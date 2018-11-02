Закат эпохи доллара? ЦБ приобретает рекордные объёмы золота
Тенденция на крупные закупки золота центральными банками стран мира сохраняется. Банк России также следует по пути такого рода закупок. В третьем квартале текущего года российским ЦБ была осуществлена рекордная по объёмам золота закупка с 2015 года. При этом российский Центральный банк стал ещё и мировым рекордсменом по «золотым» закупкам в третьем квартале.
Всемирный золотой совет опубликовал доклад, в котором говорится, что Банк России приобрёл почти 100 тонн (а именно 99,2 т) золота. Это из 148 тонн, которые в мире закупили центральные банки различных стран. На втором месте находится турецкий ЦБ, который за три месяца увеличил золотой резерв на 18,5 т.
Аналитики отметили, что общие объёмы закупки этого драгоценного металла в мире выросли за указанный период на 22%. Это рекордный показатель за несколько лет.
Какой процент золотовалютных резервов относительно мировых запасов сегодня у Банка России? По официальным данным, это около 17%, что эквивалентно 78 млрд долларов США.
Кто оказался в списке стран, в последние месяцы нарастивших запасы золота? Это Индия, Польша, Казахстан и некоторые другие.
Ранее в министерстве финансов России отмечали, что РФ пересматривает состав своих резервов, переводя их в более надёжное с экономической точки зрения содержание. Золото российский Минфин относит именно к такому содержанию резервов.
Напомним, что ранее Москва отказалась от основных вложений в американский доллар, выведя крупную часть средств, которая была вложена в американские долговые бумаги.
Всемирный золотой совет опубликовал доклад, в котором говорится, что Банк России приобрёл почти 100 тонн (а именно 99,2 т) золота. Это из 148 тонн, которые в мире закупили центральные банки различных стран. На втором месте находится турецкий ЦБ, который за три месяца увеличил золотой резерв на 18,5 т.
Аналитики отметили, что общие объёмы закупки этого драгоценного металла в мире выросли за указанный период на 22%. Это рекордный показатель за несколько лет.
Какой процент золотовалютных резервов относительно мировых запасов сегодня у Банка России? По официальным данным, это около 17%, что эквивалентно 78 млрд долларов США.
Кто оказался в списке стран, в последние месяцы нарастивших запасы золота? Это Индия, Польша, Казахстан и некоторые другие.
Ранее в министерстве финансов России отмечали, что РФ пересматривает состав своих резервов, переводя их в более надёжное с экономической точки зрения содержание. Золото российский Минфин относит именно к такому содержанию резервов.
Напомним, что ранее Москва отказалась от основных вложений в американский доллар, выведя крупную часть средств, которая была вложена в американские долговые бумаги.
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- depositphotos.com