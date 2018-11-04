Итоги недели. Глупые похудеют, а умные станут толще
С комсомольским задором
Правительство отметило 100-летием ВЛКСМ с настоящим комсомольским задором. Собравшись дружно, по-комсомольски, решили не откладывать в долгий ящик главного дела пятилетки – введения санкций против недружественных комсомольцев Украины.
И ведь это тот случай, когда пятилетку по целям и задачам можно было завершить гораздо раньше (в три года, а то и в ещё более сжатые сроки), но гнать лошадей не стали. Да и лошади не те, чтобы на них феерическим галопом...
В общем, в списках – 322 украинских патриота и 68 не менее патриотичных украинских компаний. Патриот на патриоте. И по ним прокатилась железная машина имперских амбиций.
Ударили даже по салу - по АО «Украинский бекон», что призвано полностью деморализовать тех, кто уже пятый год упомянутой пятилетки сражается с неистовствующей российской агрессией.
Мы связались с комсоргом всея Украины Денисом Филаретовым и задали ему несколько вопросов.
Денис, почему Вашего имени и вашей комсомольской ячейки нет в санкционном списке?
Респондент:
Денис, но говорят, что Вы в последнее время стали приглашать к себе в организацию заморских бой-скаутов. Как это понимать?
Поговаривают, что в ближайшее время украинские комсомольцы намерены факельным шествием доказать, что им не страшны никакие санкции. Главное, чтобы во время шествия из штанин не выпали бессерпасто-безмолоткастые паспорта граждан Кипра, Мальты, Израиля и Ирландии.
Комментарии наших читателей:
Silvestr
g1v2
Феликс
Бензиновый рай
Дамы и господа, пани и панове, леди и джентльмены, сеньоры и сеньориты, судари и сударыни, товарищи! Кабинет министров, продолжив свой ударный труд, на неделе сделал невозможное. Он повернул вспять... нет, не сибирские реки... цены на бензин. Дмитрий Медведев собрал всех нефтяников и как начнёт, понимаешь, пальцем грозить: Ух, уж мы уж вас!.. Нефтяники сразу дрогнули, и как давай на своих смартфонах ставить галочки в приложении «Цены на бензин не повышать». Так активно ставили, что, говорят, на бирже цена на 92-й РУХНУЛА аж на 2,5%. Согласитесь, это куда сложнее, нежели повернуть вспять Обь и Лену.
Радостные автомобилисты, прихватив канистры, бросились к АЗС, чтобы, как говорится, всё – своими глазами. Но то ли что-то со зрением у большинства стало, то ли какая-то природная оптическая аномалия случилась – цены на моторное топливо вспять обращаться упорно не хотели. И ведь хорошо, что всё-таки в стране есть знающие люди, которые смогли объяснить ситуацию.
Мы связались с активистом РССБДТ (Российского Совета сливщиков бензина и дизтоплива) Бахытом Аиевым-Дэтэевым.
Бахыт, объясните, почему на заправках цены не пошли вниз?
Бахыт Аиев-Дэтэев:
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Василенко Владимир
darksoul
silberwolf88
В России обнаружили русских
Одна баба сказала, что Совет по межнациональным отношениям вот-вот утвердит, а то и уже утвердил, новейшую Стратегию государственной национальной политики. И в этой стратегии будет объявлено о государствообразующей роли русского народа. И вообще – впервые официально появится фраза «русский народ», что с некоторых пор выставлялось чуть ли не оскорблением всех остальных народов, населяющих нашу огромную страну.
Вот только чаще всего получалось так, что оскорблялись сим фактом такие личности, которые либо уже сменили ПМЖ с России на другие берега, в том числе на берега Темзы и Мёртвого моря, либо держат на этих берегах запасной «Ерадромчик»... Обычно у таких господ гораздо большее воодушевление вызывают такие новости как затопление плавдока в Мурманской области или нападение на здание управления ФСБ в Архангельской области. Ибо в таких новостях можно разгуляться, объявив, что русские, скажем так, прощёлкали все полимеры, а потому и само слово русский – это уничижительно, аморально и вообще недемократично.
Но на такой случай у нас есть штатный эксперт в области безопасности и права, который расставит все точки и над «i», и над «ё», и даже над «а,о, у умлаут» - Михан Витальевич Хехевич. Его злободневный комментарий специально для «Итогов недели» (и для любого другого материала на «ВО»):
Спасибо, Михан Витальевич. Это был по-настоящему ценный комментарий в данной ситуации.
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Пессимист22
татарин 174
Штурман Басов
В России ввели налог на глупость
Налоговый кодекс РФ вводит понятие «глупого налогоплательщика». Законодательная новация, пришедшая, по непроверенным слухам и точным домыслам, из недр двух ведомств, Министерства денег и Министерства поборов и податей, основывается на заявлении второй свежести, сделанном по телевизору министром денег Силой Миллионовым.
В эфире телепрограммы «Кому на Руси жить хорошо?» на Нулевом канале С. Миллионов похвастался налоговыми новациями двух ведомств: Министерства денег и Министерства поборов и податей, выступивших соавторами законодательной инициативы.
По словам главы российского Минденег, на Руси жить хорошо тем, кто работает честно.
Из дальнейших его речений телезрители уяснили, что хорошо живут в стране те, кто имеет «роскошные имущественные комплексы, машины, яхты, квартиры и так далее».
Что касается требований некоторых непонятливых подданных, требующих повышения налога на доходы богачей, то министр эту нелепую идею отмёл, сославшись на мудрость тех честных людей, о которых сказал прежде.
«Мы знаем, — сказал боярин в эфире, — что богатые — люди неглупые и найдут пути, как обойти это решение, люди могут вообще вывести деньги из нашей страны».
Глава денежного ведомства считает, что плоская (13-процентная) шкала подати на физические души устоялась, и менять её в отношении честных людей, отличающихся умом и сообразительностью, было бы непростительной глупостью.
Истинно мудрым стало бы решение иное: ввести во вторую часть РК РФ понятие глупого налогоплательщика и повысить подоходную подать для этой категории подданных.
В предложенной Минденег и Минподатей редакции 2-й части НК РФ пункт 1-й статьи 207-й разбит на два пункта:
Пункт 1 статьи 224 «Налоговые ставки» излагается в следующей редакции:
Как считает Иван Голозадов-Бесштанный, профессор Низшей школы экономики (НШЭ), налоговая новация правительства окончательно устанавливает истинно демократический принцип народного податного обложения.
«Налоги — это для глупых, — заявил профессор НШЭ в интервью сетевой программе «Итоги недели с Алексеем Володиным и Олегом Чувакиным». — Это факт, с которым не поспоришь, ибо спорить с правительством — себе дороже. Из-за санкций, выписанных против матушки Руси клятым Западом, содержание яхт, особняков и бункеров дорожает, а поэтому глупые должны материально поддержать умных. Умные люди — это цвет и будущее нашей великой страны. И я очень рад, что в экономическом блоке правительства это понимают. Затянем потуже пояса! И да сверкает медь на русских яхтах!»
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AUL
Svarog
Nick_R
RitaNik
ROSS 42
Одним томахоуком всех русских побивахом
Натовцы вызвали русских на честный бой. Никаких танков, никаких бомб и ракет. И даже автоматов с пистолетами. Дозволяется только два вида оружия: старые добрые железные топоры и волосатые кулаки.
Как заявил парторг Североатлантического альянса Болт Свалтенберг, отныне боевые отношения между воинами НАТО и русскими солдатами строятся на принципах честности и открытости. Воины сходятся в открытом бою на открытой местности. Маскировка, засады, а равно засадные полки запрещаются обновлённым уставом НАТО. Абсолютная транспарентность!
Риск нанесения вреда мирным жителям, каковой всегда присутствует на войне, в этом случае сводится к нулю.
Военные эксперты полностью согласны с оценками товарища Свалтенберга. Такого рода боевые действия для гражданских лиц безопасны. Как указывает специалист по обороне и вооружениям Вдуй Солнцедар из журнала «National Protest», топоры — не бомбы, и убивают лишь того, кому «конкретно» достаётся по черепушке.
Первая пробная битва между североатлантическим воинством и русскими дружинами уже состоялась в Латвии на Адажском полигоне. В штабе НАТО историческому сражению дали имя «Железный Томагавк 2018». Противоборствующие стороны, как указывается в отчёте парторга альянса, сошлись на долине в пешем порядке, имея на вооружении исключительно томахоуки.
Мелким шрифтом в отчёте указывается, что роль русских в историческом побоище пришлось сыграть тем же натовцам, ибо в соответствии с известной московской стратегией русские отряды на войну не явились.
В связи с этим обстоятельством войско Североатлантического альянса понесло двойные потери: за себя и за противника. По сообщениям «Вестника объединённой Европы», на Адажском военном полигоне погибло до 95% личного состава натовских подразделений, участвовавших в битве Iron Tomahawk 2018. В память о погибших воинах на полигоне будет установлен топорный обелиск.
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dr.star75
Серый брат
К-50
MoJloT
Вежливость города берёт
6 ноября в США состоятся промежуточные выборы в конгресс. Этот день, по мнению аналитиков, может стать кровавым вторником, а потому президент Трамп, известный своим желанием получить Нобелевскую премию мира в двойном размере, разработал гениальный политический план.
Военная операция по раскатыванию гусеницами танков потока мигрантов из Сальвадора, Гондураса и других окрестных государств по решению хозяина Белого дома заменена на мирный обмен.
Как сообщает неопознанный источник «Военного обозрения», хитрый план по умиротворению мигрантов предусматривает обмен в соотношении один к одному американских пограничников и военных на потенциальных мигрантов, прибывших из стран Центральной Америки. Военная сила США, подлежащая обмену, направляется своим ходом в вышеуказанные страны Центральной Америки, а гондурасские и прочие мигранты поселяются в благословенных Соединённых Штатах и получают грин-кард крупным оптом.
Следующая партия мигрантов подлежит обмену точно так же, как первая.
При накоплении в Гондурасе, Сальвадоре и ряде прочих местных государств, известных оттоком человеческого капитала, достаточного количества чужой военной силы указанные государства теряют самостоятельность и признают себя частью Соединённых Штатов. На карте появляются штат Гондурас, штат Сальвадор и так далее. Некоторые западные политологи уже окрестили живой обменный фонд мистера Трампа «вежливыми людьми».
Вопрос миграции, как видим, решается исключительно мирным путём. Демократам в конгрессе, выступающим против якобы агрессивной политики Трампа, придётся прикрыть свою лавочку. По-видимому, в будущем в США будет действовать лишь одна крупная партия — Республиканская, а будущие историки станут сравнивать её с русской «Единой Россией».
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Vard
Jerk
l7yzo
bessmertniy
Правительство отметило 100-летием ВЛКСМ с настоящим комсомольским задором. Собравшись дружно, по-комсомольски, решили не откладывать в долгий ящик главного дела пятилетки – введения санкций против недружественных комсомольцев Украины.
И ведь это тот случай, когда пятилетку по целям и задачам можно было завершить гораздо раньше (в три года, а то и в ещё более сжатые сроки), но гнать лошадей не стали. Да и лошади не те, чтобы на них феерическим галопом...
В общем, в списках – 322 украинских патриота и 68 не менее патриотичных украинских компаний. Патриот на патриоте. И по ним прокатилась железная машина имперских амбиций.
Ударили даже по салу - по АО «Украинский бекон», что призвано полностью деморализовать тех, кто уже пятый год упомянутой пятилетки сражается с неистовствующей российской агрессией.
Мы связались с комсоргом всея Украины Денисом Филаретовым и задали ему несколько вопросов.
Денис, почему Вашего имени и вашей комсомольской ячейки нет в санкционном списке?
Респондент:
Братья мои! Я душой и сердцем истинный комсомолец, а потому, сами понимаете, не по-христиански было бы внесения мя в оный список.
Денис, но говорят, что Вы в последнее время стали приглашать к себе в организацию заморских бой-скаутов. Как это понимать?
Послушайте, это нормальная практика. Саманту Смит тоже приглашали в «Артек». Вот и мы решили следовать канонам и традициям.
Поговаривают, что в ближайшее время украинские комсомольцы намерены факельным шествием доказать, что им не страшны никакие санкции. Главное, чтобы во время шествия из штанин не выпали бессерпасто-безмолоткастые паспорта граждан Кипра, Мальты, Израиля и Ирландии.
Весь "цвет" Украины. Россия ввела санкции, постановление подписано
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Напугали бабу туфлями на каблуках. Реакция политиков Украины на санкции Москвы
Ходжес: Украина обязательно победит Россию, но лет через тридцать
Олланд рассказал, как "остановил" Путина на Украине
Украина закрыла небо над Чёрным морем. Что запускать будут
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Silvestr
Укол зонтиком, и не более. Стратегически важные продукты - нефть, газ, ГСМ, российский бизнес на Украине (Греф и Ко) сохраняются.
g1v2
Это не санкции - это уничтожение конкурента нашей промышленности. И серьезный удар по Украине, как по промышленной державе и её экономике. Плюс накладывается фактически блокада украинских Азовских портов и ограничения поставок нефти и топлива через РБ. Блин, это круче бомбардировки Куева. Если все так планировалось изначально, а не является крутой импровизацией, то моё почтение.
Химпром, металлургия и сх. Плюс ХТЗ с его тракторами. Это именно те сферы, где наши предприятия конкурируют с украинскими. То, что санкции введены именно сейчас, означает, что наши предприятия наконец-то готовы к импортозамещению украинской продукции и выдавливанию её из России, а возможно, и из других стран СНГ. Украинские предприятия получают потерю ключевого рынка сбыта , который им не заместить ничем. На это накладываются украинские проблемы в энергетике и потеря предприятий Донбасса. Ну а по факту - миллиардные убытки для Украины и миллиардные прибыли для нас. В общем деиндустриализация Украины идёт полным ходом. Интересно, удастся ли чего-то заморозить на территории РФ или даже конфисковать?
И, кстати, ХТЗ - это бывший производитель МТЛБ. Не так давно там планировали возобновление пр-ва легкой бронетехники. КрАЗ - основной производитель шасси для различных целей на Украине. Все макеты украинских рсзо или отрк подразумевают именно его шасси. Украинской альтернативы как бы ему нет. Новые финансовые проблемы у этих двух предприятий могут и добить их . В любом случае финансового здоровья не принесут. И это серьезно осложнит, а главное, удорожает любые попытки Украины по развертыванию любого пр-ва гусеничной легкой бронетехники и реактивной артиллерии.
В общем, к такой войне Украина явно оказалась не готова. Сочувствовать не буду. Карфаген должен быть разрушен.
Химпром, металлургия и сх. Плюс ХТЗ с его тракторами. Это именно те сферы, где наши предприятия конкурируют с украинскими. То, что санкции введены именно сейчас, означает, что наши предприятия наконец-то готовы к импортозамещению украинской продукции и выдавливанию её из России, а возможно, и из других стран СНГ. Украинские предприятия получают потерю ключевого рынка сбыта , который им не заместить ничем. На это накладываются украинские проблемы в энергетике и потеря предприятий Донбасса. Ну а по факту - миллиардные убытки для Украины и миллиардные прибыли для нас. В общем деиндустриализация Украины идёт полным ходом. Интересно, удастся ли чего-то заморозить на территории РФ или даже конфисковать?
И, кстати, ХТЗ - это бывший производитель МТЛБ. Не так давно там планировали возобновление пр-ва легкой бронетехники. КрАЗ - основной производитель шасси для различных целей на Украине. Все макеты украинских рсзо или отрк подразумевают именно его шасси. Украинской альтернативы как бы ему нет. Новые финансовые проблемы у этих двух предприятий могут и добить их . В любом случае финансового здоровья не принесут. И это серьезно осложнит, а главное, удорожает любые попытки Украины по развертыванию любого пр-ва гусеничной легкой бронетехники и реактивной артиллерии.
В общем, к такой войне Украина явно оказалась не готова. Сочувствовать не буду. Карфаген должен быть разрушен.
Феликс
Позвольте поинтересоваться, а дальше что? Взять на содержание сорокамиллионный народ с идеологией паразитов? Отрывать от своей и без этого невеликой экономики на восстановление разрушенного скакуасами под их бодрые крики "мало!" "вы нас оккупировали, вы и кормите"?
Бензиновый рай
Дамы и господа, пани и панове, леди и джентльмены, сеньоры и сеньориты, судари и сударыни, товарищи! Кабинет министров, продолжив свой ударный труд, на неделе сделал невозможное. Он повернул вспять... нет, не сибирские реки... цены на бензин. Дмитрий Медведев собрал всех нефтяников и как начнёт, понимаешь, пальцем грозить: Ух, уж мы уж вас!.. Нефтяники сразу дрогнули, и как давай на своих смартфонах ставить галочки в приложении «Цены на бензин не повышать». Так активно ставили, что, говорят, на бирже цена на 92-й РУХНУЛА аж на 2,5%. Согласитесь, это куда сложнее, нежели повернуть вспять Обь и Лену.
Радостные автомобилисты, прихватив канистры, бросились к АЗС, чтобы, как говорится, всё – своими глазами. Но то ли что-то со зрением у большинства стало, то ли какая-то природная оптическая аномалия случилась – цены на моторное топливо вспять обращаться упорно не хотели. И ведь хорошо, что всё-таки в стране есть знающие люди, которые смогли объяснить ситуацию.
Мы связались с активистом РССБДТ (Российского Совета сливщиков бензина и дизтоплива) Бахытом Аиевым-Дэтэевым.
Бахыт, объясните, почему на заправках цены не пошли вниз?
Бахыт Аиев-Дэтэев:
На самом деле ситуация сложная. Вследствие волатильности на мировых рынках и девальвации гватемальского кетсаля цены на бензин в России не могут вот так взять и пойти вниз. Но наш совет следит за ситуацией и в любом случае сливать готов. Наши официальные дилеры готовы предложить альтернативу Аи-92 и Аи-95 более экологичным топливом EA-2018 на основе продуктов жизнедеятельности Equus Asinus. Реально дешевле, брат!.. Довезёт до Гудермеса и обратно.
А если не будут брать - отключим газ! Медведев выдвинул ультиматум нефтяникам
Говорят, бензин подешевел...
Говорят, бензин подешевел...
Комментарии наших читателей:
Василенко Владимир
Нефтяники совсем офигели, им 300% прибыли мало, им под 1000 подавай, а может пора уже национализацию все отрасли проводить.
darksoul
причём тут нефть, у нефтяных компаний своя математика, когда нефть бахнулась с 118 $ за баррель до 40$ они сказали, что бензин не зависит от нефти, это все акцизы-макцизы... как нефть стала расти, бензин, как грибы после дождя, вверх пошел... Ни стыда ни совести, куда столько денег, все мало...
silberwolf88
Если рядом со стелой с ценами поставить перечень составляющих цены на бензин/дизель ... то выясниться ... что нефтяные компании вообще не причём ... акцизы и местные и федеральные налоги выгребают практически всё ... (для справки: оптовые цены на ДТ с ноября 2017 почти всегда выше розничных), крупные компании торгуют в убыток и выезжают (как это не смешно) на торговле кофе и прочими "шоколадками" ... дебильное построение рынка правительством г-на Медведева привело к договорному (ручному) регулированию ... а это всё не надёжно ...
Попросили крупные компании отпускать топливо мелким сторонним поставщикам как для своих ... и что ... эти мелкие животные (типа собаки женского рода) тут же начали его перепродавать там, где больше платят (например, за рубеж) и рубить бабки ... Не работает так система ... и нужны системные решения ...
История будет продолжаться до тех пор, пока не поймут ... что корову нельзя доить без конца, решая за счёт неё свою некомпетентность ...
Попросили крупные компании отпускать топливо мелким сторонним поставщикам как для своих ... и что ... эти мелкие животные (типа собаки женского рода) тут же начали его перепродавать там, где больше платят (например, за рубеж) и рубить бабки ... Не работает так система ... и нужны системные решения ...
История будет продолжаться до тех пор, пока не поймут ... что корову нельзя доить без конца, решая за счёт неё свою некомпетентность ...
В России обнаружили русских
Одна баба сказала, что Совет по межнациональным отношениям вот-вот утвердит, а то и уже утвердил, новейшую Стратегию государственной национальной политики. И в этой стратегии будет объявлено о государствообразующей роли русского народа. И вообще – впервые официально появится фраза «русский народ», что с некоторых пор выставлялось чуть ли не оскорблением всех остальных народов, населяющих нашу огромную страну.
Вот только чаще всего получалось так, что оскорблялись сим фактом такие личности, которые либо уже сменили ПМЖ с России на другие берега, в том числе на берега Темзы и Мёртвого моря, либо держат на этих берегах запасной «Ерадромчик»... Обычно у таких господ гораздо большее воодушевление вызывают такие новости как затопление плавдока в Мурманской области или нападение на здание управления ФСБ в Архангельской области. Ибо в таких новостях можно разгуляться, объявив, что русские, скажем так, прощёлкали все полимеры, а потому и само слово русский – это уничижительно, аморально и вообще недемократично.
Но на такой случай у нас есть штатный эксперт в области безопасности и права, который расставит все точки и над «i», и над «ё», и даже над «а,о, у умлаут» - Михан Витальевич Хехевич. Его злободневный комментарий специально для «Итогов недели» (и для любого другого материала на «ВО»):
Жива Русь, братцы! Жива, матушка! Гнут нас, гнут, супостаты, пьют нашу кровушку, да только придёт наше время, ой, придёт!
***
Заведу диван на закате дня
Да приму на грудь – горе у меня:
В сердце жаркое точно раненный –
Клятым модером я забаненный.
Но меня ему не люстрировать
Завтра буду себя вновь регистрировать.
***
Заведу диван на закате дня
Да приму на грудь – горе у меня:
В сердце жаркое точно раненный –
Клятым модером я забаненный.
Но меня ему не люстрировать
Завтра буду себя вновь регистрировать.
Спасибо, Михан Витальевич. Это был по-настоящему ценный комментарий в данной ситуации.
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Пессимист22
Это хорошо конечно, но почему присоединение Крыма - это значимое событие, а то что Украина стала нам враждебным государством и то что миллионы русских там украинизируются, это так себе пустяк, что ли?
татарин 174
Русскими в остальном мире считают всех жителей России, с чем я согласен, хоть и татарин сам. А по поводу "украинизироваться" или нет, каждый сам должен решать, кому как удобно, не воевать же со всеми украинцами и прибалтами... А вот помочь вернуться в Россию желающим и считающими себя русскими - это святая, я считаю, обязанность русского государства, но для этого надо работать Правительству, а оно хочет ли для себя дополнительной нагрузки и проблемы - риторический вопрос.
Штурман Басов
Само понятие национальности вообще существует полтора века, лишь с тех пор, как стали проводиться всеобщие переписи населения.
В России ввели налог на глупость
Налоговый кодекс РФ вводит понятие «глупого налогоплательщика». Законодательная новация, пришедшая, по непроверенным слухам и точным домыслам, из недр двух ведомств, Министерства денег и Министерства поборов и податей, основывается на заявлении второй свежести, сделанном по телевизору министром денег Силой Миллионовым.
В эфире телепрограммы «Кому на Руси жить хорошо?» на Нулевом канале С. Миллионов похвастался налоговыми новациями двух ведомств: Министерства денег и Министерства поборов и податей, выступивших соавторами законодательной инициативы.
По словам главы российского Минденег, на Руси жить хорошо тем, кто работает честно.
Из дальнейших его речений телезрители уяснили, что хорошо живут в стране те, кто имеет «роскошные имущественные комплексы, машины, яхты, квартиры и так далее».
Что касается требований некоторых непонятливых подданных, требующих повышения налога на доходы богачей, то министр эту нелепую идею отмёл, сославшись на мудрость тех честных людей, о которых сказал прежде.
«Мы знаем, — сказал боярин в эфире, — что богатые — люди неглупые и найдут пути, как обойти это решение, люди могут вообще вывести деньги из нашей страны».
Глава денежного ведомства считает, что плоская (13-процентная) шкала подати на физические души устоялась, и менять её в отношении честных людей, отличающихся умом и сообразительностью, было бы непростительной глупостью.
Истинно мудрым стало бы решение иное: ввести во вторую часть РК РФ понятие глупого налогоплательщика и повысить подоходную подать для этой категории подданных.
В предложенной Минденег и Минподатей редакции 2-й части НК РФ пункт 1-й статьи 207-й разбит на два пункта:
1.1. Умными плательщиками налога на доходы физических лиц признаются физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, а также физические лица, получающие доходы от источников в России, но не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, в том числе патриоты с гражданством Кипра, Мальты, Великобритании и других братских стран, перечисленных в специальном приложении №4376 к НК РФ и регулярно уточняемом (секретно).
1.2. Глупыми плательщиками налога на доходы физических лиц признаются физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации и не имеющие возможности обеспечить себе второе гражданство и прописку в братских странах, перечисленных в приложении №4376 (секретно).
1.2. Глупыми плательщиками налога на доходы физических лиц признаются физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации и не имеющие возможности обеспечить себе второе гражданство и прописку в братских странах, перечисленных в приложении №4376 (секретно).
Пункт 1 статьи 224 «Налоговые ставки» излагается в следующей редакции:
1.1. Налоговая ставка для умных плательщиков, определённых в п. 1.1 ст. 207 НК РФ, устанавливается в размере 13 процентов.
1.2. Налоговая ставка для глупых плательщиков, определённых в п. 1.2 ст. 207 НК РФ, устанавливается в размере 26 процентов.
1.2. Налоговая ставка для глупых плательщиков, определённых в п. 1.2 ст. 207 НК РФ, устанавливается в размере 26 процентов.
Как считает Иван Голозадов-Бесштанный, профессор Низшей школы экономики (НШЭ), налоговая новация правительства окончательно устанавливает истинно демократический принцип народного податного обложения.
«Налоги — это для глупых, — заявил профессор НШЭ в интервью сетевой программе «Итоги недели с Алексеем Володиным и Олегом Чувакиным». — Это факт, с которым не поспоришь, ибо спорить с правительством — себе дороже. Из-за санкций, выписанных против матушки Руси клятым Западом, содержание яхт, особняков и бункеров дорожает, а поэтому глупые должны материально поддержать умных. Умные люди — это цвет и будущее нашей великой страны. И я очень рад, что в экономическом блоке правительства это понимают. Затянем потуже пояса! И да сверкает медь на русских яхтах!»
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AUL
По Силуанову получается, что налоги платят только дуpаки!
Svarog
Вот, пожалуйста, яркий представитель… От налогов уходить может, так как себя и своих сподвижников считает умными, а создать механизм, при котором будет невозможно уходить от налогов, не может. Почему-то в Америке это считается особо тяжким преступлением, с возможностью сесть пожизненно, а в Китае — с расстрелом. А у нас власть, собственно, признается в бессилии своём. При этом все на своих местах. Не можешь, уйди, но нет, кормушка…
Nick_R
А вы когда-нибудь задумывались, что все больницы, школы, дороги и т.д. государство строит за счёт БОГАТЫХ? С бедных взять нечего, а средний класс хорошо если может содержать самого себя. Именно богатые финансируют государство, в том числе расходы на армию и безопасность. По одной простой причине: они заинтересованы сохранить статус-кво, чтобы их собственность не забрали, их детей не убили отморозки, по дорогам можно было ездить и т.д. А вы предлагаете зарезать курицу, несущую золотые яйца. А что дальше: хаос, гражданская война и кухарка, управляющая государством? Мы это уже проходили, да видно, у кого-то память коротка.
RitaNik
Т.е. 10% сверхбогатих в России — спонсоры армии и силовых структур? А-а-а-а, да, помню двух: Сердюкова и Васильеву!
ROSS 42
А я читаю комментарии граждан и начинаю понимать, почему ГД РФ принимает законы, а жить по ним сама не хочет, всё норовит какие-то привилегии придумать или исключения. Действительно, у граждан страны низкая налоговая культура. И зарплаты у них низкие, только свести концы с концами, а налоги для всех одинаковые… А зачем в стране, которая собирается приобрести экономическую независимость, горит желанием освободиться от мёртвой хватки доллара, такая непонятная (потому и неизученная) налоговая культура? Зачем законы, в которых без адвокатов не разобраться?
Социальная политика в государстве должна давать возможность работающим людям жить безбедно, а не влачить нищенское существование. И налоги на роскошь и высокие доходы должны иметь целью урезать безудержные аппетиты "изголодавшихся". Почему вводят только МРОТ? Давайте введём Максимально Допустимый Размер Оплаты Труда…
Что до выплат НДФЛ, то платят их в своей массе все, кто работает в легальной сфере. Только после уплаты этого налога одни перебиваются с кефира на макароны, а другие швыряют деньги из окон лимузинов…
Социальная политика в государстве должна давать возможность работающим людям жить безбедно, а не влачить нищенское существование. И налоги на роскошь и высокие доходы должны иметь целью урезать безудержные аппетиты "изголодавшихся". Почему вводят только МРОТ? Давайте введём Максимально Допустимый Размер Оплаты Труда…
Что до выплат НДФЛ, то платят их в своей массе все, кто работает в легальной сфере. Только после уплаты этого налога одни перебиваются с кефира на макароны, а другие швыряют деньги из окон лимузинов…
Одним томахоуком всех русских побивахом
Натовцы вызвали русских на честный бой. Никаких танков, никаких бомб и ракет. И даже автоматов с пистолетами. Дозволяется только два вида оружия: старые добрые железные топоры и волосатые кулаки.
Как заявил парторг Североатлантического альянса Болт Свалтенберг, отныне боевые отношения между воинами НАТО и русскими солдатами строятся на принципах честности и открытости. Воины сходятся в открытом бою на открытой местности. Маскировка, засады, а равно засадные полки запрещаются обновлённым уставом НАТО. Абсолютная транспарентность!
Риск нанесения вреда мирным жителям, каковой всегда присутствует на войне, в этом случае сводится к нулю.
Военные эксперты полностью согласны с оценками товарища Свалтенберга. Такого рода боевые действия для гражданских лиц безопасны. Как указывает специалист по обороне и вооружениям Вдуй Солнцедар из журнала «National Protest», топоры — не бомбы, и убивают лишь того, кому «конкретно» достаётся по черепушке.
Учения или шоу? В Латвии прошли "масштабные" маневры Iron Tomahawk-2018
Столтенберг: мы вас приглашаем наблюдать за учениями, а вы нас — нет!
Столтенберг: мы вас приглашаем наблюдать за учениями, а вы нас — нет!
Первая пробная битва между североатлантическим воинством и русскими дружинами уже состоялась в Латвии на Адажском полигоне. В штабе НАТО историческому сражению дали имя «Железный Томагавк 2018». Противоборствующие стороны, как указывается в отчёте парторга альянса, сошлись на долине в пешем порядке, имея на вооружении исключительно томахоуки.
Мелким шрифтом в отчёте указывается, что роль русских в историческом побоище пришлось сыграть тем же натовцам, ибо в соответствии с известной московской стратегией русские отряды на войну не явились.
В связи с этим обстоятельством войско Североатлантического альянса понесло двойные потери: за себя и за противника. По сообщениям «Вестника объединённой Европы», на Адажском военном полигоне погибло до 95% личного состава натовских подразделений, участвовавших в битве Iron Tomahawk 2018. В память о погибших воинах на полигоне будет установлен топорный обелиск.
Комментарии наших читателей:
dr.star75
Шоу для жителей Прибалтики? Для полутора человек? Это репетиция плана действия группы армий «Север» по захвату северной части России. А действовать она начнёт в 2024 году, сразу или во время выборов президента РФ. По типу нашего крымского сценария.
Серый брат
Врёт как Троцкий. Я много раз читал в новостях про "присутствие иностранных наблюдателей". Можно даже фотки найти с этими, "которых нет" Говорящая голова, пустая притом…
К-50
Там даже не девичья память, там, похоже, всю голову отформатировали. Он хотя бы помнит, как его зовут, или только после подсказки с бумажки вспоминает? Вот что с мозгом гейропейская толерантность делает, лишь бы не заразно было.
MoJloT
Столтенберг всё помнит, или, как он больше был известен в КГБ, агент Стеклов, и как сдали его, тоже помнит. Его русофобия вполне оправдана.
Вежливость города берёт
6 ноября в США состоятся промежуточные выборы в конгресс. Этот день, по мнению аналитиков, может стать кровавым вторником, а потому президент Трамп, известный своим желанием получить Нобелевскую премию мира в двойном размере, разработал гениальный политический план.
Военная операция по раскатыванию гусеницами танков потока мигрантов из Сальвадора, Гондураса и других окрестных государств по решению хозяина Белого дома заменена на мирный обмен.
Как сообщает неопознанный источник «Военного обозрения», хитрый план по умиротворению мигрантов предусматривает обмен в соотношении один к одному американских пограничников и военных на потенциальных мигрантов, прибывших из стран Центральной Америки. Военная сила США, подлежащая обмену, направляется своим ходом в вышеуказанные страны Центральной Америки, а гондурасские и прочие мигранты поселяются в благословенных Соединённых Штатах и получают грин-кард крупным оптом.
Следующая партия мигрантов подлежит обмену точно так же, как первая.
Америка накануне вторжения
Калымить в Гондурасе. Будет ли армия США стрелять по пешеходам?
Мигранты не пройдут: Пентагон поможет перекрыть границу с Мексикой
Калымить в Гондурасе. Будет ли армия США стрелять по пешеходам?
Мигранты не пройдут: Пентагон поможет перекрыть границу с Мексикой
При накоплении в Гондурасе, Сальвадоре и ряде прочих местных государств, известных оттоком человеческого капитала, достаточного количества чужой военной силы указанные государства теряют самостоятельность и признают себя частью Соединённых Штатов. На карте появляются штат Гондурас, штат Сальвадор и так далее. Некоторые западные политологи уже окрестили живой обменный фонд мистера Трампа «вежливыми людьми».
Вопрос миграции, как видим, решается исключительно мирным путём. Демократам в конгрессе, выступающим против якобы агрессивной политики Трампа, придётся прикрыть свою лавочку. По-видимому, в будущем в США будет действовать лишь одна крупная партия — Республиканская, а будущие историки станут сравнивать её с русской «Единой Россией».
Комментарии наших читателей:
Vard
США могут всё. Например, расстрелять с вертолётов эти колонны. И мировое сообщество всё проглотит. Потому что они и есть сейчас мировое сообщество…
Jerk
Примерно так и будет. Отгеноцидят по-бырому — и снова в поте лица будут учить Европу толерантности к беженцам из раздолбанного США Ближнего Востока.
l7yzo
Странные тут комментарии: что, защищая свою территорию и свой народ от всяких непонятных субъектов, причём организованных и явно не просто так объединённых, американцы — негодяи! Они защищают своих граждан и интересы своей страны. Вот в этом случае они на своей территории. Ведь уже все согласились с этим, что это их территория. И не надо говорить, что они захватили. Так почти все в мире позахватывали, что в Европе попилено, что Восток, Африка, Америка, Азия.
bessmertniy
Американская мечта латинос разбивается о каменное сердце Трампа.
- Автор:
- Алексей Володин, Олег Чувакин