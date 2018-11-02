Рогозин: количество пусков ракет будет удвоено
В следующем году «Роскосмос» планирует удвоить количество пусков ракет-носителей, передает РИА Новости сообщение главы корпорации Дмитрия Рогозина.
По словам Рогозина, если в текущем году было осуществлено всего лишь 17 пусков, то в 2019 году их будет более 35-ти. Из них 10 носителей – тяжелые.
Он уточнил, что из десяти тяжелых ракет одна будет «Ангарой», остальные – «Протонами».
Глава «Роскосмоса» отметил также, что запуски такого количества тяжелых носителей позволят их производителю – Центру им. Хруничева – начать выплачивать долги за просроченные договоры.
Ранее стало известно, что Центр Хруничева планирует в 2019 году заключить контракт на эскизное проектирование тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5В» с кислородно-водородным разгонным блоком. Если планам суждено сбыться, то первый образец с упомянутым разгонным блоком может быть готов до конца 2026 года. В этом случае первый испытательный запуск состоится в 2027 году.
Новый кислородно-водородный разгонный блок позволит увеличить грузоподъемность ракеты до 37,5 т.
Кроме того, в конце октября Рогозин заявил, что специалисты корпорации «Роскосмос» примут участие в разработке сверхтяжелой ракеты, предназначенной для реализации программы по исследованию и освоению Луны.
Эта ракета будет способна выводить на околоземную орбиту около сотни тонн грузов, и необходима для организации полетов в дальний космос. Носитель получит новый универсальный стартовый комплекс, строительство которого начнется в 2026 году.
По словам Рогозина, если в текущем году было осуществлено всего лишь 17 пусков, то в 2019 году их будет более 35-ти. Из них 10 носителей – тяжелые.
Он уточнил, что из десяти тяжелых ракет одна будет «Ангарой», остальные – «Протонами».
Глава «Роскосмоса» отметил также, что запуски такого количества тяжелых носителей позволят их производителю – Центру им. Хруничева – начать выплачивать долги за просроченные договоры.
Ранее стало известно, что Центр Хруничева планирует в 2019 году заключить контракт на эскизное проектирование тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5В» с кислородно-водородным разгонным блоком. Если планам суждено сбыться, то первый образец с упомянутым разгонным блоком может быть готов до конца 2026 года. В этом случае первый испытательный запуск состоится в 2027 году.
Новый кислородно-водородный разгонный блок позволит увеличить грузоподъемность ракеты до 37,5 т.
Кроме того, в конце октября Рогозин заявил, что специалисты корпорации «Роскосмос» примут участие в разработке сверхтяжелой ракеты, предназначенной для реализации программы по исследованию и освоению Луны.
Эта ракета будет способна выводить на околоземную орбиту около сотни тонн грузов, и необходима для организации полетов в дальний космос. Носитель получит новый универсальный стартовый комплекс, строительство которого начнется в 2026 году.
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- Пресс-служба Правительства РФ