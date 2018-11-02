Меркель без "Слава Украине". И в Германии обсуждают
Обсуждение приветствия украинских военнослужащих почётного караула канцлером Германии добралось и до самой Германии. Напомним, что в ходе визита в Киев Ангела Меркель не стала использовать бандеровское приветствие «Слава Украине», которое с недавних пор для ВСУ стало официальным. Вместо этого Меркель на «державной мове» произнесла «Приветствую, воины!» И «воины», следуя букве нового устава, ответили ей тем самым возгласом украинских националистов времён Второй мировой войны, дававших присягу Гитлеру, - «Героям слава».
Большинство крупных немецких СМИ решили проигнорировать это событие, сосредоточившись на том, что Меркель пообещала Порошенко поддержать продление антироссийских санкций и выделение 500 млн евро кредита «на восстановление Донбасса». Об этом пишет, например, немецкая газета FAZ. При этом в самой Германии задаются вопросом, куда могут пойти эти немалые средства при учёте того, что война на Донбассе продолжается.
А вот немецкая блогосфера обратила внимание на то, что Меркель в последнее время все свои шаги делает, «приспосабливаясь к дороге». Так, на встрече с Владимиром Путиным она говорит о поддержке реализации проекта «Северный поток-2», фактически никаких ограничений не накладывает на немецкий бизнес, который всё активнее возвращается к совместным проектам с Россией на фоне заявлений о продлении санкций. А на встрече с Порошенко Меркель готова выслушивать националистическое приветствие армии, которая воюет на Донбассе, и готова заявлять о поддержке президента Украины, не выполнившего ни одного пункта Минских соглашений.
Меркель не могла не знать, что за слова прозвучали в ответ. А если знала, но "пропустила мимо ушей", то это говорит о том, насколько современные власти Германии в действительности готовы противостоять нацизму, поднявшему голову на той же Украине. Здесь стоит заметить, что не произнесла Меркель "Слава Украине" не столько потому, что это националистическое приветствие со времён Бандеры (похоронен, кстати, в Германии), сколько потому, что "прославление" Украины в данном контексте могло бы иметь отношение к "хайль" (heil) - как более точный вариант немецкого "рум" (Ruhm). А первоначальный термин в современной Германии, мягко говоря, не приветствуется по известным причинам. Такой историко-лингвистический тупик, в котором Меркель не захотела оказаться, выбрав нейтральное приветствие, но в итоге всё равно получив националистический ответ.
Досталось Меркель и от украинских граждан, заявивших, что она «виляет хвостом». Отмечено, что Меркель поддерживает антироссийские санкции только на словах, а на самом деле товарооборот между Россией и Германией продолжает год от года расти. Кстати, о росте товарооборота между РФ и ФРГ говорил и президент России Владимир Путин на встрече с представителями крупного немецкого бизнеса. В 2017 году объёмы товарооборота достигли 50 млрд долларов, а за первые 8 месяцев текущего года прибавили ещё около 24%.
На Украине тем временем решили обращать пристальное внимание на то, какое приветствие будет звучать из уст прибывающих в Киев глав иностранных делегаций. Если не «Слава Украине», то будут вносить в списки экстремистского «Миротворца»?
Большинство крупных немецких СМИ решили проигнорировать это событие, сосредоточившись на том, что Меркель пообещала Порошенко поддержать продление антироссийских санкций и выделение 500 млн евро кредита «на восстановление Донбасса». Об этом пишет, например, немецкая газета FAZ. При этом в самой Германии задаются вопросом, куда могут пойти эти немалые средства при учёте того, что война на Донбассе продолжается.
А вот немецкая блогосфера обратила внимание на то, что Меркель в последнее время все свои шаги делает, «приспосабливаясь к дороге». Так, на встрече с Владимиром Путиным она говорит о поддержке реализации проекта «Северный поток-2», фактически никаких ограничений не накладывает на немецкий бизнес, который всё активнее возвращается к совместным проектам с Россией на фоне заявлений о продлении санкций. А на встрече с Порошенко Меркель готова выслушивать националистическое приветствие армии, которая воюет на Донбассе, и готова заявлять о поддержке президента Украины, не выполнившего ни одного пункта Минских соглашений.
Меркель не могла не знать, что за слова прозвучали в ответ. А если знала, но "пропустила мимо ушей", то это говорит о том, насколько современные власти Германии в действительности готовы противостоять нацизму, поднявшему голову на той же Украине. Здесь стоит заметить, что не произнесла Меркель "Слава Украине" не столько потому, что это националистическое приветствие со времён Бандеры (похоронен, кстати, в Германии), сколько потому, что "прославление" Украины в данном контексте могло бы иметь отношение к "хайль" (heil) - как более точный вариант немецкого "рум" (Ruhm). А первоначальный термин в современной Германии, мягко говоря, не приветствуется по известным причинам. Такой историко-лингвистический тупик, в котором Меркель не захотела оказаться, выбрав нейтральное приветствие, но в итоге всё равно получив националистический ответ.
Досталось Меркель и от украинских граждан, заявивших, что она «виляет хвостом». Отмечено, что Меркель поддерживает антироссийские санкции только на словах, а на самом деле товарооборот между Россией и Германией продолжает год от года расти. Кстати, о росте товарооборота между РФ и ФРГ говорил и президент России Владимир Путин на встрече с представителями крупного немецкого бизнеса. В 2017 году объёмы товарооборота достигли 50 млрд долларов, а за первые 8 месяцев текущего года прибавили ещё около 24%.
На Украине тем временем решили обращать пристальное внимание на то, какое приветствие будет звучать из уст прибывающих в Киев глав иностранных делегаций. Если не «Слава Украине», то будут вносить в списки экстремистского «Миротворца»?
- Использованы фотографии:
- https://www.facebook.com/petroporoshenko