Танковый курьёз на учениях НАТО в Норвегии

Нам, в принципе, всё равно, против кого воевать.

Журналисты из разных стран мира, освещающие ход натовских учений «Trident Juncture 2018», пытаются уточнить у участников крупнейших западных маневров с 1991 года следующий вопрос: кто является главным противником НАТО по сценарию учений. Напомним, что в Норвегии, а также на территории ненатовских Швеции и Финляндии, проходят учения Североатлантического военного блока, в которых участие принимают свыше 50 тысяч военнослужащих и задействованы тысячи бронемашин, самолётов, вертолётов, кораблей и другой техники.Корреспондент ТК «Россия 1» Евгений Попов спросил у натовских военнослужащих: главным врагом во время учений в Скандинавии им представляется Россия?Американские десантники, замявшись, не смогли однозначно ответить на этот вопрос, высказав следующее:Это высказывание вполне можно считать американским лозунгом современности. Можно даже выступить с предложением поместить этот лозунг на логотип НАТО, а лучше – на герб Соединённых Штатов Америки, для которых вторжения по всему миру стали обыденностью.У командира одного из американских подразделений поинтересовались, почему в НАТО решили провести самые масштабные учения с 1991 года поблизости от границ России. Американский офицер заявил, что «поблизости» - это понятие относительное, так как некоторые эпизоды проходят «за сотни километров от российских границ».Не обходится на учениях и без курьёров. По сценарию «Trident Juncture 2018» неприятель, роль которого играл испанский контингент, осуществил захват норвежской коммуны Согндал. Командование должно было направить танковые подразделения для освобождения этой территории, население которой не превышает 7 тыс. человек. Сложности возникли с «освобождением» городка Согндалфьёр, площадь которого такова, что вместе с танками и БМП «захватчиков» бронетехника «освободителей» попросту не поместилась на его улицах. В итоге освобождение пришлось завершать «условно», а чтобы вся прибывшая техника смогла поучаствовать – её прогнали практически по очереди. В итоге осчастливленные таким событием местные жители (те, которые до начала учений не эвакуировались) были «освобождены», что неминуемо войдёт в анналы Согндалфьёра.Однако курьёзы курьёзами, а тот факт, что НАТО продолжает двигать военную инфраструктуру к границам России, формируя ударный кулак от Норвегии до Чёрного моря, сложно оставлять без внимания.