Первые женщины — герои Советского Союза

Экипаж самолета «Родина» перед полетом на Дальний Восток. 2-й пилот капитан Полина Осипенко, командир экипажа депутат ВС СССР Валентина Гризодубова, штурман Марина Раскова, фото: russiainphoto.ru

Самолет АНТ-37бис «Родина»

Валентина Степановна Гризодубова

Полина Днисовна Осипенко

Марина Михайловна Раскова

Встреча экипажа самолета «Родина» у Белорусского вокзала, фото: russiainphoto.ru

Источники информации:

https://rg.ru/2017/12/04/rodina-samolet.html

https://ria.ru/vl/20130924/965337130.html

https://top-voprosov.ru/events/pervye-zhenshchiny-geroi-sovetskogo-soyuza

Материалы из открытых источников

Ровно 80 лет назад – 2 ноября 1938 года впервые в истории три женщины: Валентина Гризодубова, Полина Осипенко и Марина Раскова были представлены к почетному званию Героя Советского Союза. Прославленные советские летчицы были представлены к высшим правительственным наградам за совершение первого женского беспосадочного перелета по маршруту Москва – Дальний Восток.Полет на самолете АНТ-37 «Родина» состоялся 24-25 сентября 1938 года. Экипаж самолета состоял из командира В. С. Гризодубовой, второго пилота – П. Д. Осипенко и штурмана – М. М. Расковой. Они совершили беспосадочный перелет по маршруту Москва – Дальний Восток (поселок Керби, район Комсомольска-на-Амуре) протяженностью 6450 км (по прямой – 5910 км). Во время перелета продолжительностью 26 часов 29 минут был установлен женский мировой авиационный рекорд дальности полета.Этот беспосадочный перелет стал второй успешной попыткой примерно за сутки преодолеть расстояние до Дальнего Востока. Ранее 27-28 июня экипаж в составе летчика Владимира Коккинаки и штурмана Александра Брядинского установил рекорд скорости, преодолев на самолете ЦКБ-30 «Москва» 7580 км (6850 км по прямой) от Москвы до Сапсска-Дальнего в Приморье, их полет продолжался 24 часа 36 минут. Второй подобный перелет, который был выполнен экипажем Гризодубовой, продемонстрировал всем, что авиации под силу примерно за сутки выполнить перелет, ранее занимавший пять дней.Ноги у самолета АНТ-37 «Родина», на котором совершили свой знаменитый полет советские летчицы, росли из сугубо военного проекта – дальнего бомбардировщика ДБ-2, над которым работало ОКБ Туполева, главным конструктором самолета была П. О. Сухой. «Родина» стала переделкой одного из незаконченных экземпляров бомбардировщика, строившегося на заводе №18. Еще в феврале 1936 года работы по бомбардировщику ДБ-2 и его испытания прекратились. Но один из недостроенных экземпляров решили переделать в рекордный самолет, благо исходный образец обладал хорошей дальностью полета.По заданию советского правительства на заводе №156 в Москве недостроенный самолет переделали в машину, способную преодолеть 7000-8000 километров. Получившийся в результате рекордный самолет получил обозначение АНТ-37бис (ДБ-2Б) или «Родина». На самолет поставили более мощные авиационные двигатели М-86, выдававшие 950 л.с. у земли и 800 л.с. на высоте 4200 метров с трехлопастными винтами изменяемого шага. С самолета было снято все вооружение, а объем топливных баков увеличен, также подверглась переделке носовая часть фюзеляжа, был улучшен обзор из кабины штурмана, появилось новое приборное и радиооборудование.Собственное имя самолет получил в августе 1938 года. Слово «Родина» было написано большими буквами красной краской на поверхности крыла между двумя красными звездами. Сам самолет был полностью окрашен в серебристый цвет. Также слово «Родина» было выведено каллиграфической строчкой с левой стороны на носовой части фюзеляжа самолета.То, что 19-летняя студентка из Харькова Валентина Степановна Гризодубова поступит в аэроклуб, а затем в летную школу и станет пилотом гражданской авиации, было достаточно предсказуемым делом. Все потому, что она была дочерью одного из первых русских летчиков и авиаконструкторов Степана Гризодубова, поэтому в атмосфере полетов и любви к небу будущая прославленная летчица жила с самого рождения. А вот у заведующей колхозной птицефермой из-под Бердянска Полины Днисовны Говяз (по второму браку Осипенко) желание покорить небо появилось, по всей видимости, благодаря ее браку с военным летчиком Степаном Говязом. Пилотировать простой в управлении биплан У-2 она научилась еще будучи 23-летней официанткой летной столовой и лишь по прошествии времени, в 1932 году она был принята в военную школу летчиков. А вот 20-летнюю лаборантку Военно-воздушной академии москвичку Марину Михайловну Раскову сначала увлекала кабинетная аэронавигация. Однако интерес этот вскоре перерос в нечто большей и в 1933 году студентка-заочница сдала экзамен на штурмана самолета, а в 1935 году выучилась и мастерству пилотирования.Надо ли говорить о том, что вся троица мечтала о воздушных рекордах, которыми в те годы жил весь Советский Союз. Рано или поздно их жизненные пути должны были пересечься. В мае 1937 года Осипенко установила три мировых рекорда высоты полета в классе гидросамолетов на летающей лодке МП-1. В октябре 1937 года Гризодубова на учебном самолете УТ-2 и тренировочном УТ-1 установила четыре мировых рекорда скорости и высоты полета в классе легких сухопутных самолетов. А 24 октября она вместе со штурманом Расковой на легком самолете Я-12 (АИР-12) совершила перелет Москва – Актюбинск, побив рекорд дальности полета по прямой. Наконец, уже 24 мая 1938 года экипаж гидросамолета МП-1 в составе первого пилота Полины Осипенко, второго пилота Веры Ломако и штурмана Марины Расковой побил женский мировой рекорд дальности по замкнутому маршруту, а 2 июля того же года во время перелета Севастополь – Архангельск – по прямой и по ломаной линии. Гризодубова решает ответить на это новым рекордом. Она просит разрешения на перелет по маршруту Москва – Хабаровск, для того чтобы побить абсолютный женский мировой рекорд дальности полета. Вторым пилотом она зовет капитана Полину Осипенко, а штурманом старшего лейтенанта Марину Раскову.Беспосадочному перелету из Москвы на Дальний Восток предшествовали тренировки на аналогах самолета АНТ-37. Готовились основательно, летчицы тренировались даже ночью, для того чтобы привыкнуть к управлению самолетом во всех условиях и сработаться перед длительным рекордным полетом.АНТ-37 «Родина» поднялся в небо со Щелковского аэродрома 24 сентября 1938 года в 8:12 утра по местному времени и взял курс на Хабаровск. В этот же день погода на маршруте резко ухудшилась, через 50 километров полета землю закрыли облака. Практически все оставшиеся 6400 километров экипаж преодолевал вне видимости земли, полет проходил по приборам, использовался пеленг на радиомаяки, что позволяло определить свое месторасположение. Если первоначально самолет осуществлял полет над облаками, то перед Красноярском экипаж вынужден был войти в них, летчицы столкнулись с облачностью, верхняя граница которой превышала 7000 метров.За бортом самолета было -7 градусов Цельсия, окутавшийся влагой АНТ-37 начал обледеневать, лобовые стекла кабины первого пилота и штурмана сковал лед, потускнели и бортовые стекла. Пришлось набирать высоту, чтобы пробить облачность, которая исчезла только на высоте 7450 метров. И до самого Охотского моря «Родина» так и летела не ниже 7000 метров. Экипаж в это время работал в кислородных масках. Естественно, увеличился и расход горючего, этому способствовал длительный набор высоты и работа моторов в очень напряженном режиме.В сложных метеоусловиях экипаж пролетел и Хабаровск, который первоначально и являлся конечной точкой маршрута, и Комсомольск-на-Амуре. Облака рассеялись лишь над Охотским морем, где экипаж сумел сориентироваться и повернул самолет на 180 градусов к берегу.Ситуацию осложняло и то, что на борту отказало радиооборудование. Сажать самолет экипаж хотел в Комсомольске-на-Амуре, но с воздуха они перепутали Амур с впадающей в него рекой Амгунь, в результате самолет двигался вдоль притока. В районе Амуро-Амгуньского междуречья горючего оставалось на полчаса полета, и Гризодубова приняла решение сажать самолет на брюхо без выпуска шасси прямо на болото, так как подходящие ровные площадки для посадки в этой местности отсутствовали. Перед этим она приказала Марине Расковой выпрыгнуть с парашютом, так как та находилась в застекленной кабине штурмана в носовой части самолета, которая могла серьезно пострадать при посадке. Ей пришлось прыгать с двумя плитками шоколад в кармане, ее нашли в тайге только через 10 дней.25 сентября, совершив удачную посадку на болоте в тайге, экипаж закончил полет, продолжавшийся 26 часов 29 минут. Был поставлен женский мировой рекорд по дальности беспосадочного перелета. Точного места посадки «Родины» никто не знал. Их маршрут примерно был построен по последней пеленгации Расковой, взятой Читинской радиостанцией. На поиски летчиц были мобилизованы большие силы, в которые входило более 50 самолетов, сотни пеших отрядов, следопыты на оленях и лошадях, рыбаки на катерах и лодках. В итоге самолет был обнаружен с воздуха 3 октября 1938 года, его нашел экипаж биплана-разведчика Р-5 во главе с командиром М. Сахаровым. 6 октября примерно в 11 часов утра отряд спасателей и летчицы, оставив самолет в болоте до наступления заморозков проследовали по реке Амгунь через поселок Кербь в Комсомольск-на-Амуре, а затем в Хабаровск, откуда поездом прибыли в Москву.В столицу они отправились на специальном поезде, на каждой станции, в каждом городе по пути в Москву их встречали с поздравлениями толпы советских граждан. В столице летчиц встречали десятки тысяч человек, которые стояли вдоль улиц на пути их следования. 2 ноября 1938 года за проявленные в полете мужество и героизм Гризодубовой, Осипенко и Расковой было присвоено высокое звание Героя Советского Союза.Их «Родину» достали из болота только зимой, когда оно промерзло. Самолет поставили на шасси и перегнали в Москву. Что делать с самолетом, никто не знал. Но в конце июня 1941 года после начала войны его перекрасили по стандартам ВВС, заменив серебристую краску на камуфляж и нанеся на фюзеляж и руль поворота красные звезды. При этом самолет около трех лет простоял на приколе на Центральном аэродроме, недалеко от станции метро «Аэропорт». Лишь 17 июля 1942 года самолету присвоили регистрационный номер СССР И-443 и передали расположенному недалеко, ближе к станции метро «Динамо», авиационному заводу №30, после чего он начал совершать полеты. Однако уже 16 сентября 1943 года самолет был окончательно списан по износу.К этому моменту из трех членов его прославленного экипажа в живых осталась только Валентина Гризодубова, которая благополучно пережила войну и прожила долгую жизнь, скончавшись 28 апреля 1993 года в возрасте 83 лет, похоронена на Новодевичьем кладбище. А вот двум ее товарищам повезло гораздо меньше. Второй пилот в знаменитом полете – Полина Осипенко погибла 11 мая 1939 года в возрасте 31 года. Она стала жертвой авиационной катастрофы. В этот день Осипенко находилась на учебно-тренировочных сборах, где вместе с начальником главной летной инспекции ВВС РККА А. К. Серовым отрабатывала полеты «вслепую». Прах Осипенко и Серова был помещен в урнах в Кремлевской стене на Красной площади. Штурман знаменитого экипажа Марина Раскова также погибла в авиакатастрофе, но уже в годы Великой Отечественной войны. 4 января 1943 года, будучи к тому моменту командиром 587-го бомбардировочного авиаполка, она перегоняла свой Пе-2 на фронт под Сталинградом. Ее самолет разбился в сложных метеоусловиях возле села Михайловка в Саратовской области, весь экипаж погиб. Как и Осипенко, она была кремирована, ее прах в урне был помещен в Кремлевскую стену на Красной площади.