Эль-Мусейляха — ливанская «сторожка»

Вид на крепость со стороны дороги Триполи — Джубейль. Видна лестница, ведущая к входу

Вид на крепость с юга

Вид на крепость с севера

Джубейль, одиноко стоящая скала вблизи дороги Триполи, стала удобным местом для строительства на ней укрепления, получившего незамысловатое арабское название Эль-Мусейлиха, что значит «сторожка, пост охраны». Действительно, длина вытянутого с северо-запада на юго-восток укрепления составляет около 50 м (с точностью до 5 м), а наибольшая ширина (по линии север — юг) — около 30 м (с точностью до 3 м). Трехуровневое сооружение мало пригодно для проживания, и гарнизон, очевидно, жил в прискальных постройках, а в случае нападения занимал свои места у амбразур.Построен опорный пункт был, как предполагается, в начале XVII в. при ливанском правителе Фахр-ад-Дине бен Маане (правил в 1590–1633 гг.) в ходе его подготовки к войне с Османской империей. Сторожевой пост не был предназначен для долгой обороны, поскольку очевидно, что артиллерию в нем размещать не предполагалось, о чем говорит отсутствие мест, подготовленных для использования даже небольших орудий. Задачей гарнизона было подать сигнал о нападении на дорогу и продержаться до прибытия помощи из Джубейля или Триполи.