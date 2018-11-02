В Дагестане задержан главарь экстремистской ячейки и его сообщники
Сотрудники ФСБ и МВД в Дагестане задержали главаря экстремистской ячейки Багавудина Омарова и четверых его подельников, передает РИА Новости сообщение Следственного комитета.
Согласно материалам следствия, в 2013 году Омаров организовал ячейку, связанную с религиозной экстремистской организацией «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (запрещена в РФ). Он вел подпольную антиконституционную деятельность в виде пропагандистской работы среди жителей республики.
Кроме того, Омаров склонял местных жителей к вступлению в ячейку, воздействуя на их религиозные чувства и возбуждая ненависть к представителям другой религии. Активно распространял среди мусульман экстремистскую литературу.
В рамках возбужденного уголовного дела у всех подозреваемых проведены обыски, в ходе которых обнаружено и изъято большое количество запрещенной литературы и материалов.
Напомним, за последний месяц российские спецслужбы провели несколько операций по обезвреживанию ячеек боевиков. Так недавно стало известно о задержании в Набережных Челнах экстремистской группы, связанной с «Исламским государством» (ИГ, организация запрещена в РФ).
Ее члены планировали совершить ряд резонансных терактов и затем присоединиться к джихадистам в Сирии. Главарем челнинской ячейки стал местный житель, ранее судимый за пропаганду идей ИГ.
На прошлой неделе террористическую ячейку ликвидировали в Московской области. Боевики также планировали «резонансные акции». У них были обнаружены оружие, отчеты о подготовке терактов в столице, инструкция по изготовлению взрывного устройства и деньги. Руководство группой осуществляли эмиссары в Сирии.
В общей сложности в текущем году спецслужбам удалось предотвратить 15 террористических актов.
Согласно материалам следствия, в 2013 году Омаров организовал ячейку, связанную с религиозной экстремистской организацией «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (запрещена в РФ). Он вел подпольную антиконституционную деятельность в виде пропагандистской работы среди жителей республики.
Кроме того, Омаров склонял местных жителей к вступлению в ячейку, воздействуя на их религиозные чувства и возбуждая ненависть к представителям другой религии. Активно распространял среди мусульман экстремистскую литературу.
В рамках возбужденного уголовного дела у всех подозреваемых проведены обыски, в ходе которых обнаружено и изъято большое количество запрещенной литературы и материалов.
Напомним, за последний месяц российские спецслужбы провели несколько операций по обезвреживанию ячеек боевиков. Так недавно стало известно о задержании в Набережных Челнах экстремистской группы, связанной с «Исламским государством» (ИГ, организация запрещена в РФ).
Ее члены планировали совершить ряд резонансных терактов и затем присоединиться к джихадистам в Сирии. Главарем челнинской ячейки стал местный житель, ранее судимый за пропаганду идей ИГ.
На прошлой неделе террористическую ячейку ликвидировали в Московской области. Боевики также планировали «резонансные акции». У них были обнаружены оружие, отчеты о подготовке терактов в столице, инструкция по изготовлению взрывного устройства и деньги. Руководство группой осуществляли эмиссары в Сирии.
В общей сложности в текущем году спецслужбам удалось предотвратить 15 террористических актов.
- Использованы фотографии:
- ФСБ России