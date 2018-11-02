В Киеве рассказали о «достойном ответе» на российские санкции
В порту Мариуполя Донецкой области арестована продукция «Алчевского металлургического комбината», расположенного на территории самопровозглашенной Луганской республики, сообщил в Фейсбуке генпрокурор Украины Юрий Луценко.
Он пояснил, что в Мариуполе арестовано более 3 тыс. тонн продукции захваченного «агрессорами» Алчевского меткомбината, которая «перевозилась судном под флагом Либерии из российского порта в Бельгию».
Луценко добавил, что причастные лица будут привлечены к уголовной ответственности «за финансирование терроризма».
Украинские СМИ назвали арест продукции назвали «достойным» ответом «агрессору», «отжавшему» Алчевский меткомбинат.
Напомним, в феврале прошлого года Алчевский комбинат прекратил свою работу из-за транспортной блокады со стороны Украины. Позже предприятие перешло под внешнее управление ЛНР. В конце 2017 года на комбинате запустили доменную печь, после чего работа возобновилась. В феврале нынешнего года стало известно о запуске второй доменной печи. Согласно официальной информации, Алчевский меткомбинат является предприятием «с полным технологическим циклом и собственным коксохимическим производством».
Накануне, 1 ноября, правительство РФ ввело ранее обещанные ответные санкции в отношении 68 юридических и 322 физических лиц. Ограничения предусматривают блокировку имущества, денежных средств и ценных бумаг указанных лиц на территории России, а также запрет на вывод капиталов из страны.
Документ стал ответом на ограничения со стороны украинских властей. В мае текущего года Киев расширил санкции против российских граждан и предприятий, а также продлил действие ограничительных мер, введенных ранее.
Это наш ответ на санкции,заявил Луценко.
Он пояснил, что в Мариуполе арестовано более 3 тыс. тонн продукции захваченного «агрессорами» Алчевского меткомбината, которая «перевозилась судном под флагом Либерии из российского порта в Бельгию».
Луценко добавил, что причастные лица будут привлечены к уголовной ответственности «за финансирование терроризма».
Украинские СМИ назвали арест продукции назвали «достойным» ответом «агрессору», «отжавшему» Алчевский меткомбинат.
Напомним, в феврале прошлого года Алчевский комбинат прекратил свою работу из-за транспортной блокады со стороны Украины. Позже предприятие перешло под внешнее управление ЛНР. В конце 2017 года на комбинате запустили доменную печь, после чего работа возобновилась. В феврале нынешнего года стало известно о запуске второй доменной печи. Согласно официальной информации, Алчевский меткомбинат является предприятием «с полным технологическим циклом и собственным коксохимическим производством».
Накануне, 1 ноября, правительство РФ ввело ранее обещанные ответные санкции в отношении 68 юридических и 322 физических лиц. Ограничения предусматривают блокировку имущества, денежных средств и ценных бумаг указанных лиц на территории России, а также запрет на вывод капиталов из страны.
Документ стал ответом на ограничения со стороны украинских властей. В мае текущего года Киев расширил санкции против российских граждан и предприятий, а также продлил действие ограничительных мер, введенных ранее.
- Использованы фотографии:
- https://www.facebook.com/LlutsenkoYuri