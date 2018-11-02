Закат эпохи доллара? ЦБ приобретает рекордные объёмы золота

Тенденция на крупные закупки золота центральными банками стран мира сохраняется. Банк России также следует по пути такого рода закупок. В третьем квартале текущего года российским ЦБ была осуществлена рекордная по объёмам золота закупка с 2015 года. При этом российский Центральный банк стал ещё и мировым рекордсменом по «золотым» закупкам в третьем квартале.Всемирный золотой совет опубликовал доклад, в котором говорится, что Банк России приобрёл почти 100 тонн (а именно 99,2 т) золота. Это из 148 тонн, которые в мире закупили центральные банки различных стран. На втором месте находится турецкий ЦБ, который за три месяца увеличил золотой резерв на 18,5 т.Аналитики отметили, что общие объёмы закупки этого драгоценного металла в мире выросли за указанный период на 22%. Это рекордный показатель за несколько лет.Какой процент золотовалютных резервов относительно мировых запасов сегодня у Банка России? По официальным данным, это около 17%, что эквивалентно 78 млрд долларов США.Кто оказался в списке стран, в последние месяцы нарастивших запасы золота? Это Индия, Польша, Казахстан и некоторые другие.Ранее в министерстве финансов России отмечали, что РФ пересматривает состав своих резервов, переводя их в более надёжное с экономической точки зрения содержание. Золото российский Минфин относит именно к такому содержанию резервов.Напомним, что ранее Москва отказалась от основных вложений в американский доллар, выведя крупную часть средств, которая была вложена в американские долговые бумаги.