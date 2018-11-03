Кто сошёл с ума? Умопомрачительный стальной детектив
Детективная история, которая разворачивается на наших глазах, но рискует остаться незамеченной и недооцененной. И автор ее — генпрокурор Украины господин Луценко.
Новость.
Украинские власти арестовали в порту Мариуполя более 3 тысяч тонн продукции Алчевского металлургического комбината (стальной листовой прокат). Комбинат, если кто не помнит, располагается на территории Луганской Народной Республики.
О перемоге 1 ноября сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в своем «Фейсбуке».
Однако по прошествии суток начались вопросы.
И вызваны они были не просочившимися в СМИ «секретными данными», а самыми элементарными сообщениями СМИ. Причем, жирно подчеркну – сообщения в украинских СМИ.
И перемога, как всегда, начинает переходить если не в зраду, то вообще в не пойми что сине-желтого цвета. Впрочем, судите сами.
Если перевести Луценко на русский язык, то получается следующее:
Арестованный груз перевозился судном под флагом Либерии из «российского порта» в Бельгию.
Ну что, перемога же? «Ихний ответ» на российские санкции и все такое.
Однако, принимая во внимание, что дьявол кроется в деталях, я вынимаю их (дьявола и детали) из кармана и начинаю задавать умные вопросы.
Сперва смотрим на фото, которые нам любезно предоставил господин прокурор.
Вначале – судно. Ясно видно название: «Comet». «Комета», если перевести с немецкого.
Почему с немецкого? Потому что флаг Либерии – это флаг Либерии. И, уверен, не стоит объяснять, что это такое.
А оператором судна является вполне себе немецкая компания Blumenthal JMK из Гамбурга. Среди моряков компания пользуется не очень хорошей славой, видимо, еще потому, что немцы рулят совместно с филиппинцами, потому налицо беспредел, обман, грабеж. На профильных форумах мат-перемат стоит.
Зато – судовладельцы совершенно не заморачиваются по поводу груза. В плане его праведности, правильности, документов и прочего.
Кстати, Луценко не сказал, арестован ли корабль. Груз – арестован, а как насчет судна? Понятно, что скорее всего, не арестуют. Супротив немцев пока украинским ничегошеньки не светит.
А дальше у нас чудеса на виражах начинаются.
Есть ряд порталов, которые позволяют отследить перемещение кораблей и судов. MarineTraffic, VesselFinder, AIS tracker, например. Я использовал первый.
информация по "Комете"
Итак, «Комета» вошла в порт Мариуполя еще 28 октября. Да, предыдущим портом, в который заходило судно, был действительно российский Темрюк (Краснодарский край). И вот тут чудеса начинаются.
Снова читаем Луценко.
Украинские власти арестовали в порту Мариуполя 3 000 тонн продукции Алчевского меткомбината, который везло судно «Комета» из российского порта.
Чувствуете, рождение цунами укробреда? И я тоже чувствую.
То, что 3 000 тонн (а это куча немаленькая) из Алчевска кто-то (или что-то) переместило в Темрюк… Возникает только один вопрос: а почему Темрюк? Не Ейск, не Таганрог, которые изрядно поближе будут?
Почему тогда не Новороссийск? А то Темрюк… 600-700 км от Алчевска.
Нет, понятно, что русская душа – потемки, и мы могли и из Сухуми отправить алчевский металл. В целях маскировки. Но тем не менее.
Но имеем то, что имеет господин прокурор Луценко. А он имеет нас в мозг, ничуть не смущаясь.
Итак, экипаж «Кометы» погрузил непонятно как оказавшийся в Темрюке алчевский прокат и пришел в Мариуполь. Где каким-то образом украинские таможенники обнаружили уворованный металл и арестовали его.
А что, молодцы, службу несут.
Можно еще высказаться в адрес русских, которые так мило подставили экипаж «Кометы».
Но если почесать в затылке, да еще вспомнить, как обстоит дело с транспортом в ЛНР, да прикинуть, как можно подешевле перевезти в порт 3 000 тонн металлопроката…
И получается, что господин Луценко врет как накануне выборов.
Просто перевезти столько металла в Россию – задачка та еще, поскольку железнодорожное сообщение отсутствует как таковое. Ну просто его нет. Причин много, но нам они сейчас неинтересны. Факт, что все в республику завозится автотранспортом еще с тех времен, и ситуация совершенно не изменилась.
Насколько надо быть экономическим идиотом, чтобы перебрасывать за несколько сотен километров из Алчевска в Темрюк металл при помощи автотранспорта, господин Луценко?
Наверное, надо быть господином Луценко, не меньше.
А вот от Алчевска до Мариуполя менее 200 километров. И (если очень надо) железнодорожное сообщение может образоваться. Это факт, о котором не говорят вслух по обе стороны линии фронта, но…
Но присутствие алчевского металла в Мариуполе намного более логично, чем в Темрюке. Тем более что с самого начала донбасских событий алчевский прокат именно из Мариуполя уходил к потребителям. Особенно зарубежным.
В свое время один командир народного ополчения потратил очень много нервов в попытках оседлать алчевский комбинат и пресечь его внешнеэкономическую деятельность. Но не преуспел.
А прокат продолжал выпускаться и уходить потребителям. Все по той же схеме Алчевск — Мариуполь — море — потребитель. Зачем придумывать что-то новое, если старое прекрасно работает?
Кстати, фотодоказательства Луценко с его странички именно это и подтверждают. Если внимательно посмотреть на листы проката, любому мало-мальски понимающему человеку станет ясно, что эти листы долго никто не трогал. Давно лежат. И совершенно не похожи на листы, которые дергали кранами туда-сюда, с платформы на склад, со склада на корабль, с корабля на эту площадку.
Даже наоборот, видно вполне нормально, что из крайней пачки что-то забрали.
Не сходится у вас, господин Луценко.
Если, конечно, не предположить, что это фото в Темрюке. И там просто ржавеют залежи металла из Алчевска. Но мы в такие чудеса не верим, мы верим в то, что по «серым» схемам металл из Алчевска, как всегда, попал в Мариуполь, и там его ради перемоги прихватили таможенные служащие.
Кстати, вполне себе логично. То, что погружено на «Комету», уйдет (ну я в этом не сомневаюсь) в Бельгию, а вот что не влезло, остатки, теперь торжественно арестуют.
Ну ничем иным следы погрузки части металла я не объясню. Как и то, что кучка на 3 000 тонн ну никак не тянет.
В целом очередная перемога опять обернулась зрадой. Что в целом и неудивительно, ибо постоянство – это признак мастерства. А в зрады украинские правители влетают как раз с завидным постоянством.
С чем, собственно, господина Луценко и поздравляем!
Новость.
Украинские власти арестовали в порту Мариуполя более 3 тысяч тонн продукции Алчевского металлургического комбината (стальной листовой прокат). Комбинат, если кто не помнит, располагается на территории Луганской Народной Республики.
О перемоге 1 ноября сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в своем «Фейсбуке».
Однако по прошествии суток начались вопросы.
И вызваны они были не просочившимися в СМИ «секретными данными», а самыми элементарными сообщениями СМИ. Причем, жирно подчеркну – сообщения в украинских СМИ.
И перемога, как всегда, начинает переходить если не в зраду, то вообще в не пойми что сине-желтого цвета. Впрочем, судите сами.
Если перевести Луценко на русский язык, то получается следующее:
Арестованный груз перевозился судном под флагом Либерии из «российского порта» в Бельгию.
Ну что, перемога же? «Ихний ответ» на российские санкции и все такое.
Однако, принимая во внимание, что дьявол кроется в деталях, я вынимаю их (дьявола и детали) из кармана и начинаю задавать умные вопросы.
Сперва смотрим на фото, которые нам любезно предоставил господин прокурор.
Вначале – судно. Ясно видно название: «Comet». «Комета», если перевести с немецкого.
Почему с немецкого? Потому что флаг Либерии – это флаг Либерии. И, уверен, не стоит объяснять, что это такое.
А оператором судна является вполне себе немецкая компания Blumenthal JMK из Гамбурга. Среди моряков компания пользуется не очень хорошей славой, видимо, еще потому, что немцы рулят совместно с филиппинцами, потому налицо беспредел, обман, грабеж. На профильных форумах мат-перемат стоит.
Зато – судовладельцы совершенно не заморачиваются по поводу груза. В плане его праведности, правильности, документов и прочего.
Кстати, Луценко не сказал, арестован ли корабль. Груз – арестован, а как насчет судна? Понятно, что скорее всего, не арестуют. Супротив немцев пока украинским ничегошеньки не светит.
А дальше у нас чудеса на виражах начинаются.
Есть ряд порталов, которые позволяют отследить перемещение кораблей и судов. MarineTraffic, VesselFinder, AIS tracker, например. Я использовал первый.
информация по "Комете"
Итак, «Комета» вошла в порт Мариуполя еще 28 октября. Да, предыдущим портом, в который заходило судно, был действительно российский Темрюк (Краснодарский край). И вот тут чудеса начинаются.
Снова читаем Луценко.
Украинские власти арестовали в порту Мариуполя 3 000 тонн продукции Алчевского меткомбината, который везло судно «Комета» из российского порта.
Чувствуете, рождение цунами укробреда? И я тоже чувствую.
То, что 3 000 тонн (а это куча немаленькая) из Алчевска кто-то (или что-то) переместило в Темрюк… Возникает только один вопрос: а почему Темрюк? Не Ейск, не Таганрог, которые изрядно поближе будут?
Почему тогда не Новороссийск? А то Темрюк… 600-700 км от Алчевска.
Нет, понятно, что русская душа – потемки, и мы могли и из Сухуми отправить алчевский металл. В целях маскировки. Но тем не менее.
Но имеем то, что имеет господин прокурор Луценко. А он имеет нас в мозг, ничуть не смущаясь.
Итак, экипаж «Кометы» погрузил непонятно как оказавшийся в Темрюке алчевский прокат и пришел в Мариуполь. Где каким-то образом украинские таможенники обнаружили уворованный металл и арестовали его.
А что, молодцы, службу несут.
Можно еще высказаться в адрес русских, которые так мило подставили экипаж «Кометы».
Но если почесать в затылке, да еще вспомнить, как обстоит дело с транспортом в ЛНР, да прикинуть, как можно подешевле перевезти в порт 3 000 тонн металлопроката…
И получается, что господин Луценко врет как накануне выборов.
Просто перевезти столько металла в Россию – задачка та еще, поскольку железнодорожное сообщение отсутствует как таковое. Ну просто его нет. Причин много, но нам они сейчас неинтересны. Факт, что все в республику завозится автотранспортом еще с тех времен, и ситуация совершенно не изменилась.
Насколько надо быть экономическим идиотом, чтобы перебрасывать за несколько сотен километров из Алчевска в Темрюк металл при помощи автотранспорта, господин Луценко?
Наверное, надо быть господином Луценко, не меньше.
А вот от Алчевска до Мариуполя менее 200 километров. И (если очень надо) железнодорожное сообщение может образоваться. Это факт, о котором не говорят вслух по обе стороны линии фронта, но…
Но присутствие алчевского металла в Мариуполе намного более логично, чем в Темрюке. Тем более что с самого начала донбасских событий алчевский прокат именно из Мариуполя уходил к потребителям. Особенно зарубежным.
В свое время один командир народного ополчения потратил очень много нервов в попытках оседлать алчевский комбинат и пресечь его внешнеэкономическую деятельность. Но не преуспел.
А прокат продолжал выпускаться и уходить потребителям. Все по той же схеме Алчевск — Мариуполь — море — потребитель. Зачем придумывать что-то новое, если старое прекрасно работает?
Кстати, фотодоказательства Луценко с его странички именно это и подтверждают. Если внимательно посмотреть на листы проката, любому мало-мальски понимающему человеку станет ясно, что эти листы долго никто не трогал. Давно лежат. И совершенно не похожи на листы, которые дергали кранами туда-сюда, с платформы на склад, со склада на корабль, с корабля на эту площадку.
Даже наоборот, видно вполне нормально, что из крайней пачки что-то забрали.
Не сходится у вас, господин Луценко.
Если, конечно, не предположить, что это фото в Темрюке. И там просто ржавеют залежи металла из Алчевска. Но мы в такие чудеса не верим, мы верим в то, что по «серым» схемам металл из Алчевска, как всегда, попал в Мариуполь, и там его ради перемоги прихватили таможенные служащие.
Кстати, вполне себе логично. То, что погружено на «Комету», уйдет (ну я в этом не сомневаюсь) в Бельгию, а вот что не влезло, остатки, теперь торжественно арестуют.
Ну ничем иным следы погрузки части металла я не объясню. Как и то, что кучка на 3 000 тонн ну никак не тянет.
В целом очередная перемога опять обернулась зрадой. Что в целом и неудивительно, ибо постоянство – это признак мастерства. А в зрады украинские правители влетают как раз с завидным постоянством.
С чем, собственно, господина Луценко и поздравляем!
- Автор:
- Роман Скоморохов