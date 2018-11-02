Новости

Нашему полку прибыло! Минобороны получило комплект С-400

4
Концерн "Алмаз-Антей" закончил запланированные на 2018 год поставки Минобороны РФ зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", досрочно передав очередной полковой комплект ЗРС С-400, сообщили в пресс-службе концерна.

Нашему полку прибыло! Минобороны получило комплект С-400



Как заявили в концерне, "Алмаз-Антей" досрочно выполнил свои обязательства перед российским оборонным ведомством, передав Минобороны заключительный полковой комплект ЗРС С-400 "Триумф", гособоронзаказ выполнен полностью. Комплект передан представителям Минобороны в торжественной обстановке на полигоне "Капустин Яр" в Астаханской области.

В пресс-службе концерна отметили, что перед передачей заказчику вся техника выводилась на полигон, где были выполнены "облеты с сопровождением реальных воздушных целей". Приемо-сдаточные испытания прошли успешно.

Переданный Минобороны РФ полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" стал четвертым из переданных в этом году. До этого "Алмаз-Антей" передавал полковые комплекты С-400 армии 18 июля, 27 августа и 22 октября.

ЗРС С-400 "Триумф" предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.


Использованы фотографии:
Минобороны РФ
Мы в Яндекс Дзен
Полковой и досрочно. "Алмаз-Антей" передал МО РФ комплект ЗРС С-400
На полигоне Капустин Яр в 2012 году планируют испытать около 70 образцов вооружения
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
4 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти