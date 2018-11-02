В России появятся кибердружины
Депутаты от «Единой России» подготовили законопроект о создании в стране кибердружин, которые помогли бы правоохранителям выявлять в интернете противоправный контент, в том числе информацию экстремистского толка, передает РИА Новости.
В пятницу фракция обсудит законопроект и после этого внесет его на рассмотрение Госдумы.
По словам одного из инициаторов законопроекта, Адальби Шхагошева, кибердружинники смогут на просторах интернета выявлять противоправную информацию, официально сотрудничая при этом с правоохранителями, которые занимаются этим профессионально.
Этот документ направлен на гражданскую активность, а также регулирует правовой статус и порядок работы с противоправным контентом, добавил он.
По замыслу авторов, дружины будут создаваться по инициативе граждан РФ в формате общественных организаций. О их создании следует уведомить территориальные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по надзору в сфере СМИ, информационных технологий и связи. Кибердружинником может стать гражданин России, достигший 18-летнего возраста.
Документ обяжет правоохранителей, органы госвласти и местного самоуправления сотрудничать кибердружинами.
В первую очередь добровольцам предстоит бороться с информацией, направленной на пропаганду войны, разжигания ненависти на национальной и религиозной почве, а также с информацией, за распространение которой предусмотрена уголовная либо административная ответственность.
По словам инициаторов, к обсуждению законопроекта планируется привлечь гражданское общество, чтобы ко второму чтению они имели возможность внести в документ определенные поправки, в том числе и те, которые бы мотивировали граждан заниматься этой деятельностью.
Они также отметили, что законопроект уже поддержали в Роскомнадзоре, правоохранительных органах и органах государственной власти.
В пятницу фракция обсудит законопроект и после этого внесет его на рассмотрение Госдумы.
По словам одного из инициаторов законопроекта, Адальби Шхагошева, кибердружинники смогут на просторах интернета выявлять противоправную информацию, официально сотрудничая при этом с правоохранителями, которые занимаются этим профессионально.
Этот документ направлен на гражданскую активность, а также регулирует правовой статус и порядок работы с противоправным контентом, добавил он.
По замыслу авторов, дружины будут создаваться по инициативе граждан РФ в формате общественных организаций. О их создании следует уведомить территориальные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по надзору в сфере СМИ, информационных технологий и связи. Кибердружинником может стать гражданин России, достигший 18-летнего возраста.
Документ обяжет правоохранителей, органы госвласти и местного самоуправления сотрудничать кибердружинами.
В первую очередь добровольцам предстоит бороться с информацией, направленной на пропаганду войны, разжигания ненависти на национальной и религиозной почве, а также с информацией, за распространение которой предусмотрена уголовная либо административная ответственность.
По словам инициаторов, к обсуждению законопроекта планируется привлечь гражданское общество, чтобы ко второму чтению они имели возможность внести в документ определенные поправки, в том числе и те, которые бы мотивировали граждан заниматься этой деятельностью.
Они также отметили, что законопроект уже поддержали в Роскомнадзоре, правоохранительных органах и органах государственной власти.
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