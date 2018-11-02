В Грузию прибыли корабли НАТО. Очередной "чёткий сигнал" России?

В грузинский порт Батуми зашли корабли Второй постоянной группы минных тральщиков НАТО (SNMCMG2), где они пробудут до 5 ноября. Целью захода кораблей альянса называется проведение совместных учений со службой береговой охраны МВД Грузии, сообщили в пресс-службе правительства Аджарской Автономной Республики Грузии.Как пояснили в правительстве Аджарии, минно-тральная группа НАТО, в которую входят тральщики ВМС Испании "Турия", ВМС Турции "Эрдемли", ВМС Болгарии "Цибър", ВМС Румынии "Николеску", возглавляемая вспомогательным судном ВМС Германии "Рейн", проведет учения с катерами береговой охраны Министерства внутренних дел Грузии. Цель учений - повышение уровня координации Североатлантического альянса и Грузии в акватории Черного моря.Аджарское правительство уже заявило, что визит кораблей Второй постоянной группы минных тральщиков НАТО в Батуми является "четким сигналом поддержки Грузии", которая выступает за усиление сотрудничества с альянсом в Черном море.О заходе минно-тральной группы НАТО в акваторию Черного моря сообщалось 30 октября этого года, когда 4 тральщика (без румынского) направились к берегам Болгарии. Сообщалось, что группа примет участие в в проводимых Болгарией и Румынией учениях "Посейдон 2018", а также посетит Грузию с "дружеским визитом".