины, в которой, как известно со слов наших либералов, «нацизма нет». Но помимо констатации этого факта нам, наверное, следует ещё кое-что отметить.

Прежде всего нужно обратить внимание на географический охват этих «патриотических» лагерных сетей. Явный акцент при их создании делается именно на Юго-восток Украины, где до сих пор преобладает русское население. Если в девяностых годах основной акцент делался на Западную Украину, и проведенная там работа показала свою эффективность во время «майдана», когда с Запада приезжали целые колонны автобусов с подготовленными провокаторами, то сейчас, похоже, пришло время русских детей, которым выпало несчастье родиться на временно утерянных Россией территориях. И это, наверное, самое страшное.

Также хотелось бы отметить, что подготовка в этих лагерях имеет много общего с подготовкой малолетних боевиков ИГИЛ (группировка запрещена в России). В частности, постоянно звучащая там громкая музыка вовсе не так безобидна. Меня как-то угораздило посмотреть ролики игиловцев, и после получаса постоянных маршей и бравурных песнопений пришлось минут пять приходить в себя и возвращаться в реальность. Наверное, психологи могли бы лучше описать механизм действия громкой музыки на сознание, но очевидно, что она постепенно вытесняет из сознания все «лишнее», делая ребенка или подростка восприимчивее к усвоению простых команд, приказов, идей.



Да, система подготовки «львят халифата» была гораздо более серьезной и радикальной – детей просто отлучали от родителей и привычного окружения на полгода, а то и более, заставляя полностью сосредоточиться на идеологической и военной подготовке. Но вряд ли церемонились бы с детьми и украинские нацисты, если бы им дали настоящий карт-бланш.

Наверное, кто-то просто отмахнётся от подобной информации – подумаешь, ребенок! Да что он сможет сделать? Но это будет очень неразумное пренебрежение действительно серьезной опасностью: ребенок, от которого не ждут подвоха, может стать пусть и «одноразовым», но чрезвычайно опасным диверсантом.

Конечно, на все, сказанное выше, могут возразить: а ведь в России тоже есть патриотические детские лагеря! И они тоже военизированные (хотя бы отчасти), там тоже учат собирать-разбирать автомат, стрелять или делать перевязки.

Все так. Но есть одно существенное различие: в российских лагерях детей не учат ненавидеть конкретные нации. И тем более никому и в голову не приходит готовить из украинских детей будущих убийц украинцев.

И это отличие меняет все…

Очень сложно сделать какой-то однозначный вывод из озвученной выше информации. Кроме, может быть, одного…

Время работает не только на нас. Оно работает, увы, и против. И особенно это касается русских детей, живущих сейчас на Юго-востоке Украины. И как бы власти России ни оттягивали начало активного противостояния, похоже, кое-где нам надо бы и поторопиться.

Иначе мы потом сами себе не простим промедления…
Автор:
Виктор Кузовков
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