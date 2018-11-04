Итоги недели. Глупые похудеют, а умные станут толще

С комсомольским задором

Братья мои! Я душой и сердцем истинный комсомолец, а потому, сами понимаете, не по-христиански было бы внесения мя в оный список.

Послушайте, это нормальная практика. Саманту Смит тоже приглашали в «Артек». Вот и мы решили следовать канонам и традициям.

Укол зонтиком, и не более. Стратегически важные продукты - нефть, газ, ГСМ, российский бизнес на Украине (Греф и Ко) сохраняются.

Это не санкции - это уничтожение конкурента нашей промышленности. И серьезный удар по Украине, как по промышленной державе и её экономике. Плюс накладывается фактически блокада украинских Азовских портов и ограничения поставок нефти и топлива через РБ. Блин, это круче бомбардировки Куева. Если все так планировалось изначально, а не является крутой импровизацией, то моё почтение.

Химпром, металлургия и сх. Плюс ХТЗ с его тракторами. Это именно те сферы, где наши предприятия конкурируют с украинскими. То, что санкции введены именно сейчас, означает, что наши предприятия наконец-то готовы к импортозамещению украинской продукции и выдавливанию её из России, а возможно, и из других стран СНГ. Украинские предприятия получают потерю ключевого рынка сбыта , который им не заместить ничем. На это накладываются украинские проблемы в энергетике и потеря предприятий Донбасса. Ну а по факту - миллиардные убытки для Украины и миллиардные прибыли для нас. В общем деиндустриализация Украины идёт полным ходом. Интересно, удастся ли чего-то заморозить на территории РФ или даже конфисковать?

И, кстати, ХТЗ - это бывший производитель МТЛБ. Не так давно там планировали возобновление пр-ва легкой бронетехники. КрАЗ - основной производитель шасси для различных целей на Украине. Все макеты украинских рсзо или отрк подразумевают именно его шасси. Украинской альтернативы как бы ему нет. Новые финансовые проблемы у этих двух предприятий могут и добить их . В любом случае финансового здоровья не принесут. И это серьезно осложнит, а главное, удорожает любые попытки Украины по развертыванию любого пр-ва гусеничной легкой бронетехники и реактивной артиллерии.

В общем, к такой войне Украина явно оказалась не готова. Сочувствовать не буду. Карфаген должен быть разрушен.

Позвольте поинтересоваться, а дальше что? Взять на содержание сорокамиллионный народ с идеологией паразитов? Отрывать от своей и без этого невеликой экономики на восстановление разрушенного скакуасами под их бодрые крики "мало!" "вы нас оккупировали, вы и кормите"?

Бензиновый рай

На самом деле ситуация сложная. Вследствие волатильности на мировых рынках и девальвации гватемальского кетсаля цены на бензин в России не могут вот так взять и пойти вниз. Но наш совет следит за ситуацией и в любом случае сливать готов. Наши официальные дилеры готовы предложить альтернативу Аи-92 и Аи-95 более экологичным топливом EA-2018 на основе продуктов жизнедеятельности Equus Asinus. Реально дешевле, брат!.. Довезёт до Гудермеса и обратно.

Нефтяники совсем офигели, им 300% прибыли мало, им под 1000 подавай, а может пора уже национализацию все отрасли проводить.

причём тут нефть, у нефтяных компаний своя математика, когда нефть бахнулась с 118 $ за баррель до 40$ они сказали, что бензин не зависит от нефти, это все акцизы-макцизы... как нефть стала расти, бензин, как грибы после дождя, вверх пошел... Ни стыда ни совести, куда столько денег, все мало...

Если рядом со стелой с ценами поставить перечень составляющих цены на бензин/дизель ... то выясниться ... что нефтяные компании вообще не причём ... акцизы и местные и федеральные налоги выгребают практически всё ... (для справки: оптовые цены на ДТ с ноября 2017 почти всегда выше розничных), крупные компании торгуют в убыток и выезжают (как это не смешно) на торговле кофе и прочими "шоколадками" ... дебильное построение рынка правительством г-на Медведева привело к договорному (ручному) регулированию ... а это всё не надёжно ...

Попросили крупные компании отпускать топливо мелким сторонним поставщикам как для своих ... и что ... эти мелкие животные (типа собаки женского рода) тут же начали его перепродавать там, где больше платят (например, за рубеж) и рубить бабки ... Не работает так система ... и нужны системные решения ...

История будет продолжаться до тех пор, пока не поймут ... что корову нельзя доить без конца, решая за счёт неё свою некомпетентность ...

В России обнаружили русских

Жива Русь, братцы! Жива, матушка! Гнут нас, гнут, супостаты, пьют нашу кровушку, да только придёт наше время, ой, придёт!



***

Заведу диван на закате дня

Да приму на грудь – горе у меня:

В сердце жаркое точно раненный –

Клятым модером я забаненный.

Но меня ему не люстрировать

Завтра буду себя вновь регистрировать.

Это хорошо конечно, но почему присоединение Крыма - это значимое событие, а то что Украина стала нам враждебным государством и то что миллионы русских там украинизируются, это так себе пустяк, что ли?

Русскими в остальном мире считают всех жителей России, с чем я согласен, хоть и татарин сам. А по поводу "украинизироваться" или нет, каждый сам должен решать, кому как удобно, не воевать же со всеми украинцами и прибалтами... А вот помочь вернуться в Россию желающим и считающими себя русскими - это святая, я считаю, обязанность русского государства, но для этого надо работать Правительству, а оно хочет ли для себя дополнительной нагрузки и проблемы - риторический вопрос.

Само понятие национальности вообще существует полтора века, лишь с тех пор, как стали проводиться всеобщие переписи населения.

В России ввели налог на глупость

1.1. Умными плательщиками налога на доходы физических лиц признаются физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, а также физические лица, получающие доходы от источников в России, но не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, в том числе патриоты с гражданством Кипра, Мальты, Великобритании и других братских стран, перечисленных в специальном приложении №4376 к НК РФ и регулярно уточняемом (секретно).



1.2. Глупыми плательщиками налога на доходы физических лиц признаются физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации и не имеющие возможности обеспечить себе второе гражданство и прописку в братских странах, перечисленных в приложении №4376 (секретно).

1.1. Налоговая ставка для умных плательщиков, определённых в п. 1.1 ст. 207 НК РФ, устанавливается в размере 13 процентов.



1.2. Налоговая ставка для глупых плательщиков, определённых в п. 1.2 ст. 207 НК РФ, устанавливается в размере 26 процентов.

По Силуанову получается, что налоги платят только дуpаки!

Вот, пожалуйста, яркий представитель… От налогов уходить может, так как себя и своих сподвижников считает умными, а создать механизм, при котором будет невозможно уходить от налогов, не может. Почему-то в Америке это считается особо тяжким преступлением, с возможностью сесть пожизненно, а в Китае — с расстрелом. А у нас власть, собственно, признается в бессилии своём. При этом все на своих местах. Не можешь, уйди, но нет, кормушка…

А вы когда-нибудь задумывались, что все больницы, школы, дороги и т.д. государство строит за счёт БОГАТЫХ? С бедных взять нечего, а средний класс хорошо если может содержать самого себя. Именно богатые финансируют государство, в том числе расходы на армию и безопасность. По одной простой причине: они заинтересованы сохранить статус-кво, чтобы их собственность не забрали, их детей не убили отморозки, по дорогам можно было ездить и т.д. А вы предлагаете зарезать курицу, несущую золотые яйца. А что дальше: хаос, гражданская война и кухарка, управляющая государством? Мы это уже проходили, да видно, у кого-то память коротка.

Т.е. 10% сверхбогатих в России — спонсоры армии и силовых структур? А-а-а-а, да, помню двух: Сердюкова и Васильеву!

А я читаю комментарии граждан и начинаю понимать, почему ГД РФ принимает законы, а жить по ним сама не хочет, всё норовит какие-то привилегии придумать или исключения. Действительно, у граждан страны низкая налоговая культура. И зарплаты у них низкие, только свести концы с концами, а налоги для всех одинаковые… А зачем в стране, которая собирается приобрести экономическую независимость, горит желанием освободиться от мёртвой хватки доллара, такая непонятная (потому и неизученная) налоговая культура? Зачем законы, в которых без адвокатов не разобраться?

Социальная политика в государстве должна давать возможность работающим людям жить безбедно, а не влачить нищенское существование. И налоги на роскошь и высокие доходы должны иметь целью урезать безудержные аппетиты "изголодавшихся". Почему вводят только МРОТ? Давайте введём Максимально Допустимый Размер Оплаты Труда…

Что до выплат НДФЛ, то платят их в своей массе все, кто работает в легальной сфере. Только после уплаты этого налога одни перебиваются с кефира на макароны, а другие швыряют деньги из окон лимузинов…

Одним томахоуком всех русских побивахом

Шоу для жителей Прибалтики? Для полутора человек? Это репетиция плана действия группы армий «Север» по захвату северной части России. А действовать она начнёт в 2024 году, сразу или во время выборов президента РФ. По типу нашего крымского сценария.

Врёт как Троцкий. Я много раз читал в новостях про "присутствие иностранных наблюдателей". Можно даже фотки найти с этими, "которых нет" Говорящая голова, пустая притом…

Там даже не девичья память, там, похоже, всю голову отформатировали. Он хотя бы помнит, как его зовут, или только после подсказки с бумажки вспоминает? Вот что с мозгом гейропейская толерантность делает, лишь бы не заразно было.

Столтенберг всё помнит, или, как он больше был известен в КГБ, агент Стеклов, и как сдали его, тоже помнит. Его русофобия вполне оправдана.

Вежливость города берёт

США могут всё. Например, расстрелять с вертолётов эти колонны. И мировое сообщество всё проглотит. Потому что они и есть сейчас мировое сообщество…

Примерно так и будет. Отгеноцидят по-бырому — и снова в поте лица будут учить Европу толерантности к беженцам из раздолбанного США Ближнего Востока.

Странные тут комментарии: что, защищая свою территорию и свой народ от всяких непонятных субъектов, причём организованных и явно не просто так объединённых, американцы — негодяи! Они защищают своих граждан и интересы своей страны. Вот в этом случае они на своей территории. Ведь уже все согласились с этим, что это их территория. И не надо говорить, что они захватили. Так почти все в мире позахватывали, что в Европе попилено, что Восток, Африка, Америка, Азия.

Американская мечта латинос разбивается о каменное сердце Трампа.