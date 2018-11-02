Говорят, бензин подешевел...

После заключения договорённостей между правительством РФ и нефтяными компаниями произошло снижение оптовых цен на моторное топливо (бензин и ДТ). Заявлено, что в конечном итоге топливный рынок останется стабильным при любых колебаниях цен на нефть как минимум до конца года. В правительстве заявили, что осуществляют мониторинг на розничном направлении реализации бензина и дизельного топлива, чтобы своевременно применить механизмы регулирования, если отдельные компании решат поднять цену.Кстати, уже зафиксированы попытки отдельных компаний завышать цены. На неделе в дело даже пришлось вмешаться Федеральной службе безопасности. В частности, сотрудники управления ФСБ по Забайкалью провели обыски в ПАО «Нефтемаркет». Связаны эти мероприятия с тем, что компания, по версии правоохранителей, не только завышала цены на моторное топливо, но и уклонялась от уплаты налогов.Возвращаясь к сделке правительства и нефтяников, нужно отметить, что биржевое снижение цен на бензин и дизтопливо состоялось. К 15:00 четверга цена бензина марки Аи-92 упала на 2,5%, составив 48,2 тыс. рублей за тонну. Бензин марки Аи-95 снизился в цене на 4,5% - до 51 тыс. рублей за тонну. Цена на дизтопливо упала примерно 3%.При этом как-то упускается из вида такая немаловажная деталь, как падение цен на нефть. За последние несколько недель нефть марки Brent подешевела более чем на 10%. При этом курс доллара не вырос, оставшись на отметке 65-67 рублей за единицу американской валюты.В этой связи заявления о том, что «подешевевший» бензин – заслуга правительства России, выглядят достаточно странно. О заслугах можно говорить, если только отталкиваться от известной формулы о том, что бензин в нашей стране дорожает в трёх случаях: когда нефть дорожает, когда нефть дешевеет, и когда цена на нефть остаётся неизменной.