США: курды приостановили атаки на ИГ из-за действий Турции
Курдские «демократические силы» (СДС) приостановили атаки на позиции группировки ИГ (запрещена в РФ) из-за атак со стороны турецкой армии на севере Сирии, передает РИА Новости заявление представителя Центрального командования США Била Урбана.
По словам Урбана, наступательные действия курдов против террористов приостановлены в ответ на удары турецкой армии через границу по объектам СДС на севере Сирии.
Американское командование надеется, что это временное явление, и в скором времени атаки на ИГ возобновятся, отметил он.
Урбан также призвал все стороны конфликта к деэскалации ситуации в САР и сохранению максимального давления остатки группировки ИГ.
Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган сообщил о грядущей масштабной операции против поддерживаемых американцами курдских формирований, контролирующих территорию к востоку от Евфрата.
Кроме того, представитель Центрального командования США обвинил Россию, которая, по его словам, отказалась поддержать доставку гуманитарных грузов ООН в лагерь беженцев Рукбан, расположенный близ сирийско-иорданской границы в подконтрольном американцам районе.
Россия вновь отказалась поддержать доставку гумпомощи, несмотря на гарантии безопасности со стороны США, заявил Урбан, указав на то, что в настоящее время есть все условия для доставки грузов.
Напомним, ранее в Минобороны РФ сообщили, что запланированная доставка помощи была отложена из-за угрозы нападения на конвой боевиков, орудующих в подконтрольной американским военным зоне. В ведомстве добавили, что гуманитарная катастрофа в районе Эт-Танф искусственно поддерживается американской стороной с целью сохранения источника рекрутов из числа мужчин, находящихся в лагере беженцев Рукбан, для постоянного пополнения союзных формирований боевиков так называемой умеренной оппозиции.
По словам Урбана, наступательные действия курдов против террористов приостановлены в ответ на удары турецкой армии через границу по объектам СДС на севере Сирии.
Американское командование надеется, что это временное явление, и в скором времени атаки на ИГ возобновятся, отметил он.
Урбан также призвал все стороны конфликта к деэскалации ситуации в САР и сохранению максимального давления остатки группировки ИГ.
Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган сообщил о грядущей масштабной операции против поддерживаемых американцами курдских формирований, контролирующих территорию к востоку от Евфрата.
Кроме того, представитель Центрального командования США обвинил Россию, которая, по его словам, отказалась поддержать доставку гуманитарных грузов ООН в лагерь беженцев Рукбан, расположенный близ сирийско-иорданской границы в подконтрольном американцам районе.
Россия вновь отказалась поддержать доставку гумпомощи, несмотря на гарантии безопасности со стороны США, заявил Урбан, указав на то, что в настоящее время есть все условия для доставки грузов.
Напомним, ранее в Минобороны РФ сообщили, что запланированная доставка помощи была отложена из-за угрозы нападения на конвой боевиков, орудующих в подконтрольной американским военным зоне. В ведомстве добавили, что гуманитарная катастрофа в районе Эт-Танф искусственно поддерживается американской стороной с целью сохранения источника рекрутов из числа мужчин, находящихся в лагере беженцев Рукбан, для постоянного пополнения союзных формирований боевиков так называемой умеренной оппозиции.
- Использованы фотографии:
- https://mk-turkey.ru/blog