Трамп: Я спас планету от ядерной войны
Если бы усилия президента США по урегулированию ситуации вокруг Корейского полуострова не были столь эффективными, то в настоящее время мир уже находился бы в состоянии ядерной войны, передает ТАСС заявление американского лидера Дональда Трампа.
Это заявление Трамп сделал накануне в штате Миссури, выступая перед своими сторонниками. Цель его поездки заключалась в поддержке кандидата в сенат от Республиканской партии Джоша Хаули.
По его славам, Соединенные Штаты были готовы начать войну с Северной Кореей, и тогда «прямо сейчас» мир находился бы в состоянии ядерной войны.
Но пришел «правильный человек» и договорился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. «Так что теперь у нас всё хорошо», добавил Трамп.
Он вновь заявил, что у него «очень хорошие» отношения с председателем КНДР. «Теперь мы поладили, и нет никаких ракет», – сказал президент.
Сегодня американцам больше не нужно переживать по поводу возможных миллионных потерь или о пролетающих над Японией ракетах, отметил он.
Трамп заявил также, что все мировые державы вновь зауважали Соединенные Штаты. «И Китай уважает, и Россия нас уважает. Они все уважают. Они уважают то, что Америка сделала. Вы даже и не думали, что когда-нибудь услышите такое», – сказал он, обращаясь к своим сторонникам.
Это не первый раз, когда президент США заявил о спасении мира от ядерной войны. В июле он написал об этом в своем «Твиттере».
Ранее советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон рассказал журналистам, что в Белом доме никогда не рассматривалась возможность нанесения ядерного удара по Пхеньяну.
Это заявление Трамп сделал накануне в штате Миссури, выступая перед своими сторонниками. Цель его поездки заключалась в поддержке кандидата в сенат от Республиканской партии Джоша Хаули.
По его славам, Соединенные Штаты были готовы начать войну с Северной Кореей, и тогда «прямо сейчас» мир находился бы в состоянии ядерной войны.
Но пришел «правильный человек» и договорился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. «Так что теперь у нас всё хорошо», добавил Трамп.
Он вновь заявил, что у него «очень хорошие» отношения с председателем КНДР. «Теперь мы поладили, и нет никаких ракет», – сказал президент.
Сегодня американцам больше не нужно переживать по поводу возможных миллионных потерь или о пролетающих над Японией ракетах, отметил он.
Трамп заявил также, что все мировые державы вновь зауважали Соединенные Штаты. «И Китай уважает, и Россия нас уважает. Они все уважают. Они уважают то, что Америка сделала. Вы даже и не думали, что когда-нибудь услышите такое», – сказал он, обращаясь к своим сторонникам.
Это не первый раз, когда президент США заявил о спасении мира от ядерной войны. В июле он написал об этом в своем «Твиттере».
Ранее советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон рассказал журналистам, что в Белом доме никогда не рассматривалась возможность нанесения ядерного удара по Пхеньяну.
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