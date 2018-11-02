Грани большой ноябрьской сделки в Париже. На пути к геополитическому разлому

Источники информации:

http://www.trt.net.tr/russian/turtsiia/2018/11/01/vs-turtsii-i-ssha-nachali-sovmiestnoie-patrulirovaniie-manbidzha-1079892

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5730067

https://ria.ru/world/20181031/1531896881.html

https://zik.ua/ru/news/2018/10/30/poroshenko_sobyraetsya_ehat_v_paryzh_na_prazdnovanye_tam_budet_putyn_1437639

https://russian.rt.com/inotv/2018-10-27/Makfol-vihod-SSHA-iz-DRSMD

На сегодняшний день ведущие российские, европейские и американские новостные и военно-аналитические агентства практически в прямом смысле этого слова замерли в ожидании итогов парижских переговоров президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа, которые должны состояться во французской столице 11 ноября в ходе мероприятий, посвящённых 100-летию завершения Первой мировой войны. Причина столь острого и неподдельного интереса средств массовой информации к данному событию ясна. В первую очередь это основная тема повестки дня непредсказуемых переговоров, которая коснётся заявлений Трампа и Болтона о вероятном выходе Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.При этом на фоне внушительного отставания «Boeing» и «Lockheed Martin» от КРТВ и «КБ Машиностроения» в области разработки высокоманевренных гиперзвуковых оперативно-тактических баллистических ракет и аэробаллистических ракет средней дальности, а также нарушения Пентагоном ДРСМД путём развёртывания противоракетных комплексов «Aegis Ashore», технологически адаптированных для применения тактических ракет AGM-158B JASSM-ER и ударных вариантов SM-3, Трамп оказывается в крайне досадной ситуации, которая не позволит шантажировать российского лидера выходом из договора с целью получения каких-либо уступок в донбасской или сирийской «развязках». Россия, обладающая массой военно-технических преимуществ по ракетному вооружению средней дальности наравне с Поднебесной, более не заинтересована в соблюдении американской стороной ДРСМД.В то же время трезвомыслящие головы в кругах американского истеблишмента изначально отдавали себе отчёт в том, что бездумная и воинственная патетика Трампа и Болтона не только загонит США в безумную карусель очередной заведомо проигрышной гонки вооружений, но и лишит доверия к США со стороны такого весомого западноевропейского партнёра, как Германии (недовольство данным планом Вашингтона уже выразил глава внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Маас). К списку высокопоставленных американских чиновников, адекватно оценивающих последствия от торпедирования ДРСМД, можно отнести и экс-посла США в России Майкла Макфола, который назвал данное решение американского президента отличным «подарком для Владимира Путина». К подобному мнению начинают приходить в администрации Трампа.Но время не повернуть вспять: заявление было сделано во всеуслышание, перед сотнями миллионов телезрителей и интернет-обозревателей. А это значит, что для сохранения лица перед прореспубликанским электоратом (без необходимости «самоубийственного» для США выхода из ДРСМД) Трампу и его окружению необходимо будет «уговорить» российскую сторону на заключение взаимовыгодной сделки, предусматривающей определённые ограничения по количеству средств воздушного нападения средней дальности. Трамп на этих переговорах может предстать в роли просящей стороны. А для этого Белому дому потребуется удовлетворяющая Кремль «разменная монета», которой вполне может стать «незалежная». В свете данных обстоятельств особый интерес вызывает прибытие 11 ноября в Париж нелегитимного президента Украины Порошенко, которому, по-видимому, укажут на дальнейший вектор действий.Вывод: 11 ноября состоится очень серьёзный геополитический торг, результат которого мы пронаблюдаем уже в конце этого года.Между тем анализ ситуации, сложившейся на сирийском театре военных действий, позволяет уверенно говорить о попытке США взять реванш у Москвы и Дамаска на западном берегу Евфрата методом «гибридного противостояния», подкреплённого очередной серией массированных ракетных ударов объединённых ВВС, направленных на деморализацию и итоговое ослабление Сирийской арабской армии. Новостные разделы многочисленных аналитических порталов рунета пестрят сводками об эскалации конфликта между проамериканскими курдскими отрядами «Сирийских демократических сил» (SDF) и регулярными подразделениями турецкой армии в северных частях кантонов Кобани и Гре Спи (Сирийский Курдистан). Также сообщается, что в связи с артиллерийской подготовкой СВ Турции по опорным пунктам курдских отрядов и подготовке турецкой стороны к наступательным действиям командование SDF временно приостановило операцию «Буря Джазиры» против укрепрайонов ИГ в «хаджинском кармане» для переброски наиболее боеспособных подразделений на север Рожавы.Но радоваться здесь абсолютно нечему. Данный артиллерийский удар турецкой армии по восточному берегу Евфрата полностью согласован с Пентагоном, а поэтому ни о каком взятии под контроль обширных территорий прикрываемого военно-воздушными силами США Сирийского Курдистана не может быть и речи. Ярким тому доказательством является факт совместного контроля линии соприкосновения в районе Манбиджа турецкой армией и силами коалиции. Основываясь на этом, нетрудно прийти к выводу, что Вашингтон банально позволил Анкаре атаковать некоторые (наиболее неугодные) приграничные опорники SDF в обмен на открытие «прямого коридора» поставок вооружения и радиоэлектронного оборудования (средств связи и обмена данными) боевикам «Тахрир аш-Шам» и так называемого «Сирийского фронта освобождения», готовящихся к боевым действиям с сирийской армией в «идлибском гадюшнике». Именно эта свора является для Штатов последним шансом расширить своё влияние в непосредственной близости от российской авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения ВМФ России Тартус.