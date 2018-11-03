Кто сошёл с ума? Умопомрачительный стальной детектив

Детективная история, которая разворачивается на наших глазах, но рискует остаться незамеченной и недооцененной. И автор ее — генпрокурор Украины господин Луценко.Украинские власти арестовали в порту Мариуполя более 3 тысяч тонн продукции Алчевского металлургического комбината (стальной листовой прокат). Комбинат, если кто не помнит, располагается на территории Луганской Народной Республики.О перемоге 1 ноября сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в своем «Фейсбуке».Однако по прошествии суток начались вопросы.И вызваны они были не просочившимися в СМИ «секретными данными», а самыми элементарными сообщениями СМИ. Причем, жирно подчеркну – сообщения в украинских СМИ.И перемога, как всегда, начинает переходить если не в зраду, то вообще в не пойми что сине-желтого цвета. Впрочем, судите сами.Если перевести Луценко на русский язык, то получается следующее:Арестованный груз перевозился судном под флагом Либерии из «российского порта» в Бельгию.Ну что, перемога же? «Ихний ответ» на российские санкции и все такое.Однако, принимая во внимание, что дьявол кроется в деталях, я вынимаю их (дьявола и детали) из кармана и начинаю задавать умные вопросы.Сперва смотрим на фото, которые нам любезно предоставил господин прокурор.Вначале – судно. Ясно видно название: «Comet». «Комета», если перевести с немецкого.Почему с немецкого? Потому что флаг Либерии – это флаг Либерии. И, уверен, не стоит объяснять, что это такое.А оператором судна является вполне себе немецкая компания Blumenthal JMK из Гамбурга. Среди моряков компания пользуется не очень хорошей славой, видимо, еще потому, что немцы рулят совместно с филиппинцами, потому налицо беспредел, обман, грабеж. На профильных форумах мат-перемат стоит.Зато – судовладельцы совершенно не заморачиваются по поводу груза. В плане его праведности, правильности, документов и прочего.Кстати, Луценко не сказал, арестован ли корабль. Груз – арестован, а как насчет судна? Понятно, что скорее всего, не арестуют. Супротив немцев пока украинским ничегошеньки не светит.А дальше у нас чудеса на виражах начинаются.Есть ряд порталов, которые позволяют отследить перемещение кораблей и судов. MarineTraffic, VesselFinder, AIS tracker, например. Я использовал первый.Итак, «Комета» вошла в порт Мариуполя еще 28 октября. Да, предыдущим портом, в который заходило судно, был действительно российский Темрюк (Краснодарский край). И вот тут чудеса начинаются.Снова читаем Луценко.Украинские власти арестовали в порту Мариуполя 3 000 тонн продукции Алчевского меткомбината, который везло судно «Комета» из российского порта.Чувствуете, рождение цунами укробреда? И я тоже чувствую.То, что 3 000 тонн (а это куча немаленькая) из Алчевска кто-то (или что-то) переместило в Темрюк… Возникает только один вопрос: а почему Темрюк? Не Ейск, не Таганрог, которые изрядно поближе будут?Почему тогда не Новороссийск? А то Темрюк… 600-700 км от Алчевска.Нет, понятно, что русская душа – потемки, и мы могли и из Сухуми отправить алчевский металл. В целях маскировки. Но тем не менее.Но имеем то, что имеет господин прокурор Луценко. А он имеет нас в мозг, ничуть не смущаясь.Итак, экипаж «Кометы» погрузил непонятно как оказавшийся в Темрюке алчевский прокат и пришел в Мариуполь. Где каким-то образом украинские таможенники обнаружили уворованный металл и арестовали его.А что, молодцы, службу несут.Можно еще высказаться в адрес русских, которые так мило подставили экипаж «Кометы».Но если почесать в затылке, да еще вспомнить, как обстоит дело с транспортом в ЛНР, да прикинуть, как можно подешевле перевезти в порт 3 000 тонн металлопроката…И получается, что господин Луценко врет как накануне выборов.Просто перевезти столько металла в Россию – задачка та еще, поскольку железнодорожное сообщение отсутствует как таковое. Ну просто его нет. Причин много, но нам они сейчас неинтересны. Факт, что все в республику завозится автотранспортом еще с тех времен, и ситуация совершенно не изменилась.Насколько надо быть экономическим идиотом, чтобы перебрасывать за несколько сотен километров из Алчевска в Темрюк металл при помощи автотранспорта, господин Луценко?Наверное, надо быть господином Луценко, не меньше.А вот от Алчевска до Мариуполя менее 200 километров. И (если очень надо) железнодорожное сообщение может образоваться. Это факт, о котором не говорят вслух по обе стороны линии фронта, но…Но присутствие алчевского металла в Мариуполе намного более логично, чем в Темрюке. Тем более что с самого начала донбасских событий алчевский прокат именно из Мариуполя уходил к потребителям. Особенно зарубежным.В свое время один командир народного ополчения потратил очень много нервов в попытках оседлать алчевский комбинат и пресечь его внешнеэкономическую деятельность. Но не преуспел.А прокат продолжал выпускаться и уходить потребителям. Все по той же схеме Алчевск — Мариуполь — море — потребитель. Зачем придумывать что-то новое, если старое прекрасно работает?Кстати, фотодоказательства Луценко с его странички именно это и подтверждают. Если внимательно посмотреть на листы проката, любому мало-мальски понимающему человеку станет ясно, что эти листы долго никто не трогал. Давно лежат. И совершенно не похожи на листы, которые дергали кранами туда-сюда, с платформы на склад, со склада на корабль, с корабля на эту площадку.Даже наоборот, видно вполне нормально, что из крайней пачки что-то забрали.Не сходится у вас, господин Луценко.Если, конечно, не предположить, что это фото в Темрюке. И там просто ржавеют залежи металла из Алчевска. Но мы в такие чудеса не верим, мы верим в то, что по «серым» схемам металл из Алчевска, как всегда, попал в Мариуполь, и там его ради перемоги прихватили таможенные служащие.Кстати, вполне себе логично. То, что погружено на «Комету», уйдет (ну я в этом не сомневаюсь) в Бельгию, а вот что не влезло, остатки, теперь торжественно арестуют.Ну ничем иным следы погрузки части металла я не объясню. Как и то, что кучка на 3 000 тонн ну никак не тянет.В целом очередная перемога опять обернулась зрадой. Что в целом и неудивительно, ибо постоянство – это признак мастерства. А в зрады украинские правители влетают как раз с завидным постоянством.С чем, собственно, господина Луценко и поздравляем!