Небо на замке? Киев провел боевые стрельбы систем ПВО

Украина провела первые боевые стрельбы комплексов ПВО, стоящих на вооружении украинской армии у границы с Россией недалеко от Крыма. Об этом сообщило командование воздушных сил ВС Украины.Согласно заявлению украинского командования, боевые стрельбы ракетных подразделений ПВО проходили в Херсонской области на государственном полигоне "Ягорлык". В стрельбах участвовали: ЗРК С-300ПС, С-300ПТ, Бук-М1, кроме этого проводились контрольные летные испытания ракет к ЗРК С-125М1 и государственные испытания модернизированного ЗРК Оса- АКМ2. Заявляется, что стрельбы велись по воздушным целям-беспилотным летательным аппаратам типа ВР-3“Рейс”.В Киеве заверили, что все стрельбы проводятся с соблюдением норм международного права. Ранее сообщалось, что Украина закрывает воздушное пространство в районе Херсонской области и морского побережья для проведения учений подразделений противовоздушной обороны ВС Украины с1 по 4 ноября 2018 года.Ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Киев будет проводить ракетные стрельбы вблизи Крыма тогда, когда сочтет это нужным.