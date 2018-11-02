А "Катюша" уже не та... Об РСЗО "Торнадо-Г"
Реактивные системы залпового огня продолжают оставаться грозным оружием, способным успешно подавлять огневые точки и уничтожать бронетехнику.
Начиная с 30-х годов XX века, Советский Союз стал лидером в разработке и создании подобных систем. Всеми известная система залпового огня БМ-13, получившая в годы Великой Отечественной войны народное прозвище «Катюша», наводила ужас на врага. А применение в послевоенный период советскими войсками РСЗО БМ-21 «Град» имело шоковое воздействие на Народно-освободительную армию Китая в ходе советско-китайского пограничного конфликта на острове Даманский. Именно применённый "Град" тогда и позволил предотвратить гораздо более масштабный конфликт.
Система «Град», являясь самой эффективной и массовой РСЗО прошлого века, уже более полувека стоит на вооружении, как в России, так и в других странах мира.
Сегодня ему на смену пришёл комплекс четвёртого поколения «Торнадо-Г», по внешним показателям и назначению мало чем отличаясь от «Града». Однако по своим тактико-техническим характеристикам модернизированная система залпового огня «Торнадо-Г» в разы превосходит своих предшественников и считается одной из самых эффективных РСЗО на планете. Об этом в ролике «Торнадо-Г: Самый-самый» канала «Техно-24».
На кадрах можно увидеть и объёмные взрывы, характерные не для РСЗО, а для огнемётных систем.
Начиная с 30-х годов XX века, Советский Союз стал лидером в разработке и создании подобных систем. Всеми известная система залпового огня БМ-13, получившая в годы Великой Отечественной войны народное прозвище «Катюша», наводила ужас на врага. А применение в послевоенный период советскими войсками РСЗО БМ-21 «Град» имело шоковое воздействие на Народно-освободительную армию Китая в ходе советско-китайского пограничного конфликта на острове Даманский. Именно применённый "Град" тогда и позволил предотвратить гораздо более масштабный конфликт.
Система «Град», являясь самой эффективной и массовой РСЗО прошлого века, уже более полувека стоит на вооружении, как в России, так и в других странах мира.
Сегодня ему на смену пришёл комплекс четвёртого поколения «Торнадо-Г», по внешним показателям и назначению мало чем отличаясь от «Града». Однако по своим тактико-техническим характеристикам модернизированная система залпового огня «Торнадо-Г» в разы превосходит своих предшественников и считается одной из самых эффективных РСЗО на планете. Об этом в ролике «Торнадо-Г: Самый-самый» канала «Техно-24».
На кадрах можно увидеть и объёмные взрывы, характерные не для РСЗО, а для огнемётных систем.
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- Википедия