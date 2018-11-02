Израиль больше не атакует Сирию. Испугался комплексов С-300?
ВВС Израиля не провели ни одной самостоятельной операции в Сирии после 17 сентября, когда подставили под сирийскую зенитную ракету самолет Ил-20, пишет издание Contra Magazine.
Израиль не раз заявлял, что не прекратит бомбардировки объектов на сирийской территории, несмотря на появление там российских зенитных комплексов С-300, однако после трагедии с российским Ил-20 израильские СМИ не опубликовали ни одного сообщения о подобных операциях, хотя раньше такие атаки широко освещались в прессе, говорится в материале.
Предположение о том, что атаки продолжились, и только репортажи об этом просто исчезли, практически исключено, уверен автор, указав также на то, что ранее израильтяне безнаказанно наносили удары по нескольку раз в неделю.
Впрочем, в Израиле заявляли, что в течение последнего месяца наносили авиаудары, но только после согласования с российскими военными.
Напомним, решение о переброске в САР комплексов С-300 было принято после того, как 17 сентября самолет-разведчик Ил-20, следующий на аэродром Хмеймим, был случайно сбит сирийскими средствами ПВО во время атаки израильских F-16 на объекты в Латакии.
Как сообщил на этой неделе представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, российские советники продолжают подготовку сирийских военнослужащих для работы на ЗРК С-300.
Он добавил, что вместе с ЗРК в Сирию поставлены комплекты автоматизированной системы управления силами ПВО «Поляна Д-4».
Эта система была принята на вооружение в 1986 году и предназначена для управления ракетной бригадой в составе ЗРК «Бук» или С-300. Более поздняя модификация – «Поляна-Д4М1» – способна обрабатывать одновременно до 500 целей и сопровождать до 255 из них.
Израиль не раз заявлял, что не прекратит бомбардировки объектов на сирийской территории, несмотря на появление там российских зенитных комплексов С-300, однако после трагедии с российским Ил-20 израильские СМИ не опубликовали ни одного сообщения о подобных операциях, хотя раньше такие атаки широко освещались в прессе, говорится в материале.
Предположение о том, что атаки продолжились, и только репортажи об этом просто исчезли, практически исключено, уверен автор, указав также на то, что ранее израильтяне безнаказанно наносили удары по нескольку раз в неделю.
Впрочем, в Израиле заявляли, что в течение последнего месяца наносили авиаудары, но только после согласования с российскими военными.
Напомним, решение о переброске в САР комплексов С-300 было принято после того, как 17 сентября самолет-разведчик Ил-20, следующий на аэродром Хмеймим, был случайно сбит сирийскими средствами ПВО во время атаки израильских F-16 на объекты в Латакии.
Как сообщил на этой неделе представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, российские советники продолжают подготовку сирийских военнослужащих для работы на ЗРК С-300.
Он добавил, что вместе с ЗРК в Сирию поставлены комплекты автоматизированной системы управления силами ПВО «Поляна Д-4».
Эта система была принята на вооружение в 1986 году и предназначена для управления ракетной бригадой в составе ЗРК «Бук» или С-300. Более поздняя модификация – «Поляна-Д4М1» – способна обрабатывать одновременно до 500 целей и сопровождать до 255 из них.
- Использованы фотографии:
- https://warfiles.ru