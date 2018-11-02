Болтона подменили? Советник назвал главную угрозу для американцев

Это факт, что, когда ваш государственный долг достигает уровня, который у нас есть сегодня, он представляет собой экзистенциальную угрозу для общества. И эта угроза в конечном итоге имеет последствия для национальной безопасности.

Дефицит бюджета страны вырос до 779 млрд долларов. Это антирекорд за последние 6 лет.

Весьма неожиданным заявлением отметился советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон. Вернувшись в Штаты после своего восточноевропейского турне, первым пунктом которого была Москва, Болтон заявил, что наибольшей угрозой для американской безопасности на сегодняшний день является колоссальный госдолг.По словам советника Дональда Трампа, огромные значения государственного долга США (21,7 трлн долларов) – это «прямая угроза обществу». Болтон отметил, что с каждым годом долговое бремя становится всё тяжелее и тяжелее для американского гражданина, причём выплаты этих долгов перекладываются на плечи будущих поколений.Болтон:Такое заявление американский чиновник сделал в ходе выступления в Институте им.А.Гамильтона.Болтон:По словам советника Трампа, он ожидает сокращений необоснованных расходов, но только не в сфере медицинского и социального обеспечения, где, как отметил Болтон, необоснованных расходов не может быть по определению.Советник президента Соединённых Штатов отметил, что необходимо на 5% снизить расходы программ, которые финансируются по линии федеральных агентств.Отмечены и попытки Пентагона год от года увеличивать военный бюджет. Так, в текущем году бюджет Пентагона составит 700 млрд долларов, в 2019 году – 716 млрд, а в 2020 Пентагон собирается довести значение до 733 млрд. По словам Джона Болтона, эти расходы «тоже необходимо сгладить». В военном ведомстве США речь Болтона встретили, мягко говоря, без энтузиазма.