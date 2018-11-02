Россия наращивает боевой потенциал РВСН

Россия наращивает боевой потенциал Ракетных войск стратегического назначения, оснащая полки и дивизии современными ядерными комплексами, сообщает "Российская газета" со ссылкой на заявление командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева.По словам командующего РВСН рост боевого потенциала главным образом идет за счет перевода стратегических войск на комплекс "Ярс", который выпускается на замену "Тополям" и "Тополь-М". Комплекс "Ярс" имеет два варианта - мобильный и стационарный. Деление на "шахтные или "мобильные" комплексы идет в зависимости от дислокации частей и зоны их ответственности.Шахтные установки "Ярса" в настоящее время встают на дежурство в Козельской дивизии. Мобильные комплексы уже заступили на дежурство в Тейковской, Нижнетагильской и Новосибирской дивизиях, на очереди перевооружение с "Тополей" на "Ярсы" в Йошкар-Олинском и Иркутском соединениях. Полностью перевооружение на новый комплекс всех дивизий РВСН планируется закончить к 2026 году."Ярс" несет несколько боевых высокоманевренных и скоростных блоков в разделяющейся головной части, имеющей дальность полета более чем 10 тысяч километров.Ранее сообщалось, что перевооружение очередного полка Йошкар-Олинского ракетного соединения на новейшие подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) пятого поколения "Ярс" почти завершено. Кроме новых ПГРК в соединение поступило большое количество агрегатов, обеспечивающих эксплуатацию, охрану и боевое применение "Ярсов".