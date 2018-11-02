Кого боится Канада, приобретая новые противолодочные корабли?

Военно-морские силы Канады объявили о своем намерении купить несколько военных кораблей британского производства серии Тип 26. Фрегаты этого типа многофункциональные: они тихие, не заметные радиоэлектронно, имеют передовую систему по охоте за субмаринами, а также надежно защищены против атак с воздуха. Правда, в этом выборе есть один нюанс: Великобритания только-только приступила к созданию кораблей этой серии, соответственно, его стоимость или сроки постройки могут сильно отличаться от первоначально заявленных цифр.Такая решимость канадских адмиралов в вопросах выбора именно этой модели военного корабля для усиления ВМС страны, по всей вероятности, вызвана той активностью, которую развивает Россия в арктическом регионе в данный момент.Инженеры «Би-Эй-И Системс» (BAE Systems), компании-производителя фрегатов Тип 26, подчеркивают, что эти военные корабли будут оснащены передовыми комплексами по отслеживанию и уничтожению субмарин вдобавок к тому, что они ещё и малошумные. В сторону закупки таких кораблей смотрит военно-морское ведомство не только Канады, но и Австралии, и самой Великобритании, естественно.В морских державах НАТО недавно осознали, что они последние двадцать лет в основном усовершенствовали системы ПВО своих кораблей, тогда как настоящая угроза для них исходит не с неба, а из-под воды. Соответственно, Оттава собирается закупить у Лондона порядка пятнадцати фрегатов Типа 26. Правда, окончательная сумма контракта еще не определена.Если канадский штаб ВМС купит эти военные корабли, то новейшие фрегаты Типа 26 появятся практически одновременно в военно-морских силах сразу трех стран: Британии, Австралии и Канады. Натовские военные аналитики считают, что это правильный выбор в условиях быстро развивающегося подводного флота России.