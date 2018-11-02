Индия: Вложимся в восточную ветку МТК - до Туркмении, Казахстана и Сибири
На днях индийские власти сообщили о том, что готовы проинвестировать в Международный транспортный коридор (МТК) «Юг-Север» (он же «Север-Юг»), соглашение о котором достигалось ещё в 2000 году. Все эти годы Индия явно не проявляла интереса к транспортной артерии, которая изначально позиционировалась как альтернатива Суэцкому каналу. Речь идёт о проекте МТК, который в перспективе должен соединить индийский Мумбаи с российским Санкт-Петербургом через Бендер-Аббас (Иран) и Баку (Азербайджан). Общая протяжённость этого маршрута составляет около 7 тысяч километров.
Теперь стало известно, что Индия намерена вложиться и в так называемое восточное ответвление МТК. Обсуждение возможности создания такого ответвления велось в рамках четырёхсторонней встречи, на которой помимо индийских представителей присутствовали представители Казахстана, Туркменистана и Ирана. Об этом сообщает индийская газета The Economic Times.
Суть проекта состоит в том, что на иранской территории может быть организован транспортный узел. Она его ветка – та самая, которая задумывалась изначально: от Мумбаи до Санкт-Петербурга. Другая – через страны Центральной Азии – в направлении Урала и Сибири, с последующим выходом на порты Тихого океана.
Встреча с иранскими, казахстанскими и туркменскими партнёрами была организована при участии министерства торговли и промышленности Индии. Так, от Казахстана присутствовали представители АО «Казахстан Темир Жолы Экспресс» ("Казахстанский железнодорожный экспресс"). При этом обсуждался вопрос о том, что МТК может начинаться на индийской территории не в перегруженном Мумбаи, а в порту Мундра (штат Гуджарат). Он ближе к иранскому Бендер-Аббасу.
Индийскую сторону на встрече представляли и крупные бизнесмены – представители 30 компаний из сферы транспорта, грузоперевозок, логистики, включая Tuberose Logistics.
Тестирование маршрута Казахстан-Туркмения-Иран-Индия планируется провести уже до конца текущего года. Сообщается, что уже на начальном этапе реализации программы создания восточной ветки МТК проект позволит увеличить товарооборот между Индией и Казахстаном в 3 раза. Сегодня он составляет чуть более миллиарда долларов, что не устраивает ни одну из стран.
Планируется, что на маршруте будут задействованы туркменский порт Туркменбаши и казахстанские Актау и Атырау.
При этом маршрут на туркменском направлении может иметь и железнодорожную составляющую.
Если эта логистическая ветка будет признана эффективность, то восточное ответвление МТК найдёт своё продолжение уже на Транссибирской магистрали.
В этом случае явно просматривается желание Индии составить конкуренцию китайскому проекту "Один пояс. Один путь".
Теперь стало известно, что Индия намерена вложиться и в так называемое восточное ответвление МТК. Обсуждение возможности создания такого ответвления велось в рамках четырёхсторонней встречи, на которой помимо индийских представителей присутствовали представители Казахстана, Туркменистана и Ирана. Об этом сообщает индийская газета The Economic Times.
Суть проекта состоит в том, что на иранской территории может быть организован транспортный узел. Она его ветка – та самая, которая задумывалась изначально: от Мумбаи до Санкт-Петербурга. Другая – через страны Центральной Азии – в направлении Урала и Сибири, с последующим выходом на порты Тихого океана.
Встреча с иранскими, казахстанскими и туркменскими партнёрами была организована при участии министерства торговли и промышленности Индии. Так, от Казахстана присутствовали представители АО «Казахстан Темир Жолы Экспресс» ("Казахстанский железнодорожный экспресс"). При этом обсуждался вопрос о том, что МТК может начинаться на индийской территории не в перегруженном Мумбаи, а в порту Мундра (штат Гуджарат). Он ближе к иранскому Бендер-Аббасу.
Индийскую сторону на встрече представляли и крупные бизнесмены – представители 30 компаний из сферы транспорта, грузоперевозок, логистики, включая Tuberose Logistics.
Тестирование маршрута Казахстан-Туркмения-Иран-Индия планируется провести уже до конца текущего года. Сообщается, что уже на начальном этапе реализации программы создания восточной ветки МТК проект позволит увеличить товарооборот между Индией и Казахстаном в 3 раза. Сегодня он составляет чуть более миллиарда долларов, что не устраивает ни одну из стран.
Планируется, что на маршруте будут задействованы туркменский порт Туркменбаши и казахстанские Актау и Атырау.
При этом маршрут на туркменском направлении может иметь и железнодорожную составляющую.
Если эта логистическая ветка будет признана эффективность, то восточное ответвление МТК найдёт своё продолжение уже на Транссибирской магистрали.
В этом случае явно просматривается желание Индии составить конкуренцию китайскому проекту "Один пояс. Один путь".