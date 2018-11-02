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Россия наращивает боевой потенциал РВСН

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Россия наращивает боевой потенциал Ракетных войск стратегического назначения, оснащая полки и дивизии современными ядерными комплексами, сообщает "Российская газета" со ссылкой на заявление командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева.

Россия наращивает боевой потенциал РВСН



По словам командующего РВСН рост боевого потенциала главным образом идет за счет перевода стратегических войск на комплекс "Ярс", который выпускается на замену "Тополям" и "Тополь-М". Комплекс "Ярс" имеет два варианта - мобильный и стационарный. Деление на "шахтные или "мобильные" комплексы идет в зависимости от дислокации частей и зоны их ответственности.

Шахтные установки "Ярса" в настоящее время встают на дежурство в Козельской дивизии. Мобильные комплексы уже заступили на дежурство в Тейковской, Нижнетагильской и Новосибирской дивизиях, на очереди перевооружение с "Тополей" на "Ярсы" в Йошкар-Олинском и Иркутском соединениях. Полностью перевооружение на новый комплекс всех дивизий РВСН планируется закончить к 2026 году.

"Ярс" несет несколько боевых высокоманевренных и скоростных блоков в разделяющейся головной части, имеющей дальность полета более чем 10 тысяч километров.

Ранее сообщалось, что перевооружение очередного полка Йошкар-Олинского ракетного соединения на новейшие подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) пятого поколения "Ярс" почти завершено. Кроме новых ПГРК в соединение поступило большое количество агрегатов, обеспечивающих эксплуатацию, охрану и боевое применение "Ярсов".


Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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В РВСН завершается перевооружение двух ракетных соединений
На боевое дежурство заступил еще один полк, оснащенный «Ярсами»
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