Небо на замке? Киев провел боевые стрельбы систем ПВО
Украина провела первые боевые стрельбы комплексов ПВО, стоящих на вооружении украинской армии у границы с Россией недалеко от Крыма. Об этом сообщило командование воздушных сил ВС Украины.
Согласно заявлению украинского командования, боевые стрельбы ракетных подразделений ПВО проходили в Херсонской области на государственном полигоне "Ягорлык". В стрельбах участвовали: ЗРК С-300ПС, С-300ПТ, Бук-М1, кроме этого проводились контрольные летные испытания ракет к ЗРК С-125М1 и государственные испытания модернизированного ЗРК Оса- АКМ2. Заявляется, что стрельбы велись по воздушным целям-беспилотным летательным аппаратам типа ВР-3“Рейс”.
В Киеве заверили, что все стрельбы проводятся с соблюдением норм международного права. Ранее сообщалось, что Украина закрывает воздушное пространство в районе Херсонской области и морского побережья для проведения учений подразделений противовоздушной обороны ВС Украины с1 по 4 ноября 2018 года.
Ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Киев будет проводить ракетные стрельбы вблизи Крыма тогда, когда сочтет это нужным.
Согласно заявлению украинского командования, боевые стрельбы ракетных подразделений ПВО проходили в Херсонской области на государственном полигоне "Ягорлык". В стрельбах участвовали: ЗРК С-300ПС, С-300ПТ, Бук-М1, кроме этого проводились контрольные летные испытания ракет к ЗРК С-125М1 и государственные испытания модернизированного ЗРК Оса- АКМ2. Заявляется, что стрельбы велись по воздушным целям-беспилотным летательным аппаратам типа ВР-3“Рейс”.
В Киеве заверили, что все стрельбы проводятся с соблюдением норм международного права. Ранее сообщалось, что Украина закрывает воздушное пространство в районе Херсонской области и морского побережья для проведения учений подразделений противовоздушной обороны ВС Украины с1 по 4 ноября 2018 года.
Ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Киев будет проводить ракетные стрельбы вблизи Крыма тогда, когда сочтет это нужным.
- Использованы фотографии:
- https://www.facebook.com/kpszsu/